CENTRUM o páté: Turkova nehoda není zločin, Sokolové chtějí miliony zpět a WhatsApp hlídá děti

Nehoda Turka byl jen přestupek, kritici se mají omluvit
Policie definitivně uzavřela vyšetřování červencové nehody poslance Filipa Turka, kdy jeho auto narazilo do vozidla převážejícího krev v centru Prahy. Podle závěrů vyšetřovatelů se nestal trestný čin, ale věc byla postoupena k projednání jako přestupek proti bezpečnosti silničního provozu, kterého se mohli dopustit oba řidiči. Po tomto verdiktu se ozval ministr Macinka, který uvedl, že by se Turkovy kritici měli hluboce omluvit, protože podezření z trestného činu se nepotvrdilo.
Miliony Sokola jsou zajištěné, ale pořád u policie
Vedení České obce sokolské vyzvalo pražské kriminalisty dopisem, aby jim vrátili více než osm milionů korun, které jim byly slíbeny v souvislosti s podvodem bývalé asistentky starostky. Sokolové o tyto peníze přišli v kauze, kde celková škoda dosáhla až 40 milionů korun, a nyní čekají na konec vyšetřování, aby jim byly prostředky vydány.
Přežila dvě smrtící injekce a nese si vinu
Děsivý příběh ženy, která přežila popravu dvěma smrtícími injekcemi, otřásl veřejným míněním. Přiznala, že vzala život něčímu dítěti, a její výpověď odhaluje temná zákoutí lidské psychiky i justičního systému.
Rosický přiznal, že měl Priske na odstřel
Legendární fotbalista Tomáš Rosický otevřeně promluvil o své reakci na mizerné výsledky týmu pod trenérem Priskem. Přiznal, že v jednu chvíli byl trenér prakticky na odstřel a situace byla velmi napjatá.
Belmondo riskoval život, ale málokdo tušil jeho bolesti
Legendární herec Jean-Paul Belmondo před kamerou často riskoval život při náročných scénách, ale málokdo tušil, jakými bolestmi si procházel. Jeho odhodlání a profesionalita i přes zdravotní obtíže z něj udělaly ikonu světového filmu.
Pod Paříží našli zeď starší než římské město
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WhatsApp přidává rodičovskou kontrolu
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Co už bylo v sexu přes čáru? Pět žen se svěřilo
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Jak vznikají prdy a co s tím má společného chůze
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Velká cena Bahrajnu se jede 6000 kilometrů od Bahrajnu
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