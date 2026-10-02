Gustave Eiffel vyvolával mnoho kontroverzí

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Gustave Eiffel vyvolával mnoho kontroverzíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Inženýr a architekt Alexandre Gustave Eiffel byl s oblibou nazývaný „kouzelníkem železa“. Ačkoli ve své slavné kariéře navrhl a postavil řadu skvělých staveb, jeho nejznámější a ikonickou stavbou je světově proslulá Eiffelova věž.
Gustave Eiffel vyvolával mnoho kontroverzíZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 02.10.2026 16:30
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