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Gustave Eiffel vyvolával mnoho kontroverzí

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Inženýr a architekt Alexandre Gustave Eiffel byl s oblibou nazývaný „kouzelníkem železa“. Ačkoli ve své slavné kariéře navrhl a postavil řadu skvělých staveb, jeho nejznámější a ikonickou stavbou je světově proslulá Eiffelova věž.
Gustave Eiffel vyvolával mnoho kontroverzí

Gustave Eiffel vyvolával mnoho kontroverzí

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:30

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