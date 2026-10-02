Ronaldo se pohádal s trenérem a uprostřed noci odletěl z Kodaně. Jesus ho honil na letišti, kapitán odmítl zůstat

Jen týden předtím Ronaldo novinářům řekl, že pokud s ním reprezentace nebude chtít počítat, „vezme kufr a odejde“. Tehdy to znělo jako řečnická figura, sebevědomá odpověď čtyřicetileté ikony na otázky o budoucnosti. Ve středu 30. září 2026 to přestal být obrat a stal se z toho doslovný scénář. Soukromý tryskáč přiletěl z Madridu do Kodaně, naložil kapitána portugalské reprezentace a ještě před jedenáctou večer místního času odletěl zpět. Ronaldo za sebou nechal tým, který se chystal na čtvrteční zápas Ligy národů proti Dánsku, a trenéra, jehož autoritu právě veřejně zpochybnil.
Co se stalo od Osla po Kodaň
Spouštěč krize spadá do soboty 27. září. Portugalsko hrálo v Oslu proti Norsku a Jesus Ronaldovi před zápasem sdělil, že nezačne v základní sestavě, ale může jít do hry z lavičky. Ronaldo se rozcvičoval, čekal na pokyn, a ten nepřišel. Jesus ho nenasadil ani na minutu. Na pozápasové tiskovce trenér vysvětloval, že vývoj utkání si nežádal „útočníka s Ronaldovými charakteristikami“, a současně uznal, že udělal chybu v načasování rozcvičování. „Každého hráče by to naštvalo,“ připustil.
Ronalda to naštvalo víc než „každého hráče“. Po zápase odešel rovnou do kabin a v následujících dnech přestal trénovat s týmem. Prezident portugalského fotbalového svazu (FPF) Pedro Proença urychleně přiletěl do Kodaně, kde se tým mezitím přesunul. Ve středu ráno proběhla schůzka trojice Proença, Jesus a Ronaldo v hotelu v Malmö, kde mužstvo bydlelo. Smír nepřinesla.
Středa, která rozhodla
Odpoledne přišla tisková konference Jesuse před zápasem s Dánskem. Trenér potvrdil dvě věci, které pro Ronalda fungovaly jako dvojitý zámek: v základu proti Dánsku nastoupí Gonçalo Ramos a „žádný hráč nezmění moje myšlenky“ o sestavě. Současně dodal, že pravidla platí pro všechny stejně, byť hráč Ronaldova statusu vyžaduje citlivější zacházení.
Ronaldo po tiskovce zavolal Proençovi. Oznámil mu, že sraz opouští. Pak nasedl do auta a zamířil na kodaňské letiště, kde už čekal jeho soukromý tryskáč, ten samý, který ráno přiletěl z Madridu. Kolem půl jedenácté večer středoevropského času stroj vzlétl zpět do španělské metropole.
Na Instagramu Ronaldo napsal, že „až přijde čas“, řekne Portugalcům pravdu o důvodech svého odchodu. Žádný termín ani formát dalšího vyjádření neuvedl. Jeho sestra Elma Aveirová byla méně zdrženlivá; na Instagram Stories sdílela text, v němž napsala, že „CR7 si zasloužil víc respektu“, a zaútočila na reprezentaci, portugalská média i část veřejnosti slovy „závistiví, pohrdaví, ignorantští“.
Co je potvrzené a co ne
Kolem středečního večera rychle narostla vrstva neověřených vyprávění o tom, jak Jesus Ronalda na letišti „honil“ a konkrétními větami přemlouval k návratu. V důvěryhodných zdrojích (Reuters, RTP, Associated Press) je doložen Ronaldův příjezd na letiště a odlet do Madridu. Autentický přepis jakékoli letištní konverzace mezi trenérem a hráčem ale k dispozici není. Dramatická „honička“ zatím zůstává v kategorii nepotvrzených tvrzení.
Stejně tak není doložena žádná veřejná reakce spoluhráčů. FPF vydala strohé komuniké, v němž oznámila, že tým pokračuje v přípravě s 24 hráči a soustředí se na zápasy s Dánskem a Norskem. Náhradníka nepovolala.
Precedent a možné důsledky
Portugalský fotbal podobnou situaci už řešil. V roce 2011 obránce Ricardo Carvalho opustil reprezentační sraz před kvalifikačním zápasem a FPF mu udělila roční zákaz reprezentace. Rozdíl je v kalibraci: Carvalho nebyl kapitán, nebyl globální tvář mužstva a jeho odchod nepřišel v prvních týdnech nové trenérské éry. Zda FPF zahájí disciplinární řízení i proti Ronaldovi, zatím nikdo oficiálně neoznámil. Historický precedent ale existuje a je tvrdý.
Sportovně Portugalsko vstupovalo do čtvrtečního duelu s Dánskem jako lídr skupiny A4 se šesti body, o tři víc než Dánsko i Norsko. Výhra v Kodani by znamenala devět bodů a pohodlný polštář; prohra by srovnala Dánsko na šest a sportovní problém by se spojil s krizí v kabině. Další zápas Portugalska je 4. října doma proti Norsku, tedy proti soupeři, u jehož lavičky celý konflikt začal.
Ronaldo po vyřazení z MS 2026 v červenci řekl, že šlo o jeho poslední světový šampionát, ale nechtěl dělat „ukvapené rozhodnutí“ o reprezentaci. Ještě 23. září tvrdil, že bude pokračovat. Teď jeho budoucnost u národního týmu poprvé visí otevřeně ve vzduchu, a klíčové není jen to, co chce Ronaldo, ale co s tím udělá Jesus a co si dovolí FPF.
Víc než uražené ego
Kauza se snadno redukuje na příběh o ješitnosti stárnoucí hvězdy. Jenže pod povrchem jde o něco podstatnějšího: první skutečný test, zda bude portugalská reprezentace v éře Jorge Jesuse řízena trenérskou hierarchií, nebo statusem největší národní ikony. Jesus je teprve ve třetím zápase u týmu. Pokud FPF situaci rychle a jasně neuzavře, ať už smírem, nebo sankcí, otázka přestane být „co bude s Ronaldem“ a změní se na „kdo vlastně vede portugalskou kabinu“.
Ronaldovo soukromé letadlo přistálo v Madridu kolem půlnoci. V tu chvíli měl za sebou 917 gólů v kariéře, 135 reprezentačních branek a jednu středeční noc, která může definovat, jak si ho Portugalsko bude pamatovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner