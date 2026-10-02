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Recidivistu usvědčil z vraždy seniorky detektor lži. Statisícový lup z chalupy vrah ze strachu v roce 1993 spálil

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Před Vánocemi v roce 1993 otřásla klidnou vesnicí na Semilsku vražda jednasedmdesátileté ženy. Místního recidivistu nakonec usvědčil z činu detektor lži.
Příběh vraždy se odehrál v podhorské obci na Semilsku v roce 1993.

Příběh vraždy se odehrál v podhorské obci na Semilsku v roce 1993.

Zdroj: FOTO:F-D-N-f-t, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 17:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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