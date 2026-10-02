Recidivistu usvědčil z vraždy seniorky detektor lži. Statisícový lup z chalupy vrah ze strachu v roce 1993 spálil

Před Vánocemi v roce 1993 objevili sousedé v podhorské vesnici na Semilsku uvnitř jedné z chalup převrácený nábytek a stopy krve. Na místě ležela mrtvá jednasedmdesátiletá majitelka. Kriminalisté se brzy zaměřili na dvanáctkrát trestaného muže. Z vraždy seniorky ho nakonec usvědčil až detektor lži a jeho vlastní doznání.
Na konci roku 1993 žila jednasedmdesátiletá Stanislava sama ve staré chalupě bez zavedené elektřiny v jedné z vesnic na Semilsku. Před Vánocemi si její sousedé Vladislav a Marie všimli absence stop ve sněhu a zjistili, že z komína nevychází kouř. Seniorku neviděli ani u potoka, kam si běžně chodila pro vodu. Rozhodli se proto dům zkontrolovat.
Dveře stavení našli otevřené. Chodba domu byla zaplněná krabicemi a pytli, největší nepořádek se však nacházel v obytné místnosti. Všude ležely poházené věci a převrácený nábytek včetně rozlámaného stolu. Na jedné z hromad ležely roztrhané slamníky a oblečení navršené do půlmetrové výšky. Když sousedé uviděli na lůžkovinách krev, zavolali policii.
Nález pod vrstvou věcí
Na místo dorazila hradecká kriminálka. Vyšetřovatelé zjistili, že pod nánosy odhozených věcí leží v tratolišti krve tělo majitelky domu. Soudní lékař určil předběžnou příčinu smrti a policisté začali prověřovat osoby z okolí, které ženu znaly.
Podezření padlo na jednatřicetiletého místního muže jménem Roman. V minulosti byl již dvanáctkrát trestaný. Vyšetřovatelé začali prověřovat jeho alibi a narazili na řadu rozporů mezi jeho tvrzeními a svědeckými výpověďmi dalších lidí.
Výsledek z detektoru lži
Podezřelý s policií ochotně spolupracoval, do svých verzí ovšem přidával stále nové informace, které neodpovídaly kriminální analýze stop z místa činu. Kriminalisté navrhli vyšetření na detektoru lži a muž s testem souhlasil.
Výsledek fyziodetekčního vyšetření podezření z vraždy potvrdil. Muž po konfrontaci s výsledky testu přestal zapírat a policii popsal přesný průběh noci. Podle své výpovědi strávil odpoledne s družkou a kamarádem v místních restauracích. Krátce po půlnoci zjistil, že utratil všechny peníze. V podnapilém stavu nasedl do auta a při průjezdu kolem chalupy seniorky se rozhodl, že si opatří hotovost tam.
Vkladní knížky v ohni
Muž zastavil u krajnice, došel k zadní části domu a vyrazil dveře. Uvnitř několikrát upadl a narážel do věcí, než se ve tmě dostal ke dveřím do světnice, kde seniorka spala. Vtrhl dovnitř, začal prohledávat prosklený příborník a věci házel po místnosti. Když převrátil postel, žena se probudila a začala volat o pomoc.
Útočník ji začal bít a škrtit, dokud nezemřela. Na její tělo následně naházel peřiny, slamníky a další předměty pro případ, že by se ještě pokusila bránit. V návalu vzteku z neúspěšného hledání peněz rozlámal kuchyňský stůl a odhodil ho směrem k oběti. Při odchodu našel sportovní batoh, který seniorka nosila neustále u sebe.
Z batohu odcizil kabelku s ukrytými vkladními knížkami a z místa činu odjel. Když zjistil, že je na knížkách uloženo 400 tisíc korun, z obavy před prozrazením je ještě téže noci spálil. Za vraždu bezbranné ženy spáchanou s úmyslem získat peníze mu soud uložil trest odnětí svobody v délce sedmnácti let.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (archiv.policie.gov).