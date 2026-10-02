Edmonton dal v úvodu sezony sezony 14 gólů ve dvou zápasech, ale McDavid zuří. Problém je v bráně a řešení není na obzoru

Úvodní série s Vancouverem měla být oslavou edmontonské ofenzivní síly. Místo toho odhalila trhlinu, kterou žádný počet gólů nezakryje. Oilers v úterý 29. září prohráli doma 5:6 po prodloužení, o dva dny později ve Vancouveru vyhráli 9:7. Dohromady 14:13. Soupeři na třináct branek stačilo pouhých 45 střel. Tristan Jarry v prvním zápase pustil šest gólů z dvaceti tří ran, Devon Levi při svém debutu sedm z dvaceti dvou. Týmová úspěšnost zákroků? Sedmdesát jedna procent. V lize, kde se dnes za slušný standard považuje devadesát procent, je to číslo, které křičí.
McDavid neslaví ani výhru 9:7
Connor McDavid po divoké výhře v Rogers Areně nešel před kamery s úsměvem. „V kabině nikdo nejde ve stylu ‚dobrá práce‘,“ řekl. Zdůraznil, že tým musí opakovat prvních čtyřicet minut: tvrdou práci, návraty dozadu, zodpovědnost s pukem. Frustrace kapitána nemíří jen na brankáře. Míří na celý obraz hry: na rozpadlé detaily bez puku, na třetí třetiny, ve kterých Edmonton ztrácí strukturu. Když favorit na Stanley Cup potřebuje devět gólů, aby vyhrál, něco nefunguje. A McDavid to ví dřív než kdokoli jiný.
Čísla, která nelze přestřílet
Ligový průměr úspěšnosti zákroků za minulou sezonu činil 0,897. Analytici NHL sami letos rámovali hranici 0,900 jako novou normu, tam, kde dřív stálo 0,915 nebo 0,920. Jarryho 0,739 a Leviho 0,682 jsou hluboko pod čímkoli přijatelným. Dva zápasy jsou malý vzorek, to je pravda. Jenže symptomy se opakovaly v obou utkáních: nekvalitní zákroky, špatné pozicování, a k tomu obranné lapsy, které gólmanům práci ještě ztěžovaly.
Evan Bouchard nasbíral za dva večery osm bodů a stal se prvním obráncem v historii NHL s takovým startem do sezony. Ofenzivní výtlak od modré čáry je enormní. Ale ani rekordní Bouchard, ani čtyřbodový McDavid nezakryli fakt, že Edmonton inkasoval třináct branek ze čtyřiceti pěti střel. V play-off, kde soupeři střílí méně, ale přesněji, by taková propustnost znamenala konec dřív než v druhém kole.
Řešení, která nejsou po ruce
Kdo má chytat? Interní záloha Frederik Andersen po zranění kolena z finále nešel ani do kempu. 17. září GM Stan Bowman potvrdil, že Andersen tehdy ani nebruslil. Kouč Mike Babcock mluvil o absenci, která se může táhnout do prosince. Sekundární odhady posunují návrat až na konec roku, ale pevný termín neexistuje.
Externí prémiová varianta se jmenuje Connor Hellebuyck. Trojnásobný vítěz Veziny, držitel Hart Trophy, pět let zbývajících na kontraktu za zhruba 1,4 miliardy korun. Jenže Hellebuyck požádal Winnipeg o výměnu, nedostavil se do kempu a Jets ho suspendovali. GM Kevin Cheveldayoff opakuje, že hledá „správné řešení“, a s pětiletou smlouvou v ruce nemusí ustupovat jen proto, že je říjen. Nabídka, kterou by Jets chtěli přijmout, zatím nepřišla. Edmonton by navíc musel řešit cenu v aktivech i komplikace pod platovým stropem.
Český otisk v sérii
V obou zápasech hrál za Vancouver Filip Hronek v roli prvního obránce. V prvním utkání si připsal dvě asistence, u gólu Rossiho a u přesilovkového zásahu Eliase Petterssona, a dorovnal Michala Rozsívala na osmém místě historického pořadí českých beků v počtu asistencí v NHL. Vancouver ho pod koučem Malhotrou využívá ve všech herních situacích: přesilovka, oslabení, klíčové závěry. Klubové texty Canucks ho popisují jako stabilizátora a mentora mladších obránců. Kdo chce sérii sledovat, má nově širší nabídku: kromě Nova Sport 1 a 2 vysílá NHL také Prima Sport a Prima+, vybrané zápasy běží zdarma na Nova Action. Kompletní program s anglickým komentářem nabízí NHL.tv na platformě DAZN.
Favorit s nižší chybovou tolerancí
Babcockovo spojení McDavida s Draisaitlem nebylo nouzovkou jednoho večera, trenér s tím počítal už od začátku kempu. Absence Nugent-Hopkinse a Hymana urychlily realizaci, Vasilij Podkolzin se posunul nahoru a lajna fungovala. Útok Edmontonu je dost silný na to, aby jednou přestřílel problém v bráně. Ale ne dost spolehlivý na to, aby s bilancí 0,711 prošel čtyřmi koly play-off.
Edmonton zůstává kandidátem na pohár. Jen s výrazně menším prostorem pro chybu než kdokoli z jeho konkurentů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka