CENTRUM o páté: Ostravu příští rok "zbourá" hvězda z přelomu milénia a aktuální předvolební dusno

Druhý pokus o nedůvěru vládě
Poslanecká sněmovna v úterý zahájila jednání o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů. Tento politický manévr přichází v napjaté atmosféře krátce před klíčovými obecními a senátními volbami. Vládní koalice plánuje úvodní den jednání využít především k prezentaci dosavadní činnosti kabinetu a obhajobě svých výsledků, zatímco opozice se snaží najít dostatečnou podporu pro pád vlády.
Napětí by se dalo krájet i u opozičních stran
Vnitropolitická scéna hýří událostmi nejen kvůli hlasování o nedůvěře, ale také kvůli napjatým vztahům uvnitř opozice. V plzeňském centrálním obvodě se rozhořel ostrý souboj o senátorské křeslo mezi obhajujícím Lumírem Aschenbrennerem a bývalým náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Tento střet není pouze bitvou generací s patnáctiletým rozdílem, ale především konfliktem mezi hlavními opozičními partnery, stranami ODS a STAN, které se dostaly do sporu kvůli porušení původních dohod o podpoře kandidátů.
Koho na Hrad
Veřejné mínění zároveň vysílá jasné signály ohledně prezidentské volby. Podle průzkumu agentury STEM/MARK zůstává Petr Pavel jasným favoritem, přičemž vážnější konkurenci by mu v tuto chvíli dělali pouze dva další známí muži. Zajímavé je, že představa ideálního prezidenta se mezi voliči jednotlivých politických stran výrazně liší, což přináší Andreji Babišovi i jeho týmu určité starosti při plánování budoucích strategií.
Starosti s volbami mají i ve Švédsku, akorát tam s výsledky
Zahraniční zpravodajství přináší znepokojivé zprávy ze Švédska, kde graduje volební skandál připomínající poměry v rozvojových zemích. Celá aféra začala překvapivým zvolením neznámého poslance za krajně levicovou stranu Vänsterpartiet, který byl občanem země pouze půl roku. Nyní švédská veřejnost řeší další kauzu s podobným motivem, kde hrají hlavní roli somálský poslanec, klanové hlasování, předvyplněné volební lístky a voliči dostávající pokyny přímo přes telefon.
Spasí nás AI? Dost možná, protože už pomáhá generovat modlitby i řešit teologické otázky
Technologie umělé inteligence začínají pronikat i do oblastí, které byly dříve považovány za ryze lidské a duchovní. Americká stanice NPR upozornila na výsledky průzkumu, podle kterého si část uživatelů nechává od AI generovat modlitby nebo radí ohledně náboženských otázek. Rozsah tohoto využití odborníci považují za překvapivě vysoký, což signalizuje, že revoluce přinášená umělou inteligencí zasahuje hluboko do lidské mentality a víry.
A krom spasení nás dost možná i zneužije
S nástupem pokročilých technologií rostou i rizika zneužití osobních dat. Člověk nemusí nikdy pořídit intimní fotografii, aby se na takovém snímku objevil; nástroje umělé inteligence dokážou zneužít běžný portrét zveřejněný na sociálních sítích a vytvořit falešný, ale velmi přesvědčivý obsah. Důsledky takového zneužití tváře jsou však zcela reálné a zahrnují ponížení, strach a vážné škody v osobních vztazích či profesní kariéře.
Maso se rozmrazuje v lednici, nikoliv na lince
I v domácím prostředí se mnozí lidé dopouštějí chyb, které mohou ohrozit jejich zdraví. Jednou z nejrozšířenějších a nejrizikovějších praktik je nechat maso rozmrazovat přes noc na kuchyňské lince. Ačkoli to zní jako neškodná rutina, odborníci na bezpečnost potravin upozorňují, že si tímto způsobem velká část domácností nevědomky koleduje o zdravotní problémy, protože většina lidí netuší, jaké bakterie se při takovém postupu v potravině množí.
Laik se diví, odborník žasne. Nad českým ženským tenisem
Sportovní svět sleduje s úžasem naprostou dominanci českého ženského tenisu, která po triumfu týmu Barbory Strýcové v Poháru Billie Jean Kingové mohutně rezonuje v zahraničí. Odborníci i veřejnost ve Velké Británii a USA žasnou nad aktuální silou českých hráček a předpovídají jim velkou budoucnost, přičemž vrcholem údivu se stala roztleskávačka Kateřiny Siniakové, která zaujala i zámořské fanoušky.
Rozjezd ve velkém stylu. První headliner Colours of Ostrava je splněný sen mileniálů
V oblasti kultury míří do Ostravy velká hvězda světové popmusic. Robbie Williams byl potvrzen jako jedna z hlavních atrakcí festivalu Colours of Ostrava pro rok 2027. Britský zpěvák přiveze do Dolních Vítkovic nejen své největší hity jako Angels nebo Rock DJ, ale také energickou show, která by mohla patřit k vrcholům celého festivalu.
Místo, kde stromy jako by tančí
Příroda si přichystala vlastní záhadu na úzkém pásu země mezi Baltským mořem a Kurským zálivem. Lidé zde v minulosti vysázeli lesy, aby zastavili pohybující se písek ohrožující vesnice. O desítky let později však borovice v tomto lese rostou způsobem, který vypadá, jako by se uprostřed růstu daly do tance, a přesná příčina těchto podivných tvarů zůstává dodnes předmětem vědeckých diskusí.
Dnešní den tak ukazuje, že zatímco politikaře zaměstnávají volby a hlasování o důvěře, svět kolem nás se vyvíjí vlastní rychlostí plnou technologických novinek, sportovních úspěchů i přírodních záhad.