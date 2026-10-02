Zaneřáděné jeskyni věnoval přes 1000 hodin práce. Neobvyklý interiér dnes připomíná luxusní sídlo milionáře

Pokud vás napadne, že život v jeskyni musí být nepohodlný a patří do dob dávno minulých, podívejte se na muže, který takto žije a je více než spokojený.
Angelo Mastropietro se rozhodl udělat něco, co by většinu lidí ani nenapadlo. Jeho rozhodnutí však předcházela vážná diagnóza a
potřeba kompletně změnit přístup k životu. Když si všiml inzerátu, že je na prodej jeskyně, kolem které jezdíval na kole, věděl, že to je to, co potřebuje. S nadšením se pustil do rekonstrukce a vlastníma rukama ji přeměnil na luxusní bydlení. Změna mu pomohla zvládnout těžkou nemoc
V lesích anglického hrabství Worcestershire je jeskyně, která údajně inspirovala J. R. R. Tolkiena při psaní jeho slavné trilogie
Pán prstenů. Kouzelné místo obklopené přírodou měl rád i Angelo Mastropietro. Stará jeskyně byla neobydlená přes 60 let. Když si všiml inzerátu, že je na prodej v přepočtu za 200 000 Kč, rozhodl se ji koupit.
Již delší dobu měl diagnostikovanou roztroušenou sklerózu a při jedné atace dokonce zůstal paralyzovaný. Uvědomoval si, že
jeho život je plný práce a stresu, a proto něco musí změnit. Do rekonstrukce staré jeskyně se pustil s nadšením. Ale nebylo to nic jednoduchého. V nepřístupném terénu musel většinu prací udělat sám vlastníma rukama.
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Jeskyni bylo třeba více vyhloubit a propojit dvě samostatné části. To znamenalo hodiny a hodiny řezání kamene, jejž pak vynášel ven.
Krásná terasa před domem vznikla právě z kamene, který ručně vynesl, a bylo ho více než 70 tun. Nakonec spočítal, že jenom sekáním a opracováváním kamene strávil přes 1 000 hodin.
V domě je vše, co moderní člověk potřebuje
On to však miloval, jako by udělal čest svému jménu, jež v překladu znamená „pán kamene“. Bydlení, které zde nakonec vybudoval, rozhodně nevypadá jako z doby kamenné. Je tu vše, co moderní člověk k životu potřebuje, včetně Wi-Fi.
Ty nejdůležitější prvky stavby však nejsou vidět. Pod podlahou se totiž ukrývá ventilační systém. Voda do koupelny je zase přiváděna z 18 metrů hluboké studny.
VIDEO
Ve videu níže se můžete podívat, jak si s celou rekonstrukcí poradil. Celkově nakonec utratil v přepočtu 4,5 milionu korun a
zatím jeskyni využívá jako prázdninový dům. Sní však o tom, že se sem jednou přestěhuje natrvalo. A není se co divit. Klidné prostředí lesa, daleko od městského ruchu, by mu mnoho lidí určitě mohlo závidět.
Zdroj:
Planeta PL
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