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Zaneřáděné jeskyni věnoval přes 1000 hodin práce. Neobvyklý interiér dnes připomíná luxusní sídlo milionáře

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Pokud vás napadne, že život v jeskyni musí být nepohodlný a patří do dob dávno minulých, podívejte se na muže, který takto žije a je více než spokojený.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: ArticCynda / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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