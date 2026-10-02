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Aleš Rozehnal: Je možné jednoho člověka popravit dvakrát?

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Christa Pikeová, odsouzená v USA k trestu smrti za vraždu, přežila podání dvou smrtících injekcí. Její případ tak otevírá otázku, co se stane, jestliže stát vykoná proceduru určenou k usmrcení odsouzeného, ale odsouzený nezemře. První možností je považovat takovou popravu za pouhý neúspěšný pokus. Trestem byla smrt, smrt nenastala, a trest tedy nebyl vykonán.
profimedia-1140030884

profimedia-1140030884

Zdroj: Christa Pikeová přežila aplikaci dvou smrtících injekcí. Foto: Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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