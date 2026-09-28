Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

CENTRUM o páté: Místo, kde se věta "Nedělej ksichty!" neuchytí a co na zahrádce vysadit místo melounu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přinášíme denní redakční přehled nejzajímavějších témat pondělí 28. září na Centru. Klidný sváteční den se nese hlavně ve znamení magazínových příběhů – od hubnutí přes zahradničení až po připomínku toho, proč má svatý Václav své místo i v italské krajině. Vedle nich se objevují také věda, sport a několik vážnějších zpráv, které připomínají, že za zdánlivě poklidným dnem zůstávají nedořešené problémy.
CENTRUM o páté: Místo, kde se věta "Nedělej ksichty!" neuchytí a co na zahrádce vysadit místo melounu

CENTRUM o páté: Místo, kde se věta "Nedělej ksichty!" neuchytí a co na zahrádce vysadit místo melounu

Zdroj:
Reklama
Další články z Be Native extra
CENTRUM o páté: Historický úspěch českých tenistek a radioaktivní "poklad" pod hladinou oceánu
CENTRUM o páté: Historický úspěch českých tenistek a radioaktivní "poklad" pod hladinou oceánu
CENTRUM o páté: Jak dlouho se zdrží babí léto a proč proflákaná sobota není zločin
CENTRUM o páté: Jak dlouho se zdrží babí léto a proč proflákaná sobota není zločin

Nabízíme denní redakční přehled nejzajímavějších témat dne na Centru. Sobota přinesla výrazný kontrast:...

CENTRUM o páté: Trumpův vtip o Bidenovi rozesmál čínského prezidenta, v Ostravě svítí proti švábům a kosatky loví jako zabijáci
CENTRUM o páté: Trumpův vtip o Bidenovi rozesmál čínského prezidenta, v Ostravě svítí proti švábům a kosatky loví jako zabijáci

Páteční vydání přináší mix toho nejzajímavějšího ze světa i domova. Od diplomatických vtipů v Bílém domě...

CENTRUM o páté: Hitlerovo alibi se hroutí, vědci slyší vesmír a Brad Pitt bojuje s divočinou
CENTRUM o páté: Hitlerovo alibi se hroutí, vědci slyší vesmír a Brad Pitt bojuje s divočinou

Dnešní čtvrteční výběr přináší mix historie, vědy, politiky i životního stylu, který vystihuje pestrost...

CENTRUM o páté: Od politické síly přes školní nákazu až po lepidlo, které může měnit léčbu zlomenin
CENTRUM o páté: Od politické síly přes školní nákazu až po lepidlo, které může měnit léčbu zlomenin

Domácí politiku dnes provází otázka, jak výrazně může po volbách změnit rozložení sil silný výsledek hnutí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

Všechny články tohoto autora →
Be Native extra
Další články z kategorie Centrum o páté
Zobrazit více
SPECIÁLYCentrum o páté
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.