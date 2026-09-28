CENTRUM o páté: Místo, kde se věta "Nedělej ksichty!" neuchytí a co na zahrádce vysadit místo melounuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
CENTRUM o páté: Místo, kde se věta "Nedělej ksichty!" neuchytí a co na zahrádce vysadit místo melounu
Nabízíme denní redakční přehled nejzajímavějších témat dne na Centru. Sobota přinesla výrazný kontrast:...
Páteční vydání přináší mix toho nejzajímavějšího ze světa i domova. Od diplomatických vtipů v Bílém domě...
Dnešní čtvrteční výběr přináší mix historie, vědy, politiky i životního stylu, který vystihuje pestrost...
Domácí politiku dnes provází otázka, jak výrazně může po volbách změnit rozložení sil silný výsledek hnutí...
Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...Všechny články tohoto autora →
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