Hodinový manžel: herce tahali z vody háky, tvůrci našli nejhorší bazén v republice a Polívka ošidil prohlídku

Hodinový manžel, FOTO: Hollywood C.E. / distr. FTV Prima Hodinový manžel, FOTO: Hollywood C.E. / distr. FTV Prima Hodinový manžel, FOTO: Hollywood C.E. / distr. FTV Prima Hodinový manžel, FOTO: Hollywood C.E. / distr. FTV Prima Hodinový manžel, FOTO: Hollywood C.E. / distr. FTV Prima Hodinový manžel, FOTO: Hollywood C.E. / distr. FTV Prima Hodinový manžel, FOTO: Hollywood C.E. / distr. FTV Prima Hodinový manžel, FOTO: Hollywood C.E. / distr. FTV Prima Hodinový manžel, FOTO: Hollywood C.E. / distr. FTV Prima Hodinový manžel, FOTO: Hollywood C.E. / distr. FTV Prima
V komedii Hodinový manžel z roku 2014 si čtveřice herců zahrála vášnivé hráče vodního póla. Při společném natáčení se skutečnými profesionály ale zdatní sportovci rychle narazili na své limity. Voda ústřední hvězdy nakonec tak vyčerpala, že je musel štáb z bazénu tahat pomocí háků. Konec vodního póla v Nymburce
Příběh začíná ve chvíli, kdy nymburský oddíl vodního póla prohraje klíčový zápas. Hráči Honza (David Novotný), Jakub (David Matásek), Kryštof (Lukáš Latinák) a trenér Milan (Bolek Polívka) kvůli tomu přicházejí o možnost provozovat místní bazén, který jim navíc hygiena vypustí. Z nedostatku jiných pracovních příležitostí a hrozících exekucí si kamarádi založí firmu a začnou místním ženám nabízet služby jako hodinoví manželé. Nová živnost jim přinese dobrý výdělek a současně různé osobní komplikace. Honza usiluje o záchranu vlastního manželství, Milan potkává rázovitou uroložku a Jakub zjišťuje svou náklonnost k mužům.
Tvůrci pro potřeby zkrachovalého podnikání hlavních hrdinů hledali ten vůbec nejhorší bazén v republice. Vyhovující prostory nakonec objevili přímo v Nymburce, kde filmaři pořídili většinu materiálu, přičemž zbytek scén vznikal v Poděbradech a ve slovenských Nízkých Tatrách.
Režisér dorazil po operaci a kutilství na place
Snímek představuje celovečerní debut divadelního režiséra Tomáše Svobody. Ten se za kameru postavil v době, kdy byl pouhé tři měsíce po transplantaci ledviny. Jak sám přiznal, neměl na začátku obavy o své profesní dovednosti, ale zajímalo ho především zdraví. Celý štáb mu ovšem vycházel maximálně vstříc a první den proběhl nad očekávání dobře.
Přestože hrdinové na plátně spravují cizí domácnosti, jejich představitelé velkou zručností neoplývají. David Matásek svou schopnost pracovat s nářadím přirovnal ke zpěvu lidí ve sprše, kdy ho činnost baví, ale výsledek obvykle dopadne špatně a musí zavolat skutečného odborníka. Bolek Polívka prozradil, že ho manželka k žádným opravám raději vůbec nepouští, aby nezpůsobil ještě větší katastrofu. David Novotný zase podotkl, že ho okolí považuje za zcela nepraktického člověka, takže se po něm podobné práce obvykle nevyžadují.
Oblíbená filmová dvojice a chyba u vyšetření
Bolek Polívka a Eva Holubová, která ve filmu ztvárnila uroložku Elišku, se před kamerou nepotkali v rolích partnerů poprvé. Manželský pár si zahráli už ve snímku Cesta z města v roce 2000 a o dvanáct let později v pokračování Cesta do lesa.
Právě jejich společná scéna v lékařské ordinaci ovšem obsahuje zjevnou chybu. Když se má pacient svléknout k vyšetření prostaty, sundá si kalhoty, ale v záběrech je zřetelně vidět, že si spodní prádlo ponechal. Pozorní diváci odhalili také nepřesnost v silničním značení. Hrdinové v jedné scéně míjejí ceduli označující silnici číslo sedm ve vzdálenosti dvacet kilometrů od Brna. Tato trasa ale ve skutečnosti spojuje Prahu s hraničním přechodem Hora Svatého Šebestiána.
Falešná zastávka a firemní automobil
Štáb se během natáčení neomezil jen na reálné kulisy. Autobusová zastávka u restaurace U Gregorů, kde se filmoví přátelé často scházejí, vznikla čistě pro potřeby komedie a linkové autobusy tam ve skutečnosti vůbec nejezdí. Jako hlavní firemní vůz, se kterým čtveřice obráží zákaznice, posloužil filmařům letitý automobil Subaru Libero.
O rok dříve vznikl v České republice amatérský film, který nesl naprosto shodný název. V čele profesionální produkce ovšem stálo silné obsazení a titulní skladbu nazvanou All those places složila a pro film nahrála košická hudební skupina Peter Bič Project.
Komedii Hodinový manžel vysílá Prima MAX 2. října ve 20:00 a v repríze o den později v 17:45.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, cool.iprima).