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Ve francouzských Alpách začnou lyžovat už v říjnu. Středisko schovalo sníh z minulé zimy

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Dennívýzva
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Zatímco ve většině evropských lyžařských oblastí se na začátku listopadu teprve čeká na první pořádnou sněhovou nadílku, francouzský Bessans chce mít první tratě připravené už 31. října. Vysoko položené středisko v Savojských Alpách si pomáhá metodou snowfarmingu, při které uchovává část sněhu z předchozí zimy přes celé léto.
Ve francouzských Alpách začnou lyžovat už v říjnu. Středisko schovalo sníh z minulé zimy

Ve francouzských Alpách začnou lyžovat už v říjnu. Středisko schovalo sníh z minulé zimy

Zdroj: Generováno ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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