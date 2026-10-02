Ve francouzských Alpách začnou lyžovat už v říjnu. Středisko schovalo sníh z minulé zimy

Ve francouzských Alpách začnou lyžovat už v říjnu. Středisko schovalo sníh z minulé zimyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ve francouzských Alpách začnou lyžovat už v říjnu. Středisko schovalo sníh z minulé zimyZdroj: Generováno ChatGPT
Článek byl publikován 02.10.2026 16:44
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