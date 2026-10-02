Zima se českým domácnostem prodraží: Přinášíme přehled dodavatelů, kteří už zvýšili ceny

Zima se nezadržitelně blíží a spolu s ní také topná sezóna. V letošním roce se však mnoha domácnostem prodraží. Tady je přehled dodavatelů, kteří už své ceníky zvýšili.
Babí léto končí, topná sezóna začíná
Ačkoli je v Česku ještě stále poměrně teplé počasí, babí léto je pomalu u konce. Noční a ranní teploty čím dál častěji padají k 0 °C a nadcházející předpověď mluví jasně. V nejbližších dnech dojde k ochlazení i během dne. To znamená jediné: brzy začneme více topit.
Jako každý rok i letos ceny energií na burzách letí nahoru a reagují na to i dodavatelé elektřiny a plynu. Ti největší už zdražili a nebude dlouho trvat a zřejmě přibydou i další. Zdražování se během letošní topné sezóny může promítnout do účtů tisíců domácností, především těch, kteří budou sjednávat nový tarif nebo kterým končí fixace.
Podle průzkumu společnosti EPET stále více českých domácností přemýšlí, jak letošní zimu co nejvíce ušetřit na vytápění. Růst cen energií očekává více než 60 % Čechů, a to především kvůli konfliktu mezi USA a Blízkým východem.
Čtěte také: Lidé do 30 let mají od státu dostávat ročně až 8 160 korun, ale pak se příspěvek razantně sníží
Kteří dodavatelé už zdražili?
Největší výrobce elektřiny v Česku, ČEZ, oznámil zdražování již počátkem července a došlo k němu na konci srpna. Vyšší ceny energií se u ČEZ týkají všech zákazníků, kteří mají smlouvu na dobu určitou nebo jim končí fixace. U jednoletého a dvouletého závazku se cena zvedla o 6 % u elektřiny a u plynu o 17 %. U tříletého závazku se cena elektřiny zvýšila o 7 % a u plynu dokonce o 19 %. Cena elektřiny může vzrůst o 140 až 180 korun za MWh. U plynu může být cena o 200 až 250 korun za MWh vyšší. Záleží na distribuční sazbě a konkrétním tarifu.
Dalším velkým dodavatelem, který zdražil své dosavadní ceníky, je Pražská Plynárenská. Ta zdražila jen u nových fixací a konkrétně pak u sazby D02d o 600 korun za MWh elektřiny a u dvouleté fixace pak o 550 korun za MWh. U plynu došlo ke zdražení na dva až tři roky cca o 100 korun za MWh a u jednoho roku o 50 korun za MWh.
Své ceníky od 16. září upravil také E.ON. Ten podražil cenu elektřiny u zákazníků se závazkem na 2 a 3 roky v průměru okolo 200 korun za MWh. U fixovaných tarifů plynu došlo k navýšení o 60 až 163 Kč za MWh. Navýšení cen se dotkne pouze nových zákazníků. Stávající klienti se zatím zdražování bát nemusí.
Čtěte také: Které pravidelné platby vám mohou z účtu ukrajovat tisíce ročně? Zkontrolujte, za co každý měsíc platíte
Jak se připravit na případné zdražení?
Velkoobchodní burzovní cena plynu, za níž nakupují dodavatelé, vzrostla od začátku roku do srpna o téměř 80 %. Odborníci proto doporučují sledovat vývoj cen energií během celé topné sezóny. Rovněž roste cena elektřiny a největší nárůst cen se očekává s příchodem nového roku. Cena plynu se bude dále odvíjet primárně od situace na Blízkém východě.
💰 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Porovnejte si ceny energií u různých dodavatelů. Stále ještě existují dodavatelé, kteří lákají nové zákazníky na atraktivní ceníky. Důležité je však neotálet a jednat, pokud možno co nejdříve.
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: ct24.ceskatelevize.cz, epet.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz