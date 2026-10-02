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Haaland se nechal ostříhat a jeho slavný culík skončil na letadle norské aerolinky. Hvězda City to řeší žalobou

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Norský kanonýr Erling Haaland a jeho společnost York Promotions žalují Norwegian Air Shuttle za neoprávněné využití jeho podoby v reklamě na letenky během fotbalového mistrovství světa.
Haaland se nechal ostříhat a jeho slavný culík skončil na letadle norské aerolinky. Hvězda City to řeší žalobou

Haaland se nechal ostříhat a jeho slavný culík skončil na letadle norské aerolinky. Hvězda City to řeší žalobou

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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