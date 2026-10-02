Tisíce lidí v Přerově i Olomouci dluží za odpadové poplatky

Tisíce lidí v Přerově i Olomouci dluží za odpadové poplatkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tisíce lidí v Přerově i Olomouci dluží za odpadové poplatkyZdroj: Magistrát města Olomouce
Článek byl publikován 02.10.2026 16:57
Bouračka dvou těžkých nákladních souprav zkomplikovala v pátek před polednem provoz u dálnice D1 poblíž...
Prostějovská městská rada byl měla příští pondělí projednat návrh na zahájení výběrového řízení na dlouho...
Nevydařené zapojení přívěsu za osobní auto skončilo ve čtvrtek večer značnou škodou pro řidiče BMW na...
Značně hanlivým způsobem se vyjádřil starosta Čelčic na Prostějovsku Karel Černý k videu na sociálních...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- FN Olomouc rozšiřuje psychiatrii. Agresivita dětí roste, upozornil premiér Babiš
- Střet náklaďáků zablokoval část D1 u Hranic. Zraněného transportoval vrtulník
- Klíčový tendr pro Prostějov. Radní projednají budoucnost krytého bazénu
- Vysušení, vylovení, odbahnění. Přívěs s autem ujel řidiči na Šumpersku do rybníka