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Tisíce lidí v Přerově i Olomouci dluží za odpadové poplatky

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Významný podíl dlužníků eviduje několik měsíců po splatnosti poplatků za komunální odpad přerovský i olomoucký magistrát. V Přerově se ve druhé polovině září jednalo o takřka šest tisíc lidí, v Olomouci o trojnásobek. Dlužná částka pak v součtu dosahuje milionů korun.
Tisíce lidí v Přerově i Olomouci dluží za odpadové poplatky

Tisíce lidí v Přerově i Olomouci dluží za odpadové poplatky

Zdroj: Magistrát města Olomouce
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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