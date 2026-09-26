CENTRUM o páté: Jak dlouho se zdrží babí léto a proč proflákaná sobota není zločin

Teplo, které není jen příjemné
V Česku mají teploty kolem 25 stupňů vydržet i po víkendu a příští týden by měl nabídnout převážně jasno a jen málo srážek. Příjemné babí léto tak ještě nekončí, zároveň ale přichází v době, kdy jiné zprávy ukazují odvrácenou stranu proměnlivého klimatu.
Vědci totiž varují před "klimatickou Godzillou", tedy jevem, který by mohl během nadcházejícího půl roku připravit o život více než 450 tisíc lidí. Ohrožení přitom nejsou jen obyvatelé chudších zemí globálního jihu — mezi nejzranitelnější státy se podle popisovaného scénáře dostaly i Spojené státy. Rozdíl mezi příjemným teplem a nebezpečnou vlnou horka může být menší, než se na první pohled zdá.
Estonsko řeší možnou hrozbu z Ruska a nedá se zadarmo
Estonsko patří k evropským zemím, které svou bezpečnost vnímají v přímé souvislosti s ruským sousedstvím. Digitálně i ekonomicky úspěšná země se spolu s dalšími státy NATO a Evropské unie připravuje na možnost útoku Ruska, přestože experti i političtí představitelé považují takový vývoj za nepravděpodobný. Reportáž ukazuje, jak může hrozba, k níž možná nikdy nedojde, ovlivňovat rozhodování celé společnosti.
Zveřejněné tajemství zkomplikovalo vztahy Ukrajiny a Jižní Koreje
Oznámení Volodymyra Zelenského o předání dvou zajatých severokorejských vojáků Jižní Koreji vyvolalo v Soulu zklamání. Ukrajinský prezident informaci zveřejnil při projevu v OSN, přestože se obě strany dohodly na jejím utajení. Případ připomíná, že i ve válečné diplomacii může jediná veřejná věta narušit vztahy s důležitým spojencem.
Když technologie mizí z dohledu
Majitelé chytrých brýlí od společnosti Meta si nechávají odstraňovat kontrolku, která signalizuje nahrávání. Pro okolí tím přestává být snadno rozpoznatelné, kdy zařízení pořizuje obraz nebo zvuk, a roste význam aplikací schopných podobné nahrávání odhalit. Technologická novinka tak otevírá starou otázku: kde končí pohodlí uživatele a začíná právo ostatních vědět, že mohou být sledováni.
Farma není idyla
Herec Vojta Kotek se při hospodaření na farmě setkal s realitou, která má k romantické představě života na venkově daleko. Původní snaha zachránit beránka se proměnila v rozhodnutí přehodnotit, jak chce farmu vést. Zkušenost ukazuje, že péče o zvířata není jen otázkou soucitu, ale také odpovědnosti a někdy i nepříjemných rozhodnutí.
Sobota nemusí být výkon
Den strávený doma, s knihou, seriálem nebo krátkým odpočinkem může po pohledu na sociální sítě působit jako promarněný čas. Ve skutečnosti ale není nutné, aby každý volný den přinesl uklizený byt, výlet nebo jiný viditelný výsledek. I nicnedělání může být legitimní způsob, jak si odpočinout - a to i od představy, že svůj čas musíme neustále ospravedlňovat.
A někdy je stejně důležité vědět, kdy končí návštěva. Přijít „jen na kafe“ a zůstat několik hodin může být příjemné, dokud se z nepsané společenské dohody nestane povinnost hostitele hledat stále nové způsoby, jak večer ukončit.
I v klidném víkendovém dni se tak potkávají velká témata s těmi docela obyčejnými: počasí ukazuje svou příjemnou i hrozivou tvář, zatímco každodenní život připomíná, že ne všechno musí mít jasný výkon, pravidlo nebo vysvětlení.