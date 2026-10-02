Dětská hvězda z Ordinace v růžové zahradě se ztratila ze světa kamer. Jak dnes žije seriálový syn Rybové?

Televizní diváci si jej pamatují především jako dospívajícího Martina Váchu z populárního seriálu Ordinace v růžové zahradě. Bývalá dětská hvězda Oliver Cox se televizním kamerám už mnoho let vyhýbá a hereckou dráhu vyměnila za vysokoškolská studia diplomacie. Čtyřiatřicetiletý muž si nakonec vybral mnohem civilnější životní cestu a své dětské slávy se s klidem vzdal.
Anglické kořeny a herecké začátky
Zajímavé cizokrajné příjmení má Oliver Cox po svém otci. Ten pochází z Anglie a působí nedaleko Londýna jako učitel karate. Rodiče se rozvedli ve věku jeho tří let a Oliver za otcem na britské ostrovy pravidelně dojížděl. Své úplně první umělecké krůčky dělal v pražském dramatickém kroužku Ty já tr. Stejným divadelním souborem prošel v raném věku například Vojtěch Dyk. Později mladý herec navštěvoval další dramatický kroužek v Praze 7. Právě do těchto míst zavítali televizní tvůrci hledající nové tváře a pozvali ho na velký seriálový konkurz.
Díky tomuto rozhodnutí získal roli svéhlavého syna Lindy Rybové v divácky oblíbeném lékařském seriálu. Samotné natáčení bral s velkým nadhledem a naučené scénáře nijak pečlivě nestudoval. Doma se dokonce na vysílané epizody většinou vůbec nedíval. Na place trávil spoustu času po boku dospělých hereckých kolegů Davida Prachaře nebo Dušana Kolára.
O pozornost fanynek na základní škole díky svému televiznímu účinkování rozhodně neměl nouzi, jak přiznal v rozhovoru během svým školních let pro iDNES. Ze školních předmětů ho tehdy bavil dějepis a naopak velmi nerad bojoval s pravidly české gramatiky.
Vysokoškolská studia a konec natáčení
Kvůli velkému vytížení na place zpočátku úmyslně odložil nástup na střední školu. Později ale úspěšně absolvoval pražské Gymnázium Na Zatlance a jeho další kroky vedly na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Zde si vybral obor mezinárodní teritoriální studia a naplno zúročil své nadání na cizí jazyky. Vlastní mezinárodně uznávaný certifikát o pokročilé znalosti angličtiny a velmi dobře se domluví německy.
Během středoškolských studií se aktivně zapojil do prestižního projektu Erasmian European Youth Parliament. Ten středoškolákům detailně simuluje reálnou práci Evropského parlamentu a nadaný student se tak zúčastnil velkých mezinárodních setkání v italském Turíně a o rok později v belgických Antverpách.
Zkušenosti před filmovou kamerou mezitím sbíral už jen velmi zřídka. Objevil se v televizní pohádce Malvína po boku Lucie Vondráčkové a Josefa Somra. Jeho úplně posledním filmovým počinem se následně stalo hudební drama DonT Stop z roku 2012.
Fantasy literatura a divadelní scéna
Ve volném čase se v období dospívání věnoval hře na altovou flétnu a četbě vědeckofantastické literatury. Zcela tehdy propadl populární strategické karetní hře Magic. Sbírání a vyměňování cenných fantasy karet mu přinášelo nové přátele na velkých turnajích i občasný finanční přivýdělek. Své strategické a kombinační schopnosti trénoval dlouhou hrou proti mnohem zkušenějším soupeřům z celého světa.
Fyzickou kondici si dříve udržoval u florbalu a na kurtech při squashi. Ačkoliv filmový a televizní svět před mnoha lety definitivně opustil, k divadelním prknům si svou cestu natrvalo našel. V minulosti si vyzkoušel hru na velkém jevišti Divadla ABC ve známém představení Frederik. Dnes svůj veškerý umělecký volný čas věnuje pražskému Divadlu Radar a nadále se tak drží v úzkém kontaktu s hereckým prostředím.
Na snímku níže je Oliver Cox vlevo ve fialovém tričku:
V seriálu Ordinace v růžové zahradě si jej můžete připomenout díky starším sériím na ONEPLAY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ahaonline, csfd, i-divadlo, idnes).