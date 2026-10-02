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Dětská hvězda z Ordinace v růžové zahradě se ztratila ze světa kamer. Jak dnes žije seriálový syn Rybové?

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Bývalá dětská hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě Oliver Cox vyměnil televizní kamery za studium. Jeho další životní kroky nabraly naprosto odlišný směr.
Linda Rybová a Oliver Cox, Ordinace v růžové zahradě

Linda Rybová a Oliver Cox, Ordinace v růžové zahradě

Zdroj: FOTO:Distr. Archiv ONEPLAY
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 17:00

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