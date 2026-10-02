Alcaraz po návratu na kurty odmítl plán, který prosazuje Djokovič. Podle Španěla by zničil podstatu grandslamů

Co přesně Djokovič navrhl
3. srpna 2026 zveřejnil tvůrce Nick Coutracos na kanálu Nick Knows Ball rozhovor, v němž Djokovič rozvinul svou představu o budoucnosti tenisu. Nebyl to vágní apel na modernizaci. Srb přišel s konkrétním plánem: zachovat formát na tři vítězné sety, ale hrát každý set pouze do čtyř gamů místo šesti. K tomu přidal možnost zrušit výhody, tedy rozhodovat gamy při shodě jedním míčem. Cíl? Udržet pětisetovou strukturu, ale dostat celkovou délku zápasu do okolí dvou hodin.
Podle L’Équipe nejde o nápad z ničeho. ATP podobný princip už testuje na Next Gen Finals, kde se hrají kratší sety a zápasy mají předvídatelnější stopáž. Djokovič svůj návrh zarámoval jako službu divákům i hráčům: kratší zápasy, méně opotřebení těla, lepší čitelnost pro vysílatele.
Alcarazova odpověď: nesahejte na to
Alcaraz v Tokiu nešel kolem horké kaše. Podle agentury Reuters řekl, že krása grandslamů spočívá právě v pětisetovém formátu. „Je to to, co je dělá jinými a speciálními,“ prohlásil. Odmítl nejen případné zkrácení na tři vítězné sety, ale i jakékoli sahání na strukturu, která grandslam odlišuje od běžného turnaje okruhu.
Jeho argument nestojí na nostalgii. Pětisetový zápas je jiná sportovní disciplína než třísetový. Víc prostoru pro obraty, víc prostoru pro adaptaci, víc prostoru pro to, aby vyhrál lepší hráč, ne šťastnější. Právě proto grandslamy historicky produkují jiné příběhy než turnaje Masters. Maratony jako Nadal vs. Djokovič na Australian Open 2012 (5:53 hodiny) nebo Isner vs. Mahut ve Wimbledonu 2010 jsou součástí kolektivní paměti tenisu. Zkrácené sety by takové momenty vyloučily.
Djokovič řeší spotřebovatelnost produktu. Alcaraz hájí sportovní identitu. Obě pozice mají logiku, ale mluví o jiných věcech.
Jak daleko je změna od reality
Kdo čeká, že se grandslamy příští rok zkrátí, může být klidný. Oficiální Grand Slam Rule Book pro rok 2026 stále předepisuje mužský main draw jako best-of-five. A co je důležitější: jakákoli změna pravidel vyžaduje souhlas nejméně tří ze čtyř grandslamových členů. Jeden turnaj si formát sám přepsat nemůže.
Debata přitom zesílila po US Open 2026, kde čtvrtfinále Alcaraz vs. Shelton skončilo ve 3:33 ráno. Krátce nato nový šéf Tennis Australia Andrew Abd na konferenci SportNXT otevřel otázku, zda je pětisetový formát udržitelný. Reakce byla rychlá: Australian Open vzápětí veřejně ujistil, že pětisetový tenis „zůstává“. 20. srpna 2026 navíc čtyři grandslamy oznámily vznik Grand Slam Player Advisory Council, poradního orgánu, který dává hráčům přímější hlas ve sportovních otázkách. Hlas, nikoli veto.
Institucionální brzda je tedy dvojí: pravidla vyžadují široký konsenzus a žádný z grandslamů zatím veřejně nepodpořil změnu formátu.
Návrat po zranění jako tichý podtext
Alcaraz v Tokiu nehájil jen princip. Hájil ho ve chvíli, kdy se sám vracel po měsících mimo kurty. Pravé zápěstí ho vyřadilo od dubna do US Open 2026. Na tiskové konferenci Japan Open 30. září řekl, že zápěstí je „dostatečně zotavené“ a zlepšuje se každý den.
O den později proti Michelsenovi vyhrál, ale přiznal, že s podmínkami a rytmem ještě bojuje. Pro hráče, který se vrací po zranění, by kratší zápasy mohly být krátkodobě výhodnější: méně zatížení, méně rizika relapsu. Že i přesto trvá na pětisetovém formátu, vypovídá o tom, jak hluboce je pro něj grandslam definován právě tou fyzickou a mentální zkouškou, kterou kratší formát nedokáže nahradit.
Dva pohledy, žádný vítěz
Střet Alcaraz vs. Djokovič v otázce formátu není generační válka. Je to spor o to, co má grandslam prioritně být: sportovní monument, nebo moderní mediální produkt. Djokovič chce tenis přiblížit divákovi, který nemá čtyři hodiny na zápas. Alcaraz chce zachovat důvod, proč grandslam stojí za ty čtyři hodiny.
Podle nás má Alcaraz silnější pozici, ne proto, že tradice je automaticky lepší, ale proto, že právě délka a nepředvídatelnost pětisetových zápasů vytvářejí momenty, kvůli kterým tenis přesahuje běžný sport. Zkrátit set na čtyři gamy by grandslam přiblížilo turnaji Masters s lepším cateringem. A to by byla ztráta, kterou žádná dvouhodinová stopáž nevyváží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář