Nosková na Masters v Pekingu dominuje a chce zpět do finále. Fruhvirtová měla šanci, ale Ruska ji zastavila

Pět dní po tom, co v Šen-čenu zvedla nad hlavu pohár za Billie Jean King Cup, stála Linda Nosková na centrkurtu v Pekingu a za 84 minut ukázala, proč ji turnajový pavouk China Open vede jako pátou nasazenou. Rumunka Elena-Gabriela Ruseová nedostala šanci zápas zdramatizovat: první set Nosková urvala 6:4, ve druhém už dominovala 6:1. Pro českou šestku světového žebříčku to byl teprve první zápas letošního ročníku, protože v prvním kole měla volný los. A přesně takhle začínala i loni, kdy nakonec došla až do finále.
Peking jako domácí hard
Nosková a pekingský beton k sobě pasují. V říjnu 2025 tu prošla celým turnajem až do finále, kde ji zastavila Amanda Anisimovová (0:6, 6:2, 2:6). Letos se vrací s vyšším nasazením, vyšším žebříčkovým postavením a hlavně s čerstvou injekcí sebevědomí: 27. září v Šen-čenu rozhodla finále Billie Jean King Cupu výhrou nad Elinou Svitolinovou 6:3, 7:6(5). Mezi tím zápasem a pátečním duelem s Ruseovou uběhlo pouhých pět dní.
Vstup do turnaje připomíná loňský scénář. Tehdy po bye porazila v prvním ostrém zápase domácí Wang Si-jü 7:5, 6:1, letos ve stejné fázi Ruseovou 6:4, 6:1. Vzorec je stejný: kontrolovaný první set, drtivý druhý. WTA po zápase připomněla její letošní bilanci 18:3 proti hráčkám mimo Top 50, číslo, které potvrzuje, že Nosková umí povinné zápasy odbavit bez zbytečných komplikací.
Cesta pavoukem se začíná lámat
Od třetího kola ale povinné zápasy končí. Na Noskovou čeká Švýcarka Viktorija Golubicová, aktuálně 62. hráčka světa se sezonní bilancí 22:15. V Pekingu už ukázala, že je v dobré formě: v prvním kole přejela Kalijevovou 6:3, 6:1 a pak otočila zápas s 28. nasazenou Stearnsovou ze stavu 4:6 na konečných 6:3, 6:3. Zkušená soupeřka, ne průchozí los.
A za Golubicovou se pavouk ještě zahušťuje. Ve stejné čtvrtině figurují Jekatěrina Alexandrovová nebo Diana Šnajderová, v další fázi pak potenciálně Karolína Muchová či Mirra Andrejevová. Nosková neobhajuje jen loňské finálové body, obhajuje dojem, že Peking je jeden z jejích nejsilnějších hardových podniků. Přesný termín třetího kola zatím oficiální program nezveřejnil.
Fruhvirtová: blízko, a přesto daleko
Druhý český příběh pátečního programu skončil hořce. Linda Fruhvirtová, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser po neúspěchu v kvalifikaci, ve druhém kole narazila na 29. nasazenou Ljudmilu Samsonovovou. A byl z toho zápas, který si zasloužil lepší konec.
První set Fruhvirtová ztratila 2:6, ale ve druhém srovnala na 6:3 a celý duel dotáhla do rozhodující sady. Zápas trval 2 hodiny a 42 minut, na body to bylo 39:42, téměř remíza. Jenže v klíčových pasážích třetího setu Samsonovová přidala a Fruhvirtová nedokázala odpovědět. Konečných 3:6 ve třetím setu znamená konec.
Přitom kdyby Rusku porazila, otevírala se jí cesta minimálně do třetího kola proti vítězce duelu Bejleková–Inglisová. Hlouběji v pavouku už ale číhaly Naomi Ósakaová nebo Anastasija Potapovová a ještě dál Aryna Sabalenková. Reálně otevřený prostor sahal do osmifinále, a i to by pro hráčku s rankingem 181 a sezonní bilancí 21:24 byl výrazný výsledek. Fruhvirtová ale aspoň potvrdila, že „druhou šanci“ v podobě lucky-loser pozice využila k jednomu cennému skalpu: v prvním kole porazila Baiovou 6:2, 6:3.
Kde turnaj sledovat
Čeští fanoušci mohou China Open sledovat na CANAL+ Sport, konkrétně na kanálu C+ Sport 2 s doprovodnými streamy na dalších platformách. Turnaj běží od 30. září do 11. října 2026 a program jednotlivých dnů se zveřejňuje vždy večer předchozího dne.
Nosková v Pekingu zatím dělá přesně to, co se od loňské finalistky čeká: vyhrává čistě a šetří energii na chvíle, kdy se turnaj začne lámat. Ta chvíle přichází teď.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář