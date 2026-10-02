Jak by dnes v 57 letech vypadala Jana Novotná: Podle umělé inteligence by jí pár vrásek vůbec neuškodilo

Dnes by Jana Novotná slavila 58. narozeniny. Vítězka Wimbledonu zůstává v českém sportu stále silným jménem.
Od smrti Jany Novotné letos uplyne osm let. Přesto její jméno z českého sportovního prostoru vlastně nikdy nezmizelo. V redakci In-Lifestyle jsme si při blížícím se výročí jejích narozenin znovu prošli její kariéru a zaujala nás jedna věc: vedle výsledků se u ní připomíná i něco méně měřitelného. Klid, tvrdost k sobě, skromnost. A taky lidskost, která z archivních záběrů nevymizela.
Tenistka, která si Wimbledon vzala až napotřetí
Jana Novotná se dle
Wikipedie narodila 2. října 1968 v Brně. Na profesionální okruh vstoupila v roce 1987 a skončila o dvanáct let později. Ve dvouhře vyhrála 24 turnajů, ve čtyřhře jich přidala 76 a právě v deblu se dostala i na post světové jedničky. V singlu byla nejvýš druhá, v červenci 1997.
Jenže její kariéra se nedá odvyprávět jenom přes čísla. Fanoušci si jistě dodnes vybaví Wimbledon 1993, finále se Steffi Grafovou a slzy na rameni vévodkyně z Kentu. Byla to scéna, kterou tenis nezapomněl. O pět let později se Novotná na stejném místě dočkala. Ve finále Wimbledonu 1998 porazila Nathalii Tauziatovou a získala svůj jediný grandslamový titul ve dvouhře.
Jak by dnes vypadal herec Jiří Hrzán: Podle umělé inteligence by ani v 87 letech nepřišel o svůj šarm Zkusili jsme, jak by Jana Novotná vypadala dnes
Nedožité 58. narozeniny nás v redakci In-Lifestyle přivedly k malé vizuální úvaze. S pomocí AI jsme zkusili vytvořit podobu, jak by Jana Novotná mohla vypadat dnes. Nechceme vyvolávat žádnou senzaci, zkrátka jsme byli jen zvědaví. Snažíme se o tichou připomínku ženy, kterou si řada lidí vybaví v bílém na wimbledonské trávě, s vlasy staženými dozadu a výrazem soustředěným těsně před servisem.
Foto: Fotografie Jany Novotné původně od Celebrity-photos, upravená pomocí AI
Výsledek není až takovým rozdílem, přece jenom to není tak dlouhá doba od jejího úmrtí. Přesto drobné změny proběhly, ale musíme konstatovat, že by i dnes vypadala perfektně.
Soukromí si hlídala, tenisu dala skoro všechno
Novotná patřila mezi sportovkyně, které o sobě mimo kurt říkaly jenom velice málo. Osobní život držela stranou a veřejnost z něj znala spíš útržky. V pozdějších letech žila mimo jiné v Omicích u Brna, neměla děti a po skončení kariéry se věnovala trénování i komentování tenisových přenosů. V dokumentárním pořadu
Českého rozhlasu Dvojka o ní zaznělo, že tenisu odevzdala úplně všechno.
Zemřela 19. listopadu 2017 ve věku 49 let po těžké nemoci. Podle dostupných informací šlo o rakovinu vaječníků, diagnostikovanou více než dva roky před její smrtí. Těžko se u toho ubránit obyčejné lítosti: žena, která prošla obrovským sportovním tlakem, odešla ve chvíli, kdy už mohla mít před sebou klidnější roky. Málo se mluví i o tom, že po kariéře předávala zkušenosti dál. Krátce pracovala s Marion Bartoliovou, později trénovala Barboru Krejčíkovou.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jak by dnes v 58 letech vypadala Jana Novotná: Podle umělé inteligence by jí pár vrásek vůbec neuškodilo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.