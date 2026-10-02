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Jak by dnes v 57 letech vypadala Jana Novotná: Podle umělé inteligence by jí pár vrásek vůbec neuškodilo

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Za týden by Jana Novotná slavila 58. narozeniny. Vítězka Wimbledonu zůstává v českém sportu stále silným jménem.
Fotografie Jany Novotné

Fotografie Jany Novotné

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize / Isifa/MAFRA, Michal Růžička, Jana Novotná
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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