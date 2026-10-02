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Lyžování v Itálii extrémně zdražuje. Skiareál zveřejnil ceny, turisté se bouří

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Dennívýzva
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Lyžaři, kteří se v zimní sezoně 2026/27 chystají do italských Dolomit, si za skipasy opět připlatí. Jednodenní jízdenka Dolomiti Superski pro dospělého bude v hlavní sezoně stát 89 eur, tedy při současném kurzu přibližně 2 180 korun. Ještě před pandemií přitom stejný skipas vyšel na 62 eur. Za sedm let tak jeho cena vzrostla o více než 43 procent.
Lyžování v Itálii extrémně zdražuje. Skiareál zveřejnil ceny, turisté se bouří

Lyžování v Itálii extrémně zdražuje. Skiareál zveřejnil ceny, turisté se bouří

Zdroj: Generováno ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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