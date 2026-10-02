Lyžování v Itálii extrémně zdražuje. Skiareál zveřejnil ceny, turisté se bouří

Nový ceník se týká Dolomiti Superski, rozsáhlé lyžařské oblasti spojující dvanáct středisek v Tridentsku-Horní Adiži a Benátsku. Jeden skipas umožňuje využívat přibližně 1 200 kilometrů sjezdovek a kolem 450 lanovek a vleků. Nejvyšší cena 89 eur za jednodenní skipas pro dospělého bude platit od 20. prosince 2026 do 9. ledna 2027 a poté znovu od 31. ledna do 20. března 2027. V ostatních částech sezony bude jednodenní skipas stát 80 eur, tedy zhruba 1 960 korun.
Proti minulé zimě jde o další zdražení. V sezoně 2025/26 stál jednodenní skipas v hlavní sezoně 86 eur, letos tedy podraží o tři eura, přibližně o 3,5 procenta. Mnohem výraznější je rozdíl při delším srovnání. V zimě 2019/20 stála jednodenní permanentka 62 eur, v sezoně 2021/22 už 67 eur, následovalo 74 eur v zimě 2022/23, 80 eur o rok později, 83 eur v sezoně 2024/25 a 86 eur během minulé zimy. Proti období před covidem tak cena vzrostla o 43,5 procenta.
Týden na lyžích znamená další tisíce
Zdražení se netýká pouze jednodenních jízdenek. Šestidenní skipas pro dospělého vyjde v hlavní sezoně na 453 eur, což při kurzu kolem 24,47 koruny za euro odpovídá zhruba 11 100 korunám. Mimo nejdražší termíny stojí šest dní 407 eur. Sezonní permanentka pro dospělého bude v předprodeji stát 990 eur. Výsledný účet za zimní dovolenou je samozřejmě výrazně vyšší, protože samotný skipas nezahrnuje ubytování, dopravu, stravování ani případné půjčovné lyžařského vybavení.
Část peněz lze u denních a vícedenních skipasů ušetřit nákupem přes internet. Dolomiti Superski nabízí při splnění podmínek pětiprocentní slevu, zejména při včasném online nákupu a opětovném použití karty My Dolomiti Card. U skipasu za 89 eur by tak cena klesla přibližně na 84,55 eura. Pokud lyžař při online nákupu svou stávající kartu nepoužije a nechá si vydat novou, sleva se u denních a vícedenních skipasů snižuje z pěti na tři procenta.
Do areálů míří kolem 100 milionů eur
Vyšší ceny přicházejí současně s rozsáhlými investicemi do lyžařské infrastruktury. Pro sezonu 2026/27 počítají provozovatelé jednotlivých oblastí Dolomiti Superski dohromady s částkou kolem 100 milionů eur na nové a modernizované lanovky, sjezdovky, propojení areálů, zasněžování a další infrastrukturu. Novinky se připravují například na Kronplatzu, kde přibude desetimístná kabinová lanovka Kronplatz 1+2 a další nové lanovky, nové zařízení vzniká také v oblasti 3 Zinnen Dolomites, ve Val di Fassa nebo v Obereggenu. Součástí investic jsou také nové nádrže pro technické zasněžování a modernizace stávajících zasněžovacích systémů v několika střediscích.
Zdroje: dolomitisuperski.com, ildolomiti.it, dovesciare.it, ecb.europa.eu.