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Hudební festival Metronome Prague po deseti letech končí, nemá diváky ani partnery

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Hudební festival Metronome Prague, na kterém v minulosti vystoupili Sting, Alanis Morissetteová nebo Iggy Pop, po deseti letech končí. Mezi hlavními důvody rozhodnutí ukončit jeho pořádání je nedostatek diváků i dlouhodobých strategických partnerů pro jeho budoucí pokračování.
Hudební festival Metronome Prague po deseti letech končí, nemá diváky ani partnery

Hudební festival Metronome Prague po deseti letech končí, nemá diváky ani partnery

Zdroj: Metronome Prague
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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