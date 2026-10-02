Hudební festival Metronome Prague po deseti letech končí, nemá diváky ani partnery

Hudební festival Metronome Prague po deseti letech končí, nemá diváky ani partneryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hudební festival Metronome Prague po deseti letech končí, nemá diváky ani partneryZdroj: Metronome Prague
Článek byl publikován 02.10.2026 16:45
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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