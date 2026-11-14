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Moře vyplavilo na pláž šest kovových koulí. Přežily pád z vesmíru a mohou být nebezpečné

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První koule se objevila na písku téměř bez varování. Černý kovový předmět omývaly vlny u Forrest Beach na severu australského Queenslandu a na první pohled mohl připomínat bóji, část lodi nebo podivně dokonalý průmyslový odpad. Potom moře vyplavilo další.
Moře vyplavilo na pláž šest kovových koulí. Přežily pád z vesmíru a mohou být nebezpečné

Moře vyplavilo na pláž šest kovových koulí. Přežily pád z vesmíru a mohou být nebezpečné

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 14.11.2026 06:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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