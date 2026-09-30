CENTRUM o páté: Koruna v ústavě, škrty v televizi a technologie, kterým musíme věřit

SPD a Motoristé chtějí korunu do Ústavy
Vládní SPD a Motoristé chtějí do Ústavy České republiky doplnit větu, že měnou země je česká koruna. Návrh má případné budoucí nahrazení koruny eurem podmínit výrazně širší politickou shodou, než jakou vyžaduje běžný zákon. Klíčové přitom bude, zda se k návrhu připojí také poslanci ANO – vládní koalice má ve Sněmovně 108 hlasů, zatímco ke změně ústavy potřebuje nejméně 120.
Česká televize bude šetřit. Možná zmizí Eurovize
Plánované úspory České televize mají v příštím roce dosáhnout 350 milionů korun a dotknout se zaměstnanců i programu. Podle dostupných informací by mohly skončit některé pořady pro děti, krimi týdeník Na stopě nebo noční zpravodajství z Brna a Ostravy. Televize se navíc podle několika nezávislých zdrojů nemá účastnit pěvecké soutěže Eurovize, přestože konečná podoba úspor ještě není definitivní.
Software s vazbami na Rusko používají i české úřady
Policie, celníci a ministerstvo obrany používají software společnosti Oxygen Forensics, která podle amerických úřadů zatajovala ruské vlastníky i skutečné místo vývoje. Systém umožňuje získávat data z mobilních telefonů a počítačů, proto policejní prezidium nařídilo, aby ho bezpečnostní složky zatím neaktualizovaly. Případ ukazuje, že při posuzování digitální bezpečnosti nestačí sledovat jen to, co software umí, ale také kdo ho vyvíjí, vlastní a spravuje.
Greenpeace upravila billboard ANO
Greenpeace v Praze překrylo volební billboard ANO a nahradilo ho vlastním vzkazem, podle něhož Motoristé škodí přírodě a lidé by neměli být jejich loutkami. Organizace tím kritizuje vedení ministerstva životního prostředí i premiéra Andreje Babiše, který Motoristy ve vedení resortu ponechává. Politický spor se tak přenesl přímo do veřejného prostoru, kde se předvolební reklama stala podkladem pro občanský protest.
Střelba na pardubické poliklinice
Konflikt dvou mužů na pardubické poliklinice skončil výstřelem, pravděpodobně z plynové zbraně. Jeden z účastníků poté utekl a policie po něm pátrá, při incidentu nebyl podle prvních informací nikdo zraněn. Událost zároveň připomíná, že moderní plynové zbraně mohou být na pohled i podle hmotnosti k nerozeznání od skutečných palných zbraní.
Stoletá kanalizace funguje díky chytrému tvaru i kamerám
Pod historickým centrem Pardubic stále slouží cihlová kanalizace z počátku 20. století. Její vejčitý profil pomáhá při běžném průtoku se samočištěním a při přívalových deštích zvládne odvést více vody než klasické kruhové potrubí. Stav stok dnes kontrolují kamerová vozítka, která dokážou odhalit závady bez rozkopávání ulic; do diagnostiky navíc postupně pronikává umělá inteligence.
Šafářová kritizuje návraty sester Williamsových
Serena Williamsová se po čtyřleté pauze vrátila na kurty, Venus Williamsová stále hraje, přestože letos prohrála všech dvanáct zápasů. V tenisovém pořadu Kanár+ zazněla kritika, že obě legendy už výkonnostně nestačí a jejich návraty mohou připravovat o příležitosti mladší hráčky. Téma ukazuje, jak obtížné může být pro vrcholové sportovce přijmout konec kariéry, která dlouho působila téměř neporazitelně.
Jídlo může být součástí prevence, nenahrazuje ale léčbu
Článek upozorňuje na potraviny, které mohou být součástí vyváženého jídelníčku podporujícího zdraví cév a srdce. Zmiňuje citron, olivový olej, avokádo, česnek a celer, zároveň ale platí, že samotná změna jídelníčku nenahrazuje lékařskou péči ani léčbu konkrétních zdravotních potíží. Význam má především dlouhodobý životní styl, pohyb a řešení rizikových faktorů, jako jsou vysoký cholesterol nebo obezita.
Nealkoholická piva ukázala, že vítěz není vždy jistý
Dvě spotřebitelská hodnocení nealkoholických piv přinesla rozdílné výsledky. V redakční degustaci zvítězily Krušovice Hořké Nealko před Guinnessem 0.0 a Birellem Světlým, zatímco Velkopopovický Kozel Nealko skončil poslední kvůli sladšímu projevu. Rozdíly připomínají, že u ochutnávek rozhoduje nejen značka, ale také složení poroty a osobní preference.
Suchý řízek často začíná u studeného masa
Při smažení řízků rozhoduje několik zdánlivých maličkostí. Maso vytažené přímo z lednice ochladí tuk, strouhanka pak nasaje více oleje a výsledek bývá suchý nebo mastný; pomoci může nechat maso před obalováním 20 až 30 minut při pokojové teplotě. Důležitá je také teplota tuku kolem 170 až 180 °C, nepřeplněná pánev a obracení kleštěmi místo vidličky.
Sedm aplikací, které mají v telefonu skutečný smysl
Praktický přehled představuje aplikace pro úkoly, sledování cyklu, bezpečné ukládání hesel, dělení společných výdajů, záchranu neprodaného jídla, půjčování e-knih a odpočinkové vybarvování. Společným jmenovatelem není množství funkcí, ale schopnost ušetřit čas, starosti nebo mentální kapacitu. Telefon nemusí být přeplněný nástroji, které slibují vyšší produktivitu – užitečná může být i aplikace, která člověku na chvíli dovolí nic neoptimalizovat.
Veřejné instituce dnes řeší, co mohou ubrat, co musí chránit a čemu ještě lze věřit. Mezi ústavní větou o koruně, škrtáním televizních pořadů a softwarem s nejasným původem se přitom objevuje stejná otázka: co zůstane, když se začne šetřit na podstatných věcech. A možná právě proto stojí za to věnovat pozornost i těm zdánlivě menším – dobře připravenému jídlu, fungující kanalizaci nebo aplikaci, která nám uvolní hlavu.