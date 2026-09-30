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CENTRUM o páté: Koruna v ústavě, škrty v televizi a technologie, kterým musíme věřit

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Zatímco vládní strany řeší ústavní ochranu české koruny a Česká televize plánuje výrazné úspory, pozornost přitahují také bezpečnostní rizika spojená s používaným softwarem. Vedle toho nechybějí témata z Pardubic, sportu, kuchyně, zdraví ani praktického života.
Centrum o páté

Centrum o páté

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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