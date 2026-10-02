Děti z mateřinky si pěstují vlastní zeleninu, nový projekt počítá i s venkovní učebnou

Děti z mateřinky si pěstují vlastní zeleninu, nový projekt počítá i s venkovní učebnouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Děti z mateřinky si pěstují vlastní zeleninu, nový projekt počítá i s venkovní učebnouZdroj: 22. MŠ Plzeň
Článek byl publikován 02.10.2026 16:30
Opilý muž rušil noční klid a halekal u řeky Berounky v jedné z obcí na Rokycansku. Místo domluvy se situace...
Armáda bude na kontaminovaném území v bývalém vojenském prostoru na Šumavě zasahovat ještě několik týdnů,...
Vzrostlý strom se zřítil ve Štruncových sadech v Plzni v těsné blízkosti dětského hřiště. Naštěstí se...
Všechny záchranné složky zasahovaly u letiště v Klatovech, kde se při pádu vážně zranil parašutista....
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →