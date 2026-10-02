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Děti z mateřinky si pěstují vlastní zeleninu, nový projekt počítá i s venkovní učebnou

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Děti z 22. mateřské školy v Plzni si pěstují vlastní zeleninu, a to už od semínka, kdy postupně sledují, jak vše roste. Učí se tak pečovat o rostliny i si vážit práce, jejíž odměnou je úroda v podobě ředkviček, mrkve nebo okurek. Vedení školky má i další plány, třeba na novou venkovní učebnu.
Děti z mateřinky si pěstují vlastní zeleninu, nový projekt počítá i s venkovní učebnou

Děti z mateřinky si pěstují vlastní zeleninu, nový projekt počítá i s venkovní učebnou

Zdroj: 22. MŠ Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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