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Hec sází na vynikající Hřebíčkovou i tajemnou atmosféru. Výtečná kriminálka umí překvapit

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Před pár dny ukončený festival Serial Killer představil hned několik zajímavých tuzemských novinek, jež se v následujících týdnech a měsících objeví na televizních obrazovkách či streamu. Srdce návštěvníků si nejvíce získal oceňovaný Kamarád i nekorektní Oddíl B, v hutné nabídce se však neztratil ani slibný Hec, který má po prvních dvou dílech nakročeno k tomu stát se jednou z nejlepších českých kriminálek posledních let.
Hec sází na vynikající Hřebíčkovou i tajemnou atmosféru. Výtečná kriminálka umí překvapit

Hec sází na vynikající Hřebíčkovou i tajemnou atmosféru. Výtečná kriminálka umí překvapit

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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