Hec sází na vynikající Hřebíčkovou i tajemnou atmosféru. Výtečná kriminálka umí překvapit

Před pár dny ukončený festival Serial Killer představil hned několik zajímavých tuzemských novinek, jež se v následujících týdnech a měsících objeví na televizních obrazovkách či streamu. Srdce návštěvníků si nejvíce získal oceňovaný Kamarád i nekorektní Oddíl B, v hutné nabídce se však neztratil ani slibný Hec, který má po prvních dvou dílech nakročeno k tomu stát se jednou z nejlepších českých kriminálek posledních let.
Příběh nás zavádí do zapadlé vesničky na hranicích s Polskem, kde se zastavil čas, mobilní signál zde naleznete jen se štěstím a jediné, co zde místním zbylo, je víra. Ta ale nyní projde u řady z nich životní zkouškou. Do své rodné hroudy se totiž vrací vyhořelá vyšetřovatelka Alena (Petra Hřebíčková), která chce dát práci i svým osobním problémům sbohem a v otřískaném karavanu se vydat začít nový život. Její plány však vezmou brzy za své.
Ve vesnici je totiž zapálen místní kostel a v jeho troskách je následně nalezeno tělo. Ze žhářství se tedy rázem stává případ brutální vraždy a Alena si bere z osobních důvodů případ na starost. Jenže získat si důvěru v komunitě, kterou před lety opustila, nebude nic snadného. Obzvlášť když i v ní samotné probudí návrat vzpomínky na bolestivou minulost.
První dvě epizody Hecu, které byly představeny na Serial Killeru jasně ukazují, že Hec se bude od současné kriminální konkurence plné epizodních případů odlišovat snad naprosto ve všem. Neočekávejte svižné pátrání či oddychovou atmosféru lehkých kriminálek, Hec se již od prvních minut profiluje jako výrazně pomalá žánrovka, která se v úvodu soustředí zejména na představování postav, budování jejich komplikovaných vztahů a seznámení s bezútěšným místem, v němž už řada lidí ztratila naději. K avizovanému činu zapálení kostela zde dojde až v závěru prvního dílu a tvůrci se předtím věnují nahazování jednotlivých vodítek, konfliktů, otázek a situací, které se dají po činu žháře dramaticky do pohybu. A i když chce seriál trochu divácké trpělivosti, je radost se na něj koukat.
Režisér Michal Samir si totiž s lokalitou českého zapadákova hezky stylisticky hraje a kriminálku zde míchá s neo-westernovými prvky, které jsou z počinu cítit na míle daleko. Už když Petra Hřebíčková vytáhne v jedné z prvních scén pistoli, je jasné, že Samir a spol. to mysleli s přibližováním se westernovým vzorcům zatraceně vážně. Chovají se zde koně, krajina je suchá, do všech tu pálí slunce, v rádiu zní výhradně country hity a nechybí zde ani izolovaná fanatická rodinka vedená démonickým Jaromírem Dulavou. Místy se na westernový nádech tlačí možná dokonce až moc, autoři si ovšem berou ze svých vzorů jen to nejlepší a proměňují Hec v žánrovku takřka zahraničního střihu.
Jedná se totiž také o nekompromisní slow burn kriminálku, která svou prací s postavami a tempem připomene např. i Mare z Easttownu a svým zasazením i českou Pustinu, i když zde se tonálně pohybujeme ve zcela jiných sférách. Scénář ve svém vyprávění nikam nespěchá, režie si ukázkově hraje s atmosférou a předkládá zatím hezky nečernobílé a nadějně načrtnuté postavy. Každá z vesnických postav je načrtnuta a obsazena přesně podle učebnice a seriál nám představuje řadu zatraceně výrazných figur.
Nejvíce pozornosti na sebe strhává vynikající Petra Hřebíčková, která má nakročené k jednomu z nejvýraznějších výkonů kariéry a je hezké ji po delší době vidět také někde jinde než v odlehčeném romantickém žánru. Zaujme ale také správně tajemný Stanislav Majer coby farář s temnou minulostí a záhadným chováním, jako vždy přesná Milena Steinmasslová, městský „kovboj“ Juraj Loj či pečující matka Jana Plodková. Ti všichni utvářejí atraktivní směs postav s vlastními osobními linkami, díky nimž bude v této vesničce ještě pořádné horko.
Seriál navíc zatím šikovně rozpracovává témata okolo víry či trestu, v dialozích skvěle odsýpá a sem tam se nebojí ani vděčných odlehčujících momentů. Přidejte si k tomu soustředěnou režii a poutavou kameru a máme tu kousek, který se po dvou epizodách profiluje v jednu z žánrově nejodvážnějších tuzemských kriminálek posledních let. Dá se ale očekávat, že u diváků přímočařejších epizodických kriminálek to bude mít novinka těžké a fakt, že se zde příběhově nikam nespěchá a tvůrci chtějí po publiku trochu trpělivosti, může řadu lidí odradit. Trpělivost však přináší růže, a zdá se, že v tomto případě to může platit dvojnásob.
Podívejte se na žebříček nejlepších českých kriminálních seriálů podle databáze Kinoboxu.