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Obce a kraje mohou nově spořit ve státní pokladně se zhodnocením 3,7 %

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Od 1. října 2026 mohou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a společenství obcí využívat nový spořicí účet vedený u České národní banky v rámci státní pokladny.
Obce a kraje mohou nově spořit ve státní pokladně se zhodnocením 3,7 %

Obce a kraje mohou nově spořit ve státní pokladně se zhodnocením 3,7 %

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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