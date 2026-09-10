Geniální vychytávka francouzkých seniorek 60+: přišly na tenhle trik, který je vizuálně omladí o 10 let

Zázračný přípravek, po kterém spadne deset let, v žádné kosmetické taštičce nenajdete. Rozdíl mezi unaveným a svěžím obličejem ale často udělá jediná drobnost. Rozhoduje o ní místo, kam produkt nanesete, a textura, kterou si k tomu vyberete.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Tvářenka patří výš, než si většina žen myslí
Většina žen míří tvářenkou na kulaté „jablíčko“ tváře, tedy tam, kde se při úsměvu udělá vypouklina. Ve dvaceti to fungovalo skvěle. Po šedesátce stejné místo stáhne pozornost dolů a výsledek působí unaveně.
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Francouzské kosmetické magazíny proto radí posunout barvu na horní hranu lícní kosti a lehce ji vytáhnout směrem ke spánkům. Oko pak putuje po tváři nahoru a celý obličej vypadá zvednutěji.
Stejný princip platí i pro rozjasňovač. Stačí malé množství na nejvyšším bodě lícní kosti, odkud se odrazí světlo a odvede pozornost od linek kolem očí.
Foto: Shutterstock.com Krémové textury zralé pleti sedí lépe
Pudrová tvářenka má na zralé pleti jednu nevýhodu. Usadí se v jemných linkách a zvýrazní suchá místa, takže roky spíš přidá.
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Krémové a tekuté produkty se do pleti vklepou a splynou s jejím povrchem. Barva pak vypadá, jako by vycházela zevnitř.
Totéž se týká pudru na celý obličej. Silná vrstva podtrhne každou nerovnost, takže se vyplatí přejet jen lesknoucí se místa na čele, nose a bradě.
Matná rtěnka rty ve zralém věku neomladí
Matné rtěnky vydrží dlouho, zato rty vysušují a linky kolem úst kvůli nim vystoupí.
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Lepší službu udělá krémová rtěnka, tónovaný balzám nebo jemný lesk. Rty vypadají plnější a okolí úst působí měkčeji.
Foto: Shutterstock.com Než sáhnete po štětci, dejte pleti napít
Všechny předchozí kroky stojí na jedné věci. Na hydratované pleti se make-up nikde nezasekne a stačí ho výrazně méně.
„Čím lépe je pleť před líčením připravená, tím méně make-upu pak použijete,“ řekla pro magazín Vogue vizážistka celebrit Lisa Aharon.
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Pořadí je jednoduché. Krém, chvilka na vstřebání, teprve pak lehké krytí. Tenká vrstva na dobře připravené pleti vypadá vždycky přirozeněji než silná vrstva na pleti suché.
Foto: Unsplash.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-krasa/833496/zrala-plet-a-tvarenka-staci-dodrzovat-spravny-postup-aby-vam-produkt-nepridal-roky.html, https://cosibella.cz/blog/make-up-pro-zralou-plet-prakticke-tipy-a-triky/, https://www.garconne-magazine.fr/bien-etre/2026/01/20/maquillage-apres-60-ans-decouvrez-pourquoi-ces-10-erreurs-accentuent-les-rides-en-plein-jour/, https://www.eau-thermale-avene.fr/votre-peau/maquillage/comment-vous-maquiller-selon-votre-age/comment-se-maquiller-apres-60-ans, https://zena.aktualne.cz/moda-a-krasa/tajemstvi-krasy-ve-zralem-veku-jak-licit-plet-po-padesatce-a-vyhnout-se-chybam/codagraphics, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/n-ejlepsi-make-pro-zralou-plet-tipy-od-profesionalu-jake-produkty-techniky-liceni-jsou, https://www.poudree.cz/blog/make-up-zrala-plet-a-30-c-8-triku-diky-kterym-ti-oblicej-do-obeda-nestece, https://www.lifee.cz/dokonaly-make-up-pro-zeny-50-zrala-plet-potrebuje-zdravy-lesk-radi-vizazista-ba383