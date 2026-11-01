Brikety, pelety, nebo palivové dřevo. Co se v kamnech vyplatí nejvíce

Ceny energií a blížící se mrazivé dny nutí každoročně statisíce českých domácností přemýšlet nad tím, jak zajistit teplo rodinného krbu s co nejnižšími výdaji a přijatelnou mírou námahy. Dřevní biomasa zůstává tradičním pilířem nezávislého vytápění, moderní trh však nabízí tři zásadně odlišné podoby tohoto přírodního paliva: klasická naštípaná polena, vysokotlaké dřevěné brikety a standardizované dřevěné pelety.
Podrobné laboratorní rozbory publikované na odborném portálu
TZB-info zaměřené na vlastnosti palivového dřeva ukazují, že teprve po důkladném vyschnutí na relativní vlhkost pod dvacet procent stoupne výhřevnost dřeva na 14 až 15,5 megajoulu na kilogram. Naproti tomu průmyslově lisovaná biomasa, tedy brikety a pelety, se vyrábí z přesušených pilin a hoblin. Jejich vlhkost se trvale pohybuje mezi šesti až devíti procenty. Výsledná výhřevnost díky tomu dosahuje hodnot 17,5 až 18,5 megajoulu na kilogram, což je hodnota srovnatelná s kvalitním hnědým uhlím, avšak bez síry a toxického zápachu.
Mnoho majitelů kamen a kotlů se rozhoduje pouze na základě ceny za tunu nebo prostorový metr, což bývá fatální omyl. Skutečnou ekonomiku a spokojenost s vytápěním určuje chemická vlhkost materiálu, výhřevnost, účinnost konkrétního spotřebiče, množství popele i čas, který musíte přípravě paliva věnovat. Fyzikální zákony spalování jasně ukazují, pro koho představuje nejlepší volbu levné poleno a kdy se naopak vyplatí připlatit za lisovaný komfort.
Nebezpečný omyl s palivovým dřevem: Jak vás rozřezaná skříň připraví o padesát tisíc Fyzika spalování biomasy: Voda jako tichý zloděj tepla
Základním měřítkem kvality jakéhokoliv pevného paliva je výhřevnost vyjádřená v megajoulech na kilogram nebo kilowatthodinách na kilogram. Dřevo je v suchém stavu vynikající palivo, jeho největším nepřítelem je však obsažená voda. Čerstvě pokácený strom má v závislosti na ročním období a druhu dřeviny vlhkost padesát až šedesát procent. To znamená, že v každém kilogramu čerstvého polena si domů přinášíte půl litru vody.
Když takové mokré dřevo hodíte do ohně, musí se tato voda nejprve odpařit. Fyzikální zákony jsou neúprosné: skupenské teplo výparu vody činí přibližně 2,26 megajoulu na kilogram, což odpovídá zhruba 0,63 kilowatthodiny energie spotřebované na každý litr vody. Tuto energii plamen neodevzdá do vašeho obývacího pokoje, ale spotřebuje ji na přeměnu vody v páru. Čerstvé dřevo má proto reálnou výhřevnost pouhých 6 až 8 megajoulů na kilogram. Vznikající vodní pára navíc dramaticky ochlazuje spalovací komoru, brání dokonalému vyhoření uvolněného dřevoplynu a způsobuje masivní tvorbu dehtu a sazí, které ucpávají spalinové cesty a ničí sklo krbových kamen.
Kusové dřevo: Bezkonkurenční cena vykoupená dřinou a prostorem
Klasické palivové dříví představuje historicky nejlevnější způsob, jak vygenerovat tepelnou pohodu. Z ekonomického pohledu vychází jedna kilowatthodina tepla získaná ze dřeva na 1,10 až 1,50 koruny při nákupu naštípaných polen. Pokud zvládnete samotěžbu v lese nebo nákup kulatiny v celých délkách a následné samostatné řezání na cirkulárce, můžete se dostat na náklady hluboko pod jednu korunu za kilowatthodinu.
Dřevo se dělí na měkké a tvrdé, přičemž oba druhy plní v otopné soustavě odlišnou funkci. Měkké dřevo z jehličnanů jako smrk nebo borovice obsahuje pryskyřici, rychle chytá, hoří vysokým jasným plamenem a bleskově předá výkon do prostoru. Hodí se na zátop a rychlé prohřátí promrzlých kamen. Tvrdé listnaté dřevo, kam patří buk, dub, habr nebo jasan, má podstatně vyšší hustotu dřevní hmoty. Hoří klidným plamenem, vytváří mohutné stabilní lůžko ze žhavých uhlíků a udržuje sálavý žár po dlouhé hodiny bez nutnosti neustálého přikládání.
Největší daň za nízkou cenu dřeva představuje fyzická práce a logistika. Při nákupu musíte rozlišovat mezi prostorovým metrem rovnaným (PRMR), což je krychle o hraně jeden metr vyplněná pečlivě narovnanými poleny, a prostorovým metrem sypaným (PRMS), kde jsou polena volně nasypána na korbu nákladního vozu. V jednom sypaném metru je pouze přibližně 0,6 až 0,7 metru rovnaného dřeva, zbytek tvoří vzduchové mezery. Čerstvě nařezané dřevo navíc musíte nechat schnout minimálně rok a půl až dva roky. To znamená nutnost mít na zahradě prostorný, zastřešený a ze stran vzdušný dřevník, kde budete skladovat zásobu na dvě až tři topné sezony dopředu. Pokud polena naskládáte špatně na holou zem nebo je přikryjete neprodyšnou plachtou, dřevo zapaříte a nastartujete proces hniloby, jak jsme detailně popsali v návodu na
správné sušení palivového dřeva na větraných paletách. Lisovaná dřevěná briketa z čistých pilin s vnitřním otvorem pro optimální přívod vzduchu. Dřevěné brikety: Rychlé teplo, čistota v obýváku a pozor na expanzi
Dřevěné brikety představují ideální zlatou střední cestu pro každého, kdo topí v krbu nebo krbových kamnech v obytném prostoru a nechce se potýkat s kůrou, štěpinami, pilinami a hmyzem v obývacím pokoji. Vyrábějí se mechanickým lisováním čistých suchých dřevních zbytků z dřevozpracujícího průmyslu za enormních tlaků několika stovek atmosfér a teplot přes sto stupňů Celsia. Při tomto procesu se přirozeně uvolňuje rostlinný polymer lignin, který působí jako lepidlo. Do kvalitních briket se nepřidávají žádná syntetická pojiva, chemikálie ani lepidla.
Odborná studie publikovaná na portálu
TZB-info o vlastnostech a použití dřevěných briket rozděluje toto palivo do několika základních kategorií podle tvaru a určení: Válcové brikety s podélným otvorem (typ Pini Kay): Díky vnitřnímu otvoru vzniká komínový efekt, briketa se rychleji rozhoří, tvoří živý vysoký plamen a rychle prohřeje studená kamna. Hodí se na počáteční zatopení. Plné válcové a cihlové brikety (typ RUF): Mají velmi vysoké slisování bez dutin. Hoří pomaleji s menším plamenem a po prohoření přecházejí do dlouhodobého žhnutí, které poskytuje stabilní a rovnoměrný tepelný výkon. Noční kůrové brikety: Jsou slisované výhradně z čisté kůry stromů. Kůra nehoří plamenem, ale tvoří husté žhavé lůžko, které dokáže žhnout osm až deset hodin. Přikládají se na rozžhavený rošt před spaním a ráno stačí přiložit běžné dřevo bez nutnosti nového zatápění.
Při topení briketami se však řada začátečníků dopouští nebezpečné chyby. Lisovaný válec při zahřátí a hoření expanduje. V závislosti na slisování dokáže zvětšit svůj objem o patnáct až pětadvacet procent. Pokud naskládáte brikety do topeniště těsně vedle sebe až k hornímu okraji jako běžná polena, expandující hmota může zablokovat přívod sekundárního vzduchu, poškodit deflektor spalin nebo v krajním případě prasknout šamotové vyzdívky kamen. Do běžných krbových kamen o výkonu 6 až 8 kilowattů patří na jedno naložení maximálně dvě až tři brikety.
Zavřená klapka kamen šetří palivo jen zdánlivě. Nespálený dřevoplyn odnáší pryč osmdesát procent tepla Dřevěné pelety: Maximální komfort a automatizace jako u plynu
Dřevěné pelety představují technologický vrchol spalování pevné biomasy. Jde o standardizované granule o průměru šest milimetrů a délce zhruba tři až čtyři centimetry. Na rozdíl od dřeva a briket nejsou pelety primárně určeny k ručnímu přikládání do klasických krbů, ale ke spalování ve speciálních automatických kotlích a automatických peletových kamnech.
Kvalitu na trhu garantuje přísná mezinárodní certifikace, kterou v České republice zastřešuje
Klastr Česká peleta pro certifikaci ENplus. Pro domácí vytápění je nutné kupovat výhradně pelety nejvyšší třídy ENplus A1. Tyto certifikované pelety se vyrábějí pouze z chemicky neošetřených pilin bez kůry, mají garantovanou minimální výhřevnost 16,5 až 18 megajoulů na kilogram a obsah popele pod 0,7 procenta. Klíčovým parametrem je také teplota tavení popele nad 1 200 stupňů Celsia. U levných necertifikovaných pelet s příměsí kůry či písku se popel taví při nižších teplotách a na hořáku vytváří tvrdou sklovitou strusku, která dokáže zablokovat automatický podavač a zhasnout hořák.
Technické podklady portálu
TZB-info k normám a vlastnostem dřevěných pelet dokládají, že automatický peletový systém poskytuje uživatelský komfort srovnatelný s plynovým vytápěním nebo tepelným čerpadlem. Kotel je vybaven zásobníkem, šnekovým podavačem a elektrickou zapalovací patronou. Na základě pokynu z pokojového termostatu si elektronika kotel sama zapálí, plynule moduluje výkon podle aktuální tepelné ztráty objektu a po dosažení požadované teploty se bezpečně vypne. Zákazník pouze jednou za tři až sedm dní dosype do zásobníku pytle s peletami a jednou za dva až čtyři týdny vysype popelník. Certifikované dřevěné pelety třídy A1 s nízkou popelnatostí a vysokou výhřevností.
Nevýhodou pelet je vyšší pořizovací cena technologie i paliva. Moderní peletový kotel s automatickým čištěním výměníku a hořáku stojí 100 až 200 tisíc korun, ačkoliv část investice lze pokrýt z dotačních programů. Peletový systém je navíc plně závislý na elektrické energii. Pokud dojde k výpadku proudu, nefunguje podavač, ventilátor odtahu spalin ani oběhové čerpadlo, což vyžaduje instalaci záložního zdroje napájení (UPS).
Cenové a energetické srovnání: Kolik reálně stojí 1 kWh tepla
Při hodnocení celkových nákladů nelze porovnávat pouhou cenu paliva na tunu, ale cenu čisté tepelné energie dodané do otopné soustavy po započtení účinnosti spotřebiče. Výpočtový nástroj portálu
TZB-info pro porovnání nákladů na vytápění i výukové materiály Katedry technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze uvádějí jasná srovnávací čísla: Palivové dřevo suché (vlhkost 18 %): Při průměrné ceně 2 200 až 2 800 korun za prostorový metr rovnaný tvrdého dřeva a účinnosti moderního zplyňovacího kotle 85 až 88 procent vychází 1 kWh užitečného tepla na 1,20 až 1,50 koruny. Při vlastní těžbě a štípání klesá náklad až na 0,80 koruny za kWh. Dřevěné brikety (vlhkost 8 %): Při nákupu na paletě za cenu 8 500 až 10 500 korun za tunu a účinnosti krbových kamen kolem 78 až 82 procent vychází 1 kWh tepla na 2,10 až 2,50 koruny. Dřevěné pelety ENplus A1 (vlhkost 7 %): Při ceně 8 500 až 10 000 korun za tunu balených pelet v patnáctikilogramových pytlích (mimo sezonní slevy) a účinnosti automatického peletového kotle 90 až 94 procent vychází 1 kWh tepla na 2,00 až 2,40 koruny.
Přísné požadavky na kvalitu spalování stanovuje také
zákon číslo 201/2012 Sbírky o ochraně ovzduší. Od září 2024 platí v České republice absolutní zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Moderní certifikované peletové kotle splňují nejpřísnější ekologické limity Ekodesignu a 5. emisní třídy, což zaručuje minimální kouřivost a bezpečný provoz bez hrozby pokut od obecních úřadů. Přehledná tabulka parametrů: Dřevo versus brikety versus pelety
Následující přehled shrnuje nejdůležitější technické, praktické a provozní parametry všech tří zástupců dřevní biomasy:
Parametr srovnání Kusové palivové dřevo Dřevěné lisované brikety Certifikované pelety (A1) Průměrná výhřevnost 14 až 15,5 MJ/kg (vzduchosuché) 17,5 až 18,5 MJ/kg 17,0 až 18,5 MJ/kg Průměrná vlhkost 15 až 20 % (po 2 letech sušení) 6 až 9 % (okamžitě k použití) pod 10 % (obvykle 6 až 8 %) Množství popele 1,0 až 2,5 % objemu 0,5 až 1,2 % objemu pod 0,7 % (minimální odpad) Orientační cena za 1 kWh tepla 1,10 až 1,50 Kč (při koupi polen) 2,10 až 2,50 Kč 2,00 až 2,40 Kč Náročnost na přípravu a práci Vysoká (řezání, štípání, rovnání) Nulová (čisté balíky po 10 kg) Nulová (pytle 15 kg nebo cisterna) Požadavky na skladovací prostor Velmi vysoké (zásoba na 2 až 3 roky) Nízké (paleta v suché garáži či sklepě) Střední (suché pytle nebo silo) Způsob přikládání a obsluha Ruční přikládání každé 1 až 3 hodiny Ruční přikládání každé 2 až 5 hodin Plně automatické (zásobník na 3 až 7 dní) Využitelný spotřebič Krb, krbová kamna, zplyňovací kotel Krb, krbová kamna, sporák na dřevo Výhradně automatický peletový kotel či kamna Závislost na elektřině Nulová u samotížných krbů a kamen Nulová u sálavých kamen Stoprocentní (podavač, odtah, automatika) Rozhodovací manuál: Co zvolit pro váš konkrétní dům a životní styl
Každé ze tří paliv exceluje v jiných podmínkách. Při finální volbě se řiďte následujícími pravidly:
Pro hlavní bezobslužné vytápění celého rodinného domu zvolte pelety: Pokud hledáte komfortní náhradu za starý kotel na uhlí nebo plyn a nechcete investovat do tepelného čerpadla, je peletový kotel bezkonkurenční. Poskytne stabilní teplotu ovládanou termostatem a minimální nároky na údržbu. Pro občasné přitápění v obývacím pokoji zvolte dřevěné brikety: Pokud máte krbová kamna pro radost z plamene a přitopení v přechodném období, brikety jsou nejčistší a nejpohodlnější volbou. Nezanášejí domov nečistotami, nekouří a snadno se skladují v čistých desetikilogramových balících přímo u krbu. Pro maximální úsporu při celoročním vytápění zvolte kusové dřevo: Máte-li zplyňovací kotel s velkou akumulační nádrží, zahradu pro sušení a chuť fyzicky pracovat, polena vám zajistí nejnižší možné provozní náklady ze všech dostupných zdrojů tepla v České republice. Pro víkendové chalupy kombinujte brikety a suché dřevo: Po pátečním příjezdu do promrzlé chaty roztopte kamna briketami s otvorem, které komínovým efektem bleskově vyženou výkon nahoru. Přes noc naložte kůrové brikety nebo tlustá buková polena, která udrží žár až do ranního probuzení. Pamatujte na ochranu před vlhkem u lisovaných paliv: Brikety i pelety jsou hydroskopické. Pokud je uskladníte ve vlhkém sklepě nebo na ně bude kapat voda, slisované piliny nasají vlhkost, brikety se rozpadnou v beztvarou drť a pelety zničí šnekový podavač kotle.
Závěrečný verdikt je jednoznačný. Žádné z těchto tří paliv není univerzálně nejlepší pro každého. Kusové dřevo představuje krále úspor za cenu vlastní práce, brikety nabízejí špičkovou čistotu a pohodu pro krbová kamna, zatímco dřevěné pelety poskytují luxus plně automatického provozu pro moderní rodinné domy. Volte vždy to palivo, které odpovídá technickým parametrům vašich kamen a množství volného času, který chcete vytápění věnovat.
Zdroje fotografií Rovnaná polena suchého palivového dřeva připravená na zimu: Shixart1985 / Wikimedia CC BY 2.0 Kvalitní lisovaná dřevěná briketa s vnitřním otvorem: Losch / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Certifikované dřevěné pelety pro automatické kotle: D-Kuru / Wikimedia CC BY-SA 3.0 at