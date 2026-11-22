Kabát je zapnutý, šála uvázaná a kozačky obuté. Každý kus je sám o sobě hezký, a přesto se v zrcadle v předsíni díváte na postavu, která působí menší a zavalitější, než jakou máte. Příčinu často najdete o kus níž, než byste ji hledala.
Proč vás zimní oblečení zmenší
Oko vnímá postavu po úsecích. V zimě se na ní objeví několik vodorovných předělů: kde končí kabát, kde končí nohavice a kde začínají boty. Čím víc jich je, tím víc se postava drobí na kousky.
Kalhoty do půli lýtek mají u stylistů pověst nelichotivé délky, protože linii nohy přetnou v polovině lýtka. Lem navíc často vyjde na nejširší místo lýtka. Noha pak vypadá kratší a mohutnější, což nejvíc zasáhne drobné ženy.
Do této skupiny patří capri, tedy užší kalhoty s lemem mezi kolenem a kotníkem. Stejně daleko sahají i culottes, široké kalhoty, které střihem připomínají sukni. Počítají se sem také obyčejné tříčtvrteční kalhoty.
Proč je ženy nosí i v zimě
Tyhle kalhoty jsou hlavně pohodlné. Spousta žen ve zralém věku už kraťasy nenosí a kratší nohavice jim je v teplých měsících nahradí. Když se ochladí, je lákavé přidat k oblíbenému kousku jen kabát a pevné boty.
V zimě se ale celý dojem ještě zhorší. Dlouhý kabát pod kolena už sám zakryje velký kus postavy. Zbude-li pod ním jen kousek volné, pytlovité nohavice a k tomu masivní bota, pohled sklouzne k chodidlům a spodek postavy vypadá jako podstavec. Pod dlouhý kabát proto patří rovný střih kalhot a bota s jednodušší linií.
Hrubě pletený svetr pod tím vším přidá další vrstvu objemu a silueta se stane beztvarou. Platí jednoduché pravidlo: nadýchaný smí být jen jeden kus. Když je to svetr, ať je kabát hladký a rovný, a naopak.
K hřejivému pletenému svetru se hodí hladký kabát rovného střihu, aby silueta nezískala zbytečný objem. Ilustrační foto. Zdroj: Teona Swift / Pexels. Kam má sahat nohavice
Nohavice lichotí nejvíc tam, kde se noha zužuje, tedy nad kotníkem nebo těsně pod kolenem. Polovina lýtka mezi tato místa nepatří. U úzkých kalhot je podle módní stylistky Ireny Vokrojové jasno: „Zde by měla délka končit rozhodně u kotníků,“ řekla pro Blesk.cz.
Správná délka se liší podle střihu, který máte ve skříni:
Střih Kam má sahat lem Na co myslet Rovné nebo mírně zúžené kalhoty ke kotníkům pod nohavice kotníkové boty, které lem zakryje Široké kalhoty zhruba 1 cm nad zem měřte v botách, ve kterých je budete nosit; látka se nemá shrnovat u kotníků ani tahat po zemi Kratší střih u menší postavy těsně pod koleno delší culottes snesou spíš vyšší ženy Boty a barva protáhnou nohu
Zbytek práce udělají boty a barvy. Postavu opticky prodlouží tyto drobnosti:
kalhoty a boty ve stejném odstínu, aby noha působila jako jedna souvislá linie, tmavší a neutrální barvy kalhot, které nestrhávají pozornost dolů, celý outfit v jedné barvě, vyšší pas kalhot, a to i u culottes.
Na botách sledujte tvar špičky a pásky. Špičaté boty nohu opticky prodlouží, kdežto pásek přes nárt nebo kolem kotníku ji přeřízne. Na zledovatělý chodník se víc hodí pevná bota s nízkým, stabilním podpatkem. Když barvou ladí s kalhotami, i ona nohu protáhne.
Kalhoty a boty ve stejném tmavém odstínu spojí nohu do jedné linie a postavu opticky protáhnou. Ilustrační foto. Když se s oblíbenými kalhotami nechcete rozloučit
Kalhoty do půli lýtek nemusíte hned vyřadit. Vezměte si pod ně tmavé neprůhledné punčocháče v odstínu kalhot. Mezi lemem a botou pak nevznikne ostrý předěl a noha působí souvisleji.
Pomoct může i kabát. Nejdelší kabáty pod koleno sluší spíš vyšším ženám, drobnější postavě obvykle lépe sedne kratší délka. Vyberte rovný, krejčovsky střižený kabát nebo model s páskem v pase. V kabátu o číslo větším nebo z tuhé, těžké látky se drobná postava ztrácí a kabát pak vypadá jako vypůjčený.
Pohodlí a dobrý pocit jsou stejně důležité jako pravidla stylistů. Před odchodem se ale vyplatí podívat do zrcadla v předsíni od hlavy až k botám a spočítat, kolikrát vaši postavu přetne vodorovná čára. Každá, kterou odstraníte, vás opticky protáhne.
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