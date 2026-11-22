Poslední den roku 1978 připomínal spíš začátek jara. Na silvestrovské oslavy se chodilo bez šál a čepic, mnohde i bez kabátu, a nikoho nenapadlo, že se během pár hodin všechno změní. Jediná noc stačila, aby se život v celé zemi na dlouhé týdny zadrhl.
Silvestr jako v dubnu
O Vánocích se ten rok teploty pohybovaly kolem nuly. V posledních dnech prosince přišla obleva s deštěm a teploměry místy ukazovaly přes 10 °C. Pamětníci vzpomínají, že silvestrovské odpoledne trávili venku nalehko jako na jarní procházce.
Severně od hranic už přitom panovaly tuhé mrazy. Mrzlo v Polsku, v tehdejší NDR i na severu Evropy. Ve švédském Hemavanu naměřili 30. prosince 1978 dokonce −48,9 °C, což je švédský prosincový rekord. Nad střední Evropou se mezitím teplý vzduch od Atlantiku střetl se studeným vzduchem ze severu. Jak ostré to rozhraní bylo, ukazuje Německo. Na jeho jihu bylo na Silvestra kolem 11–12 °C, v Berlíně −18 °C. Místy stačilo urazit 50 až 100 km a teplota byla o víc než 30 °C nižší, takže i krátká cesta autem mohla vést z jarního počasí rovnou do tuhého mrazu.
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Během silvestrovské noci dorazil studený severní vzduch přes hřebeny Krušných hor až do Čech. Ráno 1. ledna 1979 bylo místy pod −15 °C. Odborný článek ve Sborníku České geografické společnosti z roku 1987 popisuje, jak rychle se to stalo. V Praze se za 24 hodin ochladilo o 30 °C a v některých oblastech Čech trval stejný propad jen 12 hodin.
Studený vzduch ze severu dorazil během silvestrovské noci a ráno 1. ledna 1979 ukazovaly teploměry místy pod −15 °C. Ilustrační foto. Zdroj: Ivan Babydov / Pexels.
Nový rok byl v Praze nejmrazivějším dnem celé zimy 1978/79. Tentýž článek uvádí minimum −17,3 °C v Klementinu a −18,2 °C na Karlově. Pamětníci si z novoročního rána pamatují auta pod silnou vrstvou ledu. Auta navíc v tom mrazu nešla nastartovat.
Jeden program a studené byty
Pro děti začal rok 1979 nečekaně. Školáci dostali mimořádné „uhelné prázdniny“. Nejdřív měly trvat týden, nakonec se protáhly skoro na celý leden.
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Dospělí poznávali krizi jinak. Aby elektřina vystačila, přišla celá řada omezení:
televize vysílala jen jeden program, a to jen večer, podniky posunuly začátek pracovní doby, omezil se provoz, služby i veřejné osvětlení, proud se občas vypínal.
Nejhůř dopadla část sídlišť s dálkovým topením, kde lidé zůstali ve studených bytech. Jak se mohlo stát, že elektrárny a teplárny s plnými skládkami neměly čím topit?
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Elektřina se tehdy vyráběla skoro jen z uhlí a jaderné elektrárny se teprve stavěly. Strojníci v elektrárnách i teplárnách přitom stáli nad hromadami paliva, se kterými nešlo pohnout. Uhlí na skládkách i ve vagonech v posledních dnech roku nasáklo dešťovou vodou, která v mrazu ztuhla a slepila ho do pevné hmoty. Tu nešlo vyložit ani přiložit do kotle, takže elektrárny měly palivo přímo u sebe, a přesto ho nemohly použít.
Potíže začínaly už v povrchových dolech, kde mráz vyřazoval těžební stroje i dopravníky. Na železnici pak zamrzaly výhybky. Zamrzlo i Labe, po kterém se vozilo uhlí do východočeských elektráren Chvaletice a Opatovice, a dodávky se musely zajistit jinak.
Mráz zastavoval těžbu i železnici a elektrárny nemohly použít ani uhlí, které měly přímo u sebe. Ilustrační foto. Zdroj: Yuu Khoang / Unsplash. Dlouhý leden a nová zkouška v roce 1985
Tuhé mrazy té zimy přišly hlavně v lednu, tedy zhruba ve stejných týdnech, kdy děti zůstávaly doma. Podle zmíněného sborníku měl leden 1979 v Klementinu průměrnou teplotu −3,4 °C, přičemž normál z let 1901–1950 byl −0,5 °C. Únor už byl teplotně normální.
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Zle bylo i u sousedů. V Polsku se té zimě říká „zima století“. Po Novém roce tam vypadával proud a Vratislav zůstala v noci 1. ledna 1979 skoro celá ve tmě.
Podobnou zkoušku přinesl o šest let později leden 1985. Mrazy klesaly pod −25 °C a několik dní se držely kolem −30 °C. Hrozil rozsáhlý výpadek proudu a jednotlivé regiony se řízeně odpojovaly až na 19 hodin.
Zdroje: https://cnn.iprima.cz/extremni-mrazy-a-uhelne-prazdniny-jak-pocasi-na-silvestra-potrapilo-cechy-a-slovaky-457265, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/sibirsky-mraz-v-ceskoslovensku-uveznil-auta-a-omezil-elektrarny-356859, https://www.noviny.sk/pocasie/873747-vyrocie-snehovej-kalamity-paralyzovala-ceskoslovensko-a-zavinila-uholne-prazdniny, https://geografie.cz/media/pdf/geo_1987092040263.pdf, https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/pred-40-lety-zahrozil-v-cesku-blackout.-prispely-k-tomu-extremni-mrazy-204468, https://www.donnerwetter.de/wetter-spezial/luftmassengrenze-19781979_cid_85446.html, https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/zima-stulecia-we-wroclawiu-nadeszla-nagle-w-sylwestrowa-noc-31-grudnia-1978-roku, https://www.echo24.cz/a/SkvuW/nahle-se-ochladilo-o-30-stupnu-mraz-a-snih-paralyzoval-celou-zemi
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