Na otázku, jaký pes je u nás nejoblíbenější, leckdo s úsměvem odpoví, že voříšek. Ranní procházka po sídlišti by mu možná dala za pravdu. Oficiální kynologická statistika ale počítá po svém a její vítěz se nemění už hodně dlouho.
Žebříček počítá jen psy s papíry
Pořadí plemen sestavuje Českomoravská kynologická unie (ČMKU). Sčítá štěňata, která se narodila a byla zapsána do její plemenné knihy. Kříženec nebo pes bez průkazu původu se do statistiky nedostane, i kdyby byl nejmilovanějším psem v celé ulici.
Takových psů je přitom v Česku hodně. Podle průzkumu Generali České pojišťovny z roku 2023 nemá většina psů v českých domácnostech průkaz původu. Žebříček proto ukazuje hlavně to, po jakých plemenech sahají chovatelé a lidé, kteří kupují štěně s papíry.
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V žebříčku ČMKU za rok 2025, který unie v létě 2026 zveřejnila na svém facebookovém profilu, je první německý ovčák. Českou statistiku vede dlouhodobě, už přes 20 let. Na vrcholu byl i v roce 2019 a v lednu 2024 jeho prvenství potvrdil předseda ČMKU.
Lidově se mu říká vlčák a jeho domovinou je Německo. Mezinárodní kynologická federace FCI ho řadí do sekce ovčáckých psů a definitivně ho uznala k 1. lednu 1955. Dnes je nejrozšířenějším služebním plemenem a slouží u policie i v armádě. Lidé na něm oceňují inteligenci a ochotu spolupracovat.
Kdo se vešel do první desítky
Druhé místo už dlouho patří jezevčíkovi, třetí skončila čivava. Proti roku 2024 se v desítce pohnula jen dvě plemena, protože labradorský retrívr a australský ovčák si vyměnili čtvrtou a šestou příčku. Ostatní zůstala na svých místech, jak ukazuje pořadí za rok 2025 podle zapsaných štěňat s průkazem původu.
Přečtěte si také: Kdo ignoruje dopis od České televize, může skončit u soudu. Loni to potkalo 20 000 Čechů Jezevčík drží v pořadí zapsaných štěňat s průkazem původu dlouhodobě druhé místo. Ilustrační foto. Zdroj: Vladimir Srajber / Pexels.
Místo Plemeno Proti roku 2024 1. německý ovčák beze změny 2. jezevčík beze změny 3. čivava beze změny 4. labradorský retrívr posun ze 6. místa 5. border kolie beze změny 6. australský ovčák pokles ze 4. místa 7. stafordšírský bulteriér beze změny 8. zlatý retrívr beze změny 9. jorkšírský teriér beze změny 10. německý špic beze změny
Za desítkou následují další plemena, u kterých se zapíše méně štěňat. Mezi nimi podle ČMKU v posledních letech nabírají na oblibě třeba border teriér nebo buldoček. Už samotná první desítka je pestrá směs malých společníků do bytu, rodinných retrívrů i pracovitých pastevců.
Malá země, hodně psů s papíry
Podle představitelů ČMKU patří Česko mezi evropské kynologické velmoci, hned za severskými zeměmi. Podle mluvčí unie jsme v počtu psů s průkazem původu na obyvatele čtvrtí. Předseda ČMKU Lubomír Široký v lednu 2024 pro ČTK uvedl, že unie zapisuje zhruba 40 000 štěňat ročně.
Pro představu o celé psí populaci: podle odhadu z reportáže TN.cz ze srpna 2025 žije v Česku asi 2,5 milionu psů.
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V posledních letech roste obliba středně velkých pasteveckých plemen, hlavně border kolie a australského ovčáka. Předseda Českomoravské kynologické unie Lubomír Široký to pro ČTK vysvětlil prostě: „Jejich popularita je daná tím, že se dobře cvičí.“
Oba mají silný pastevní instinkt a každý den potřebují úkoly pro tělo i pro hlavu. Pro majitele, který má na psa málo času, jsou to náročná plemena.
Border kolie patří k pasteveckým plemenům, jejichž obliba v Česku v posledních letech roste. Ilustrační foto. Zdroj: Blue Bird / Pexels.
Zájem o lovecká plemena naopak klesá, zvlášť o ta velká. Předseda ČMKU v tom vidí možný důsledek toho, že ubývá myslivců. Výjimku tvoří jezevčík: plemeno vyšlechtěné k lovu v norách dnes čím dál víc lidí chová jako domácího společníka a v první trojce nechybí. Ani čivava, nejmenší psí plemeno vůbec, se neobejde bez vycházek a důsledné výchovy.
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Zdroje: https://www.prahain.cz/zivot-v-cesku/novy-zebricek-nejoblibenejsich-psu-cechu-favorit-se-dve-dekady-nezmenil-28009.html, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2471558, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/625195-cesi-jsou-kynologickou-velmoci-chovaji-pres-dva-miliony-psu, https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%BD_ov%C4%8D%C3%A1k, https://www.fci.be/en/nomenclature/GERMAN-SHEPHERD-DOG-166.html, https://cnn.iprima.cz/ktera-jsou-nejoblibenejsi-plemena-psu-v-ceske-republice-849, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-kazdy-treti-obyvatel-ceska-ma-psa-nektera-plemena-vsak-cely-zivot-trpi-230498, https://energozrouti.cz/clanek/nejoblibenejsi-pes-cechu-se-do-bytu-vubec-nehodi, https://www.fajntip.cz/clanky/aktualne-nejpopularnejsi-psi-plemena-v-cesku-20261116-11760.html