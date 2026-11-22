Fanta řezy jsou přesně ten moučník, který na stole vypadá trochu slavnostně, ale přitom kvůli němu není potřeba převrátit kuchyň vzhůru nohama. Peču je hlavně o víkendu, když má přijít rodina na kávu a hodí se něco, co se dá nakrájet dopředu, dobře drží v lednici a nepůsobí těžce. Kakaový korpus, tvarohový krém, mandarinky a navrch pomerančová vrstva z Fanty. Obyčejná plechová klasika, jenže u nás z ní málokdy zůstane byť jen krajíček.
Na Fanta řezech je příjemné hlavně to
střídání chutí a vrstev. Dole měkký kakaový základ, uprostřed krém, nahoře svěží oranžová vrstva, která se lehce třese a na řezu pěkně svítí. Není to žádná novinka posledních let, spíš moučník, který si hodně lidí pamatuje z návštěv a rodinných oslav. Přesto nepůsobí unaveně. Když se mezi krém a vršek dají mandarinky z plechovky, celé se to ještě zvedne. Přidají šťávu, trochu kyselkavosti a řez není jednotvárný. Recept na svěží Fanta řezy s tvarohem
Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu Kakaový korpus: 6 ks vajec 5 lžic cukru krystal 5 lžic polohrubé mouky 100 ml oleje 1/2 balíčku prášku do pečiva 3 lžíce kakaa Tvarohová náplň: 300 g tvarohu ve vaničce 300 ml smetany ke šlehání 31 % 3 lžíce cukru krystal Mezivrstva: 1 plechovka mandarinek, dobře okapaných Vrchní vrstva: 800 ml Fanty 2 balení vanilkového pudinku 5 lžic cukru krystal Postup přípravy vynikajících Fanta řezů
1. Troubu zapněte na
180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Vejce rozdělte na žloutky a bílky. U tohoto korpusu se to vyplatí, bude jemnější a lehčí.
2. Žloutky vyšlehejte s
cukrem krystal do světlé pěny. Pak přilijte olej a ještě krátce prošlehejte, jen aby se všechno spojilo.
3. Vedle v míse promíchejte
polohrubou mouku, kakao a prášek do pečiva. Suchou směs přisypávejte ke žloutkům postupně, ať v těstě nezůstanou hrudky.
4. Z bílků ušlehejte pevný
sníh. Do těsta ho vmíchejte stěrkou, pomalu a bez zbytečného spěchu. Když se s ním zachází hrubě, korpus ztratí část nadýchanosti.
5. Těsto rozetřete na připravený plech a pečte přibližně
20 až 25 minut. Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Když je v kuchyni teplo a není čas, pomůže ho po chvíli přesunout k otevřenému oknu nebo do chladnější chodby. Připravte tvarohovou náplň
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6. Smetanu ke šlehání vyšlehejte dotuha. V jiné míse rozmíchejte
tvaroh s cukrem a potom obě části opatrně spojte. Krém by měl být hladký, ale zároveň dost pevný.
7. Na vychladlý
kakaový korpus naneste tvarohový krém a rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy. Není potřeba spěchat, hladší povrch se pak lépe zalévá.
8. Na krém rozložte
okapané mandarinky. Dávejte je spíš vedle sebe než na hromádky. Řezy se pak krájí čistěji a ovoce vyjde skoro do každého kousku.
9. Teď připravte vrchní vrstvu, podle které dostal moučník jméno. Do hrnce nalijte
Fantu, přisypte vanilkové pudinky a cukr a metličkou směs dobře rozmíchejte. Za stálého míchání ji přiveďte k varu a vařte asi 2 až 3 minuty, dokud zřetelně nezhoustne.
10.
Pomerančovou vrstvu nechte krátce zchladnout, aby nebyla vroucí, ale pořád se dala lít. Opatrně ji rozlijte na mandarinky a rozhrňte po celé ploše. Tady je lepší lehká ruka, krém pod ní se jinak snadno poruší.
11. Plech dejte do lednice nejméně na
3 hodiny. Ještě lepší je nechat řezy odpočívat přes noc. Podávejte je dobře vychlazené, nakrájené na kostky nebo obdélníky. Do druhého dne v lednici vydrží bez problému, i když u nás se to většinou moc neověří. Foto: Cooky.cz, Fanta řezy Rady Jestli chcete pevnější krém, sáhněte po opravdu vychlazené smetaně ke šlehání a vyšlehejte ji dotuha. Mandarinky nechte důkladně okapat. Přebytečná šťáva umí udělat neplechu a horní vrstva se pak může místy oddělovat. Na krájení se hodí delší nůž namočený do teplé vody a otřený dosucha. Hrany řezů bývají čistší a krém se tolik netahá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková