Německo vstupuje do zimy s nejprázdnějšími zásobníky plynu za dlouhé roky. Vláda v Berlíně proto hledá zálohu a sahá po uhelných elektrárnách, od kterých chce země odejít. Zatím jde o návrh zákona a žádná elektrárna kvůli němu nenaběhla. Pojistka je určená pro tuhou zimu, ve které by podle modelu provozovatelů zásobníků plyn na pokrytí spotřeby nestačil.
Jeden český měsíc plynu
Organizace Initiative Energien Speichern (INES) v listopadu 2026 modelovala, co by se stalo, kdyby Německo zasáhly mrazy jako v roce 2010. Nedostatek plynu by podle jejího scénáře hrozil od ledna do března 2027 a nejhorší by byl leden. V tom měsíci by mohlo chybět zhruba tolik plynu, kolik Česko spotřebuje za průměrný měsíc.
Údaj Období Objem plynu Možný výpadek v Německu za měsíc (scénář INES) leden 2027 až 6,6 TWh Možný výpadek v Německu za jeden den (scénář INES) lednový den 2027 až 1,7 TWh Průměrná měsíční spotřeba Česka (náš přepočet dat ERÚ) průměr roku 2025 zhruba 6,6 TWh Přečtěte si také: Instalatéři nesnášejí drahou chemii na záchod. Vodní kámen rozpustí věc z kuchyně za 20 Kč
Podle Energetického regulačního úřadu spotřebovalo Česko za rok 2025 celkem 78,9 TWh zemního plynu. Po vydělení dvanácti měsíci to dává zhruba 6,6 TWh, tedy prakticky stejné množství, jaké by Německu mohlo chybět v nejhorším měsíci. V zimních měsících je česká spotřeba ještě vyšší.
Výpadek plynu, který Německu hrozí v nejhorším lednovém scénáři, odpovídá zhruba průměrné měsíční spotřebě celého Česka. Ilustrační foto. Zdroj: Teona Swift / Pexels. Proč jsou zásobníky tak prázdné
Podle dat INES byly německé zásobníky k 1. listopadu 2026 plné asi z 61 %, přičemž zákon počítá s průměrným cílem 70 %. Tak nízký stav srovnatelné záznamy od roku 2011 neukazují. Obchodníci začali plyn odebírat už v říjnu, a tak naplněnost k 12. listopadu 2026 klesla pod 58 %.
Na konci minulé zimy se ze zásobníků hodně čerpalo. Pak přišly vysoké ceny po válce s Íránem a uzavření Hormuzského průlivu, takže obchodníkům se plyn ukládat nevyplatilo.
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Podle INES rozhodují nejstudenější dny. Spotřeba tehdy přeroste to, co zvládne dovoz potrubím i přes terminály, a rozdíl musí dorovnat zásobníky. Čím méně v nich zbývá, tím méně plynu z nich za den vyteče. Terminály na zkapalněný plyn přitom přidají nanejvýš 0,8 TWh denně.
Úřady zatím uklidňují
Scénář INES popisuje krajní případ. Při běžné nebo teplé zimě má podle něj Německo plynu dost a potíže by nastaly jen při extrémních mrazech.
Německé ministerstvo hospodářství v listopadu označilo zásobování na zimu za zajištěné a regulátor Bundesnetzagentur uvádí, že zkapalněného plynu je na trhu dost. Regulátor zároveň radí plynem šetřit.
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Podle návrhu zákona, o kterém v listopadu 2026 informoval deník Handelsblatt, by provozovatelé uhelných elektráren a elektráren na topný olej museli mít bloky připravené k provozu. Týkalo by se to elektráren v takzvané síťové rezervě a části bloků, které měly skončit v letech 2026 a 2027 při odchodu od uhlí. Návrh zatím koluje jen uvnitř vlády.
Podle návrhu zákona by uhelné bloky v záloze musely mít uhlí zhruba na 30 dnů provozu na plný výkon, číslo je zatím předběžné. Ilustrační foto. Zdroj: K / Pexels.
Síťovou rezervu tvoří elektrárny mimo trh, které kvůli stabilitě sítě nesmějí být zrušeny. Na zimu 2026/2027 potřebuje regulátor Bundesnetzagentur v rezervě celkem 7 407 MW. Německé elektrárny z toho pokryjí 4 742 MW, zbytek elektrárny v sousedních státech.
Firmy a domácnosti, které topí nebo vyrábějí na plyn, ho rychle nenahradí. Při nedostatku plynu by ale plynové elektrárny zastoupily uhelné a ropné bloky a ušetřený plyn by zůstal pro ostatní. Návrh počítá s těmito podmínkami:
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Nebylo by to poprvé. Mimořádná pravidla, díky kterým se uhelné bloky směly vrátit na trh, platila až do března 2024. Berlín je zavedl v roce 2022 po omezení ruského plynu a využilo je přes deset uhelných a dalších záložních bloků. Jaderné elektrárny už ale Německo k dispozici nemá.
Trojici posledních reaktorů, Isar 2, Emsland a Neckarwestheim 2, odpojilo 15. dubna 2023. Kvůli energetické krizi jim předtím provoz prodloužilo o tři a půl měsíce a na konci vyráběly asi 5 % německé elektřiny. Uhlí přitom znamená vyšší emise, protože ze všech zdrojů elektřiny zatěžuje ovzduší oxidem uhličitým nejvíc.
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Německá vláda navíc v listopadu 2026 schválila státní strategickou rezervu plynu o objemu 24 TWh. Budovat se má od roku 2027 a čerpat z ní půjde jen při mimořádné krizi.
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