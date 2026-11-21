Proto vám dnes poradíme, kam sušák postavit, jak správně větrat a co všechno udělat pro to, aby prádlo příjemně vonělo a v domácnosti se zbytečně nehromadila vlhkost, kterou pochopitelně nechceme. Ať už co do zdraví, tak co do odéru v bytě, vlhkost není nic, o co bychom stáli.
Ano, známe to všichni. S podzimem a zimou přichází na řadu ono úmorné každoroční stěhování sušáků z balkonů a zahrad zpátky do bytů. Lze to vlastně považovat za takovou malou velkou předadventní tradici.
Čím těsněji prádlo na sušáku poskládáte, tím déle se bude sušit.
V otázce nápaditosti umístění pak jde o velmi širokou paletu vizí. Někdo ho postaví doprostřed obýváku, jiný hledá volné místo v koupelně nebo v ložnici a další se snaží nacpat všechno prádlo na radiátor.
O tom, jak dlouho budou jednotlivé kousky schnout a jestli se z nich po sundání bude linout vůně čerstvého prádla, nebo spíš nepříjemný zatuchlý odér, rozhoduje právě způsob sušení. Mokré oblečení totiž postupně do vzduchu uvolňuje velké množství vody, která se v menších a hůře větraných místnostech snadno hromadí. Výsledkem pak mohou být orosená okna, vlhké kouty, a v dlouhodobém měřítku dokonce i plísně.
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V bytech jsou samozřejmě možnosti omezené a je potřeba se bojovým podmínkám přizpůsobit. Potěšující zprávou ale je, že se vůbec nemusíte smiřovat se sušákem, který v zimním období bude strašit uprostřed obýváku. Stačí trochu přemýšlet nad tím, kam ho umístíte, jak oblečení rozvěsíte a kdy otevřete okna. Několik jednoduchých návyků vám pak ušetří čas, místo i starosti s nenáviděným vlhkým nepřítelem.
Pozor na volně proudící vzduch
Místo, kam postavíte sušák, má na rychlost schnutí větší vliv, než si možná myslíte. Na těsný kout za dveřmi nebo prostor natěsno mezi skříní a stěnou, kde se vzduch téměř nehýbe, jednou pro vždy prosím zapomeňte. Aby se vlhkost mohla postupně odpařovat a nezůstávala uzavřená v jednom místě, potřebuje kolem sebe prádlo dostatek místa. Ideální je proto světlejší a dobře větratelná místnost, ve které můžete vzduch pravidelně obměňovat.
Základ je, aby kolem sušáku a prádla proudil vzduch.
Sušák taky nestavte přímo ke zdi či těsně k nábytku a nechte kolem něj alespoň trochu volného místa. Pozor si stejně tak dejte na ložnici, zejména pokud v ní spíte se zavřenými okny a dveřmi.
V noci byste totiž vlhkost vzduchu v místnosti, kde trávíte několik hodin, zbytečně zvyšovali a navíc by se vám v hutném vzduchu improvizované prádelny asi nespalo moc dobře. Jestli máte možnost, vyhraďte si na sušení prádla jednu místnost, kterou lze snadno vyvětrat a ve které vám rozložený sušák nebude překážet.
Prádlo před pověšením pořádně odstřeďte
Čím více vody zůstane v oblečení po vyprání, tím déle bude schnout na sušáku a tím více vlhkosti se následně dostane i do vzduchu v bytě. To je jednoduchá matematika. Vyplatí se proto zkontrolovat nastavení pračky a zvolit dostatečné otáčky odstřeďování.
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U běžného bavlněného oblečení můžete zpravidla použít vyšší rychlost, u jemných materiálů, vlny nebo některých syntetických tkanin se naopak řiďte pokyny na štítku. Vlhkost v bytě sice nechceme, ale riskovat poškození oblíbeného svetru jen proto, abyste z něj dostali trochu více vody, taky není úplně nejlepší řešení.
Ještě před pověšením pak každý kus pořádně protřepejte a narovnejte, případně uhlaďte rukama. Trička, košile i povlečení nakonec rozložte tak, aby se látka zbytečně nepřekrývala. Úspora místa je sice úžasně přitažllivá vyhlídka, ale oblečení složené přes několik tyčí schne pomaleji a snadno v něm zůstávají vlhká místa. Čím rychleji vám prádlo uschne, tím rychleji můžete vyprat a pověsit další.
Když prádlo naskládáte na topení, příliš si nepomůžete z pohledu vlhkosti, která v místnosti vznikne.
Mezi jednotlivými kusy nechte dostatek místa
A jsme zase u místa, pochopitelně. Oblíbená disciplína nás neponaučitelných, je nacpat na sušák co nejvíce oblečení najednou. Lákavé, leč ve výsledku si tím práci spíš přiděláte. Když se mokrá trička, kalhoty a ručníky dotýkají nebo překrývají, vzduch mezi nimi téměř neproudí a vlhkost se drží v záhybech. Prádlo pak schne mnohem pomaleji a někdy ani po několika hodinách není úplně suché.
Zkuste proto jednotlivé kusy rozvěsit s menšími rozestupy a větší oblečení umístit na kraj sušáku, kde má kolem sebe více prostoru. Povlečení a prostěradla můžete přehodit přes více tyčí, ale nenechávejte je složené do několika vrstev. U ručníků zase pomůže, když je pověsíte co nejvíce rozložené, nikoli přeložené napůl přes jednu šňůru.
Větrejte krátce, ale intenzivně
Jednou z nejčastějších chyb při sušení prádla v chladných měsících je snaha udržet doma za každou cenu teplo a okna nechat celý den zavřená. Jenže voda, která se z mokrého oblečení odpařuje, nemá kam odejít, a vlhkost v místnosti postupně stoupá.
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Řešením, jak si často mylně myslíme, vůbec není mít celé odpoledne pootevřené okno na ventilačku, kterým zbytečně uniká teplo a ochlazují se stěny. Mnohem účinnější je krátké intenzivní větrání, ideálně průvanem, při kterém během několika minut vzduch v místnosti vyměníte.
Proces opakujte několikrát denně, zejména když na oknech začnete pozorovat kondenzovanou vodu nebo když je v místnosti cítit vlhkost. Po vyvětrání se vzduch v bytě rychle znovu ohřeje a vy zároveň odvedete část vlhkosti, která se při sušení nahromadila. V zimě se nemusíte rozhodovat mezi teplem a čerstvým vzduchem. Důležité je jen větrat chytře a pravidelně.
Neumisťujte sušák přímo před radiátor
Pověsit mokré prádlo přímo na topení nebo ho přisunout těsně k radiátoru samozřejmě vypadá jako ta nejrychlejší cesta, když jde o suché oblečení. Ve skutečnosti tím ale můžete zbytečně omezit proudění teplého vzduchu a narušit vytápění místnosti.
Radiátor kolem sebe potřebuje volný prostor, pokud má kvalitně a rovnoměrně předávat teplo do okolí. Když ho ale obložíte mokrými ručníky nebo na něj navrstvíte oblečení, teplo se bude šířit hůře a voda z prádla se začne odpařovat přímo do místnosti. A celé kolečko, které se pomalu, ale jistě promění v bludný kruh, započne znovu. Vlhkost zůstane v bytě a může se usazovat na chladnějších místech, například u oken nebo v rozích místností. Sušák tedy stavíme kousek od topení, nikoli přímo před něj.
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Bonusové tipy závěrem
Vyzkoušet můžete i několik méně obvyklých postupů a drobných změn, které vás nebudou stát mnoho času ani peněz. Některé známe, jiné hrdinně ignorujeme, ale máme jich pro vás i pár takových, které jste zatím ne a ne vyzkoušet.
- Pokud sušíte prádlo doma často, omezit hromadění vlhkosti v místnosti může pomoci elektrický odvlhčovač.
- Jakmile jsou jednotlivé kusy opravdu suché, ukliďte je, aby zbytečně nezabíraly místo a nebránily proudění vzduchu.
- Košile a trička pověste na ramínka. Oblečení se méně mačká, lépe se rozprostře a ušetříte si část práce při žehlení.
- Přidejte do praní extra máchání. Další máchací cyklus může pomoci odstranit zbytky pracího prostředku, které někdy přispívají k nepříjemnému zápachu.
- Použijte suchý ručník. Menší kus oblečení zabalte do froté ručníku a jemným stlačením z něj část přebytečné vody odstraňte.
- Silné kusy oblečení během sušení otočte. Džíny, mikiny nebo tepláky, atd.
- Zkontrolujte filtr a těsnění pračky. Usazené nečistoty v těchto částech totiž mohou být zdrojem zatuchlého zápachu, který se na vyprané oblečení přenáší.
- Nepřehánějte to s aviváží.
- Vlhké prádlo nenechávejte dlouho v pračce. Po skončení programu ho co nejdříve vyndejte a předejděte zatuchlinám.
A co vy? Máte nějaký super tip, který jsme v souvislosti se sušením prádla ještě nezmínili? Podělte se o něj s ostatními v komentářích.
Použité zdroje:
• brno.rozhlas.cz/pradlo-suste-i-v-zime-nezalezi-tolik-na-teplote-vzduchu-jako-na-jeho-vlhkosti-8979527
• alza.cz/jak-susit-pradlo-v-susicce
• iprima.cz/bonusy/suseni-pradla
• ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/426236100071020/cast/1170510/