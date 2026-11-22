Andrea Kimi Antonelli, nejrychlejší jezdec kvalifikace, startoval kvůli penalizaci za výměnu motoru ze šestého místa. Ital byl jediným pilotem z první desítky, který vyrazil na středně tvrdých pneumatikách namísto měkkých, což v prvním kole přispělo k propadu o další dvě pozice.
Nový mistr světa se do 17. kola propracoval na čtvrté místo a ve druhé polovině závodu začal útočit na Maxe Verstappena, který startoval z pole position. Nebral si servítky ani se svým týmovým kolegou Georgem Russellem.
Antonelli a Verstappen se na čele opakovaně vyměňovali kvůli „jo-jo“ závodění a Ital se rychle přibližoval. Ve snaze dostat se do optimální pozice k předjetí Red Bullu se v posledním kole Antonelli s útokem zdržel. Nakonec se před něj dostaly i oba McLareny a dojel až čtvrtý.
„V podstatě jsem před 14. zatáčkou ubral plyn, abych si zachoval overtake mode a zůstal za Maxem, a tím si zajistil nejlepší šanci na vítězství,“ vysvětlil jezdec Mercedesu. „To ubrání plynu však v systému něco spustilo, takže jsem vyjel ze zatáčky s vybitou baterií. A tak jsem o všechno přišel.“
„Moje chyba vlastně spočívala v tom, že jsem ubral plyn. To celý problém spustilo, takže jsem nemohl dobít žádnou energii. Už na konci rovinky jsem tedy měl dost málo energie. A protože jsem nemohl nic získat, zjistil jsem, že mám nulu,“ dodal. „Systém na to v podstatě nebyl připravený a mojí chybou bylo, že jsem ubral plyn, pak jsem trochu přidal, abych si udržel trochu rychlosti, a to ho spustilo, což znamenalo, že jsem na rovince ztratil skoro dvě sekundy.“
Mercedes byl na rovinkách vůči Red Bullu konkurenceschopný, maximální rychlost vozu W17 v závodě činila 320,6 km/h oproti 314,3 km/h u RB22. Antonelli to upřesnil: „Nezaostávali jsme, dokázali jsme držet krok.“
„Samozřejmě jsme měli tento víkend nižší úroveň přítlaku a v zatáčkách to bylo o něco těžší, ale na všech rovinkách nám to rozhodně pomáhalo. Bylo jasné, kde Red Bull využíval větší přítlak, ale my jsme měli v rukávu ještě něco na to poslední kolo, jenže jsem to ani nemohl zkusit.“
Co se týče „jo-jo“ závodění, na rozdíl od některých svých kolegů si ho Antonelli pochvaloval. „Občas to bylo trochu stresující, protože nebylo možné soupeřům ujet. Na všech těch rovinkách se jelo tolika různými rychlostmi, že člověk musel přemýšlet velmi strategicky.“
„Ale kromě toho si myslím, že to byl zábavný závod, a byla škoda, že jsem nemohl bojovat až do samého konce kvůli něčemu, co jsem nemohl ovlivnit.“