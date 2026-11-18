Anonymní režim pomůže, když nechcete nechat historii prohlížení na společném počítači. Jakmile se přihlásíte, web může vaši aktivitu přiřadit k účtu. Na Wi-Fi pak záleží na tom, jak je spojení zabezpečené a kdo spravuje zařízení.
Představte si, že na rodinném počítači vybíráte dárek. V anonymním okně Chromu otevřete e-shop, přihlásíte se a objednáte. Po zavření všech anonymních oken se návštěva v historii Chromu neobjeví. Nákup ale dál může být vidět v zákaznickém účtu. Třeba
Alza v nápovědě uvádí, že v účtu vede přehled objednávek. Stačí, aby si ho otevřel někdo, s kým účet sdílíte. Co po zavření anonymního okna zůstane v počítači
Chrome v anonymním okně začíná samostatné prohlížení. Cookies, tedy drobné údaje, díky kterým si web pamatuje třeba přihlášení, fungují dočasně. Chrome je zahodí až po zavření posledního anonymního okna. Cookies třetích stran ve výchozím nastavení blokuje.
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Firefox v soukromém okně také drží cookies odděleně od běžného prohlížení a po ukončení soukromé relace je smaže. Od verze 151 umí data právě otevřené soukromé relace vyčistit i tlačítkem v horní liště.
V
Microsoft Edge se režim jmenuje InPrivate. Po ukončení prohlížení se v něm neuchovají ani údaje zadané do formulářů. Stažené soubory a přidané oblíbené položky zůstanou.
Na vypůjčeném počítači se po práci odhlaste z otevřených účtů a zavřete všechna soukromá okna. Pokud jste si stáhli fakturu, podívejte se i do složky, kam jste ji uložili. V Chromu, Firefoxu i Edge stažený soubor přežije zavření okna.
Po práci na sdíleném počítači zavřete všechna soukromá okna. Stažené soubory zůstávají v zařízení. Infrogmation / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Přihlášení spojí návštěvu s vaším účtem
Když se přihlásíte, web může spojit vaši návštěvu s konkrétním účtem, i kdybyste v něm vystupovali pod přezdívkou.
Mozilla vysvětluje, že web může po přihlášení využít to, co už o účtu ví. A i při návštěvě bez přihlášení může služba zjistit IP adresu, ze které se připojujete. Soukromé okno Firefoxu ji samo neschovává.
Dárek může kromě přehledu objednávek prozradit i potvrzovací e-mail. Číslo objednávky může e-mailem přijít i při nákupu bez registrace. U neznámého obchodu si před zadáním údajů ověřte,
kdo e-shop provozuje a jaké má kontaktní údaje.
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Co může zjistit správce Wi-Fi
Správce sítě může z provozu zjistit čas spojení a IP adresu, na kterou se zařízení připojuje. Název webu může prozradit třeba
nešifrovaný dotaz DNS, kterým prohlížeč nebo počítač hledá adresu serveru. Při běžném spojení přes HTTPS šifrování chrání obsah stránky i údaje odeslané ve formuláři. Správce sítě může zjistit některé údaje o spojení. Obsah běžného spojení přes HTTPS je šifrovaný. Santeri Viinamäki / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Na pracovním počítači může dohled fungovat i přímo v zařízení. Některé firmy používají také
speciálně nastavenou kontrolu šifrovaného provozu. Na hotelové nebo letištní síti zase můžete narazit na falešnou přihlašovací stránku k Wi-Fi. Údaje, které do ní napíšete, dostane její provozovatel.
U citlivého hledání si předem ověřte, jestli jste přihlášení přímo ve vyhledávači a
jak služba pracuje s historií v účtu. Pokud počítač spravuje někdo jiný a nevíte, co zaznamenává, nechte si citlivý dotaz na vlastní zařízení.