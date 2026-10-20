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Češi úplně nesmyslně podpalují krb zezdola. Moderní metoda hoření seshora zaručí čisté sklo bez sazí

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Zavřít na noc přívod vzduchu u krbových kamen dřevo neušetří. Polena při nízké teplotě pouze doutnají, vypouštějí většinu tepla komínem a obalují průduch hořlavým dehtem.
Hořící dřevěná polena s jasným plamenem v topeništi krbu.

Hořící dřevěná polena s jasným plamenem v topeništi krbu.

Zdroj: Ryan Mahle / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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