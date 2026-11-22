Průměrný důchod se blíží 22 tisícům korun, přesto řada seniorů počítá každou stokorunu. Nejnovější statistiky ukazují, jak těžké to mají.
Představa klidného stáří, ve kterém si člověk konečně dopřeje odpočinek, cestování nebo čas s rodinou, se pro mnoho českých důchodců mění v každodenní přežívání a počítání výdajů.
Nestačí totiž sledovat jen výši měsíční penze. Důležité je to, kolik peněz zůstane po zaplacení základních poplatků, tedy bydlení, energií, potravin a léků. Teprve až poté se ukazuje, že důstojný život ve stáří nemusí být samozřejmostí ani pro lidi, kteří celý život pracovali. Ceny jsou vysoké, ale náklady též. Největší část peněz pohltí bydlení a obyčejný nákup
Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu za rok 2025 vydaly domácnosti důchodců na spotřebu v průměru 201 002 korun na osobu za rok, což představuje přibližně 16 750 korun měsíčně.
Největší položkou bylo bydlení včetně energií a vody, na které připadlo 65 917 korun ročně, tedy asi 5 500 korun měsíčně. Hned za bydlením následují potraviny a nealkoholické nápoje. Za ně senioři utratili průměrně 44 629 korun za rok, což odpovídá přibližně 3 720 korunám měsíčně. Jen tyto dvě základní oblasti tak představují více než polovinu celkových spotřebních výdajů.
Zajímavé je také srovnání s ostatními domácnostmi. Důchodci vydávají relativně víc peněz na bydlení a jídlo, zatímco
méně prostředků jim zbývá na dopravu, restaurace nebo rekreaci. Volnočasové aktivity tak bohužel často patří k prvním věcem, které musí při napjatém rozpočtu omezit. A klidné stáří, kde si člověk užívá volného času, je v tu ránu pryč.
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Na začátku roku 2026 činil průměrný starobní důchod 21 839 korun měsíčně. Na první pohled se může zdát, že jde s takovou částkou v klidu vyžít, ale
průměrná hodnota nevypovídá o situaci každého jednotlivce. Někteří senioři pobírají o dost méně, jiní mají zase vyšší náklady kvůli zdravotnímu stavu nebo bydlení v nájmu. Fotografie: Freepik
Podle ČSÚ měly domácnosti důchodců v roce 2025 průměrné měsíční výdaje na bydlení ve výši přibližně 5 500 korun na osobu. U člověka žijícího
o samotě však může být situace podstatně složitější. Nájem, energie a další poplatky totiž musí hradit z jediného příjmu, zatímco partnerská domácnost si náklady rozděluje mezi dva lidi.
Samostatnou kapitolou jsou výdaje spojené se zdravotním stavem. Podle statistik ČSÚ vydaly domácnosti důchodců v roce 2025 na oblast zdraví průměrně 9 062 korun na osobu za rok. To je přibližně 755 korun měsíčně.
Opět ale průměr neznamená, že to má každý totožně. Nejhorší jsou pak nečekané výdaje. Porouchaná pračka, nový spotřebič nebo nutná oprava v domácnosti jsou zásah do úspor, které se jinak tvoří těžce. Bez finanční rezervy se pak i běžná životní komplikace mění v zásadní problém. Navíc jsou nejběžnějšími obětmi všelijakých podvodů, před nimiž jsme na SvětěKreativity.cz už též varovali. Zeptali jsme se na přímou zkušenost
V redakci jsme do tohoto problému chtěli nahlédnout trochu víc, a tak jsme oslovili několik našich čtenářů, aby se k tomu vyjádřili, pokud se jich to týká, nebo se zeptali blízkých v důchodovém věku. Z odpovědí jsme vybrali dva seniory a jejich vyjádření.
„Mám důchod něco přes 18 tisíc korun. Žiju sama v bytě a veškeré náklady tak musím platit sama. Každý měsíc odejde několik tisíc za bydlení, energie a služby, potom nakoupím jídlo, zaplatím telefon a léky. Člověk si musí hlídat opravdu každou korunu. popisuje svou situaci paní Jiřina K., které je 69 let. Maso beru jen málo, nadbytečné chuťovky ani nekupuji a oblečení si pořizuji až tehdy, když je to opravdu nutné. Jakmile však přijde třeba vyšší nedoplatek za energie, musím sáhnout do úspor, které už tak nejsou velké. Mrzí mě, že si nemohu dopřát ani obyčejný výlet nebo návštěvu restaurace. Člověk celý život pracuje a těší se, že si ve stáří trochu užije, ale místo toho pořád jen počítá,“ Fotografie: Freepik
„Já mám sice vlastní byt, takže nemusím platit nájem, ale ani tak nevycházím úplně dobře. Důchod mám něco přes dvacet tisíc, jenže pravidelné platby za energie, služby, vodu a další věci z toho ukrojí pořádnou část. Navíc už nejsem nejmladší, pravidelně beru léky, hodně mi pomáhají i různé vitamíny, tak občas potřebuji zaplatit i něco, co zdravotní pojišťovna nepokryje. říká pan Karel Š., kterému je 70 let. Potraviny jsou snad největší překvapení. Člověk jde do obchodu pro pár základních věcí a nechá tam několik stovek. Snažím se nakupovat ve slevách, sleduju letáky a větší nákupy plánuju dopředu. Na dovolenou už nemyslím a návštěvy rodiny nebo přátel taky omezuji, protože i cesta něco stojí. Nechci si pořád stěžovat, ale mám pocit, že se od důchodců očekává, že nějak vyžijí, ať už mají jakékoli náklady,“
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
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Kolik v Česku stojí důstojný život v důchodu: Data ČSÚ ukazují, kam seniorům mizí peníze pochází z webu Světkreativity.