Prospěšný večer s knihou: I krátké čtení může uvolnit stres a pomoci k lepšímu spánku
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Bez popiskuZdroj: Fotografie: Julia Spranger / Creative Commons / Attribution 3.0
Článek byl publikován 22.11.2026 10:34
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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