Viníkem není samotná grafická karta ani procesor AMD. Problém způsobuje konkrétní služba s názvem AMD External Events Utility a její proces atieclxx.exe, které se do systému instalují společně s balíkem AMD Software: Adrenalin Edition pro grafické karty Radeon. Na postižených sestavách tato služba opakovaně zapisuje diagnostická a logovací data do souborů v adresářích, jako je AMD\EEUDumps. K zápisům přitom dochází i ve chvíli, kdy počítač nikdo nepoužívá. Veřejně dostupná měření ukazují rychlost zápisu obvykle mezi 0,3 a 1,5 MB/s, v extrémních případech až 5 MB/s. AMD chybu v říjnu 2026 prostřednictvím svých komunitních zástupců veřejně uznalo a přislíbilo nápravu. Jenže k 12. listopadu 2026 je na
oficiální stránce AMD ke stažení stále uveden jako nejnovější veřejný balík Adrenalin 26.10.2 z 30. října, který opravu neobsahuje. Patnáct měsíců ticha, než AMD řeklo „víme o tom“
První veřejné zmínky o problému sahají překvapivě daleko do minulosti. Už v červenci 2025 se podle později citovaného vlákna na fóru AMD Community objevilo hlášení o neustálém zapisování na disk a nepřetržité aktivitě I/O při používání ovladače verze 26.6.4. V listopadu 2025 pak jeden z uživatelů Redditu zveřejnil video, ve kterém ukázal, že pouhé přesouvání nebo změna velikosti oken způsobují stovky změn souborů v adresáři EEUDumps. Po vypnutí služby AMD External Events Utility se zápisy okamžitě zastavily.
Oficiální reakce AMD přišla až o rok později. Dne 16. října 2026 komunitní zástupce AMD_Vik na Redditu uvedl, že společnost problém řeší. Podle něj ho způsobuje služba External Events Utility a souvisí s ovladačem Microsoft PCIe Filter Driver. O pět dní později zástupce AMD_Matt na fóru AMD Community potvrdil, že tým prověřuje možnosti nápravy v některé z budoucích verzí ovladačů. Dne 22. října pak AMD_Vik doplnil, že kolega už odeslal opravu k zařazení do dalšího vydání. Zároveň poznamenal, že jde o změnu s nízkým rizikem vedlejších dopadů.
Přesto
oficiální poznámky k vydání Adrenalin 26.10.2 problém nezmiňují ani mezi opravenými chybami, ani mezi známými problémy. Podle sekundárních zdrojů AMD plánuje opravu zařadit do verze 26.11.1, která má vyjít později v listopadu 2026. Konkrétní datum vydání však zatím není potvrzené. Kolik životnosti SSD to stojí
Čísla začnou být zajímavější, když si je přepočítáme na konkrétní objem dat. Při konstantní rychlosti zápisu 0,3 MB/s přibude na disku přibližně 25,9 GB dat denně, tedy asi 0,78 TB za měsíc. Při rychlosti 1,5 MB/s už jde o 129,6 GB denně a 3,89 TB měsíčně. V extrémním případě, kdy zápisy dosahují 5 MB/s, by za třicet dní přibylo téměř 13 TB dat.
Jaký dopad to bude mít na konkrétní SSD, závisí mimo jiné na jeho udávané výdrži, označované jako TBW (Total Bytes Written):
SSD model (1TB) TBW Měsíční dopad při 0,3 MB/s Měsíční dopad při 1,5 MB/s Kingston NV3 320 TB ~0,24 % TBW ~1,22 % TBW Samsung 990 EVO 600 TB ~0,13 % TBW ~0,65 % TBW
Disk kvůli tomu samozřejmě nezemře ze dne na den. Jde ale o zcela zbytečné opotřebovávání, které může být u levnějších SSD s nižší deklarovanou výdrží po roce či dvou měřitelným faktorem.
Je však potřeba počítat s jedním důležitým omezením: zápisy, které Windows vykazují na úrovni hostitele, se automaticky nerovnají stejnému objemu fyzických zápisů do paměťových buněk NAND. Výsledné opotřebení ovlivňuje například vyrovnávací paměť řadiče a takzvané zesílení zápisu (write amplification). Skutečný dopad proto může být nižší, ale i vyšší, než naznačují samotná čísla. Každopádně platí, že zbytečné zápisy zvyšují celkový objem zapisovaných dat a spotřebovávají část životnosti disku.
Jak zjistit, jestli se vás to týká
Problém se prokazatelně neprojevuje na všech sestavách s grafickou kartou AMD. Redakce
PC Gamer například uvedla, že na jedné ze svých sestav s grafikou AMD nedokázala chybu reprodukovat. Veřejně diskutovaný případ, na který reagoval AMD_Vik, navíc pocházel z počítače s Radeonem RX 7900 XTX a procesorem Intel Core i9-12900K. Nejde tedy pouze o problém počítačů postavených na platformě AMD. Společným prvkem postižených sestav je přítomnost služby AMD External Events Utility v systému Windows 10 nebo 11.
Kontrola zabere přibližně minutu:
Ověření služby: Stiskněte Win + R, zadejte services.msc a vyhledejte službu AMD External Events Utility. Ověření zápisů: Stiskněte Win + R, zadejte resmon, otevřete kartu Disk a sledujte, zda proces atieclxx.exe vykazuje stabilní zápisovou aktivitu i v době, kdy počítač nepoužíváte. Kontrola zdraví SSD: V PowerShellu spusťte příkaz Get-PhysicalDisk | Get-StorageReliabilityCounter | Format-List. Ten může zobrazit údaje jako Wear, WriteErrorsTotal nebo PowerOnHours. Pokud váš disk tyto hodnoty neposkytuje, můžete použít například nástroj CrystalDiskInfo, který čte údaje ze SMART. Kontrola verze ovladače: Verzi nainstalovaného ovladače najdete v aplikaci AMD Software: Adrenalin Edition v sekci System Settings / Hardware & Drivers. Co dělat, než přijde oprava
Nejčastěji doporučovaným dočasným řešením je zastavit službu AMD External Events Utility a změnit její typ spouštění na ruční, případně ji úplně zakázat. Postup je následující: otevřete
services.msc, vyhledejte AMD External Events Utility, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte Properties. V položce Startup type vyberte Manual nebo Disabled, následně klikněte na Stop a změny potvrďte tlačítkem Apply. Případně počítač restartujte. Zápisy procesu atieclxx.exe by poté měly ustat.
Tento postup má ale i nevýhody. Téměř jistě přestane fungovat ovládání některých funkcí Adrenalin pomocí klávesových zkratek (hotkeys). U části sestav mohou být ovlivněny také některé funkce související s detekcí a správou displeje.
Zkušenosti s funkcí FreeSync se rozcházejí. Starší diskuse upozorňovaly na možné problémy s jejím fungováním, zatímco někteří uživatelé, kteří službu v roce 2026 přepnuli na ruční spouštění, uvádějí, že jim FreeSync fungoval dál. Pokud používáte monitor s variabilní obnovovací frekvencí (VRR), doporučujeme po změně nastavení jeho funkčnost ověřit.
Další veřejně popisovanou možností je vypnutí funkce ReBAR v BIOSu. Podle vyjádření AMD_Vik to může problém vyřešit, nejde však o univerzální řešení a jeho účinnost se může lišit podle konkrétní sestavy.
Nejde jen o AMD, ale AMD to řeší nejpomaleji
Podobné problémy s nadměrným zapisováním diagnostických dat se objevují i u konkurence. Na oficiálním fóru Intelu například uživatelé v květnu 2026 dokumentovali případ, kdy služba IGSDS nekontrolovaně zapisovala logy rychlostí přibližně 4 GB za 15 minut. Na některých počítačích jejich objem narostl až na stovky gigabajtů. Nejde o stejnou chybu jako u AMD, ale o podobný typ selhání: služba běžící na pozadí bez vědomí uživatele zbytečně zabírá místo na disku a zvyšuje objem zápisů.
Situace u AMD je specifická především délkou doby, která uplynula mezi prvními hlášeními a oficiálním uznáním problému. Pokud jako výchozí bod vezmeme sekundárně citované vlákno z července 2025, AMD chybu výslovně uznalo až v polovině října 2026. To představuje přibližně patnáct měsíců. AMD_Vik dlouhou dobu bez řešení vysvětloval souvislostí s ovladačem Microsoft PCIe Filter Driver a tím, že se problém podařilo interně reprodukovat až „teprve nedávno“.
Závislost na konkrétní kombinaci operačního systému, ovladačů a hardwaru zřejmě vysvětluje, proč chyba unikla internímu testování. Neomlouvá to však skutečnost, že uživatelé na její řešení čekali tak dlouho.
Podle sekundárních zdrojů má oprava dorazit ve verzi Adrenalin 26.11.1 ještě během listopadu 2026. Dokud se ale neobjeví na oficiální stránce AMD a v poznámkách k vydání, zůstává na uživatelích, aby si ověřili, zda se problém týká i jejich počítače, a případně podnikli dočasné kroky k omezení zbytečných zápisů na SSD.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda