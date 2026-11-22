Povlečení vytáhnete z pračky, krásně voní a postel vypadá jako nová. Voňavá postel ale může být pořád plná roztočů. Každá její vrstva od prostěradla po matraci potřebuje péči v jiném rytmu a o výsledku často rozhoduje i teplota na pračce.
V chladné vodě část roztočů přežije
Roztočům nabízí postel přesně to, co potřebují: teplo, vlhko a dostatek potravy v podobě odumřelých šupinek kůže. Jsou to mikroskopičtí příbuzní pavouků, pouhým okem je nezahlédnete.
Alergii způsobují hlavně bílkoviny v jejich trusu, které škodí i po uhynutí roztoče. Z domácnosti je úplně vyhnat nejde, jejich množství se ale dá držet na uzdě.
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Chladnější praní zahubí jen část roztočů, i tak je ale lepší než nic. Většinu povlečení se proto doporučuje prát na 60 °C, protože tato teplota roztoče hubí a alergeny neutralizuje. Nižší teplota navíc hůř odstraní pot a bakterie.
Co měnit každý týden a co dvakrát ročně
Intervaly v tabulce berte jako obecná doporučení odborníků. O teplotě, pračce i sušičce vždy rozhoduje štítek a návod výrobce. Hedvábné povlečení tak například perte na 30 °C s jemným prostředkem.
Část postele Jak často Na co myslet Prostěradlo a povlaky na polštáře jednou týdně, nejpozději po 14 dnech 60 °C, pokud to štítek dovolí Polštáře (výplň) zhruba dvakrát ročně, tedy po 4–6 měsících mnohé péřové a mikrovláknové zvládnou pračku Přikrývka jednou až dvakrát ročně vlněná nejvýš na 30 °C a bez sušičky, péřová raději do čistírny Matrace čistit zhruba jednou za 6 měsíců do pračky se nevejde, čistí se doma Přečtěte si také: Pojišťovna může ukrojit i z brigády důchodců. U 1 typu dohody to ale pod 12 000 Kč nehrozí
Polštář z paměťové pěny do pračky nepatří, protože namáčení nesnáší. Vyperte jen snímatelný potah. Praní proti návodu výrobce by mohlo zneplatnit záruku.
Pot, horko a zvíře v posteli zkracují interval
Týdenní rytmus je výchozí bod. Povlečení se vyplatí měnit častěji všude, kde do postele přibývá vlhkost nebo nečistota: když je horko a vlhko, když se v noci hodně potíte, spíte nazí nebo se k vám pod peřinu tulí pes či kočka. Zvlášť to platí pro lidi s alergií a astmatem.
Pes nebo kočka pod peřinou jsou důvodem měnit povlečení častěji než jednou týdně. Ilustrační foto. Zdroj: Claudia Mañas / Unsplash.
Jakmile nemoc odezní, patří do pračky celé povlečení, protože choroboplodné zárodky se v látce mohou udržet dny, někdy i týdny. Totéž platí, když lůžko znečistí tělesné tekutiny.
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Nejúčinnější ochranou jsou pro alergiky protiroztočové neboli bariérové povlaky na matraci, polštář a přikrývku. Neprojdou jimi roztoči ani jejich trus. Samy o sobě ale nestačí.
Kdo takové povlaky nemá, měl by prát polštáře i peřiny častěji než běžná domácnost, zhruba po 2 měsících a aspoň na 60 °C, pokud to štítek dovolí. Pak je důkladně vymáchejte a nechte úplně vyschnout. Polštář můžete místo praní jednou měsíčně dát na 12 hodin do mrazáku, mráz roztoče zahubí.
Roztoči potřebují vlhko. Postel proto po probuzení hned nestelte a nechte ji vyschnout. Vlhkost v ložnici držte větráním, případně odvlhčovačem pod 50 %, ale ne příliš nízko, ideálně mezi 40 a 50 %. Když potíže s alergií či astmatem neustupují, poraďte se s lékařem nebo alergologem.
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Roztoče v matraci praní lůžkovin nevyřeší. Pomůže chránič nebo bariérový povlak. Alergikům, kteří povlak nemají, radí leták pro alergiky jedné britské fakultní nemocnice vysávat matraci každý týden.
Proti roztočům v matraci pomáhá chránič nebo bariérový povlak a důkladné vysávání. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Běžně stačí matraci čistit zhruba jednou za 6 měsíců. Dřív se do ní pusťte, když na posteli snídáte, máte na ní rozložený notebook nebo jste v ní proleželi chřipku. Rozlitou kávu nebo čaj ošetřete hned.
Základem je důkladné vysátí, nejlépe hubicí na čalounění. Na zápach a vlhko si vystačíte s jedlou sodou, kterou nasypete na suchý povrch, necháte pár hodin působit a pak vysajete. Skvrny čistěte jen lehce navlhčeným hadříkem s troškou prostředku, protože matrace nesmí provlhnout.
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Zdroje: https://www.proalergiky.cz/getmedia/816c539b-0ecd-4c3b-90d2-8c520ecd07a2/pro-alergiky_edukacni-letaky_ROZTOCE_2_216x305_2.pdf.aspx?ext=.pdf, https://www.novinky.cz/clanek/zdravi-polstar-perina-prosteradlo-kazda-cast-povleceni-vyzaduje-vymenu-v-jiny-cas-40561162, https://health.clevelandclinic.org/heres-how-often-you-should-wash-your-sheets-in-the-summer-and-the-disgusting-reasons-why/, https://www.sleepfoundation.org/mattress-information/how-to-clean-a-mattress, https://www.allergyuk.org/resources/house-dust-mite-allergy/, https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/allergies/managing-indoor-allergen, https://cuh.nhs.uk/patient-information/dust-mites-in-your-home, https://www.which.co.uk/news/article/how-often-should-you-wash-your-bedding-a7Zkz5M8vcUl