Pan Jiří po smrti manželky zůstal v bytě sám. Vařit nikdy neuměl, hůř vidí a v lécích se mu to plete. Dcera mu volá každý večer, ale přijet zvládne jen jednou za čas. Ministerstvo práce slibuje, že lidem v podobné situaci péči doma usnadní. Do konce roku 2026 má představit první návrhy reformy sociálních služeb. Ministr přitom chce posílit hlavně péči, která přichází za lidmi domů. Spoustu pomoci si ale senior může objednat už dnes.
Pečovatelka může chodit už teď
Pečovatelskou službu upravuje § 40 zákona č. 108/2006 Sb. Je určená lidem, kterým věk, chronická nemoc nebo zdravotní postižení ubraly soběstačnost. Poskytuje se v předem domluveném čase doma, případně v zařízení sociálních služeb, a pečovatelka může pomoci třeba s těmito věcmi:
oblékání a osobní hygiena, jídlo nebo pomoc s ním, úklid, nákupy a další chod domácnosti, kontakt s lidmi a vyřizování běžných záležitostí, bezpečí doma. Přečtěte si také: Češi mohou mít na spořáku 4,02 % bez podmínek. Nad 200 000 Kč ale úrok spadne až na 0,1 %
Pečovatelka ale nenahradí zdravotní sestru. Lékařské a ošetřovatelské výkony zajišťují zdravotníci. S léky může pečovatelka pomoci jen tak, aby nemusela porušit kůži, injekce tedy nedává. Právě to, aby si sociální a zdravotní služby u jednoho člověka lépe předávaly péči, má řešit i chystaná reforma.
Doma pomáhá také osobní asistence podle § 39, kterou zákon časově neomezuje. Odlehčovací služba podle § 44 převezme péči na přechodnou dobu, aby si mohl odpočinout ten, kdo se o seniora stará.
Kolik stojí hodina pomoci
Cena pečovatelské služby má stanovený strop. Od 1. ledna 2026 smí poskytovatel účtovat nejvýš 165 Kč za hodinu, a to až do 80 hodin měsíčně. Každá hodina nad tuto hranici vyjde nejvýš na 145 Kč. Oběd smí stát maximálně 135 Kč a jeho dovoz 65 Kč.
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Jde o horní hranice a poskytovatel může účtovat méně. Kratší úkon se účtuje poměrně. Podle našeho modelového výpočtu vyjde osm hodin péče měsíčně, tedy zhruba dvě hodiny týdně, při nejvyšší sazbě platné od 1. ledna 2026 na 1 320 Kč.
Na péči přispívá stát
Příspěvek na péči dostávají lidé, kteří kvůli dlouhodobě špatnému zdraví potřebují pomoc druhého člověka, a mohou to být i mladší lidé. Z dávky lze zaplatit registrovanou službu, asistenta sociální péče nebo někoho blízkého. Výše se řídí stupněm závislosti, který posuzuje stát.
Dospělým se od 1. ledna 2026 vyplácejí měsíčně tyto částky.
Stupeň závislosti Příspěvek měsíčně od 1. 1. 2026 I 1 300 Kč II 5 400 Kč III 14 800 Kč IV 27 000 Kč (při pobytové službě 23 000 Kč) Přečtěte si také: Kolik je vám let, tolik procent dolů: GrandOptical do 13. prosince zlevňuje vybrané obruby, osmdesátiletí ušetří 80 %
O příspěvek se žádá písemně na tiskopisu MPSV. Formulář se odevzdává na kontaktním pracovišti Úřadu práce, které patří pod krajskou pobočku příslušnou podle trvalého pobytu žadatele. Následuje sociální šetření a posudek Institutu posuzování zdravotního stavu. Lidem v terminálním stavu s potvrzením lékaře se příspěvek bez šetření a posudku přizná ve stupni III na 12 měsíců.
O příspěvek na péči se žádá písemně na Úřadu práce a jeho výše se řídí stupněm závislosti. Ilustrační foto. Zdroj: Vitaly Gariev / Unsplash. Co ministerstvo chystá
Podle tiskové zprávy MPSV z podzimu 2026 se koncem září poprvé sešla Komise pro rozvoj sociálních služeb. Má zajistit dostupnější péči, stabilnější financování služeb a lepší podporu lidí, kteří se starají o blízké.
Do konce roku 2026 má ministerstvo představit první návrhy. Jejich konkrétní podoba teprve vzniká, takže schválený zákon ani nová dávka zatím neexistují.
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Ministr Aleš Juchelka chce posílit hlavně pečovatele, kteří docházejí domů. Pobytových míst má ale také přibývat, protože u některých lidí péče doma nejde. „Ten senior, pokud může, tak samozřejmě je nejšťastnější doma […],“ uvedl v rozhovoru pro rádio Frekvence 1.
Proč stát spěchá
Chybějící sociální služby zatěžují i zdravotnictví. Upozorňuje na to studie, kterou si Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v červenci 2026 nechala zpracovat od společnosti Deloitte. Nemocnice pak řeší i to, co by jinak zvládla pomoc doma, a pobyty v nich se prodlužují.
Podle téže studie pracovalo v roce 2024 v terénních a ambulantních službách pro seniory od 65 let asi 34 000 pečovatelů v přepočtu na plné úvazky. Podle základního scénáře jich v roce 2035 bude potřeba asi 55 000.
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Dostupnost služeb se navíc liší podle regionu. Na reformu proto nečekejte a zeptejte se na Úřadu práce, na obecním úřadě nebo přímo u poskytovatele, jaké služby fungují ve vašem okolí.
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