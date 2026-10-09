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Natlačení srovnaných polen přímo na fasádu domu úplně udusí tah větru. Odhalte správný odstup, který dříví bleskově vysuší a nezničí vám omítku plísní

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Přehled správného sušení palivového dřeva pro krby a kotle. Zjistěte, proč čerstvé dříví krade polovinu tepla, jak postavit stabilní větranou hranici a proč polena nikdy nebalit do igelitu.
Pečlivě vyskládaná hranice naštípaného palivového dřeva u dřevníku.

Pečlivě vyskládaná hranice naštípaného palivového dřeva u dřevníku.

Zdroj: Gerd Eichmann / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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