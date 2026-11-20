S nástupem sychravého počasí a ranních mrazů řeší tisíce řidičů zamlžená okna v autě. Běžný reflex v podobě utírání skla rukávem či starým hadrem však situaci jen zhorší a v noci může přinést zamrznutí skel z vnitřní strany kabiny.
Sednete do vymrzlého auta, nastartujete motor a během několika vteřin se před vámi rozprostře neprůhledná bílá clona. Zamlžené čelní sklo a boční okénka představují nejen zdržení při ranním odjezdu do práce, ale především obrovské bezpečnostní riziko. Mnoho motoristů v časovém presu vyřeší situaci tím, že vezmou první hadr, houbičku nebo dokonce holou ruku a pokusí se orosené sklo setřít. Výsledkem jsou nevzhledné šmouhy, které v protisvětle ranního slunce nebo při míjení protijedoucích aut doslova oslepují. Německý autoklub
ADAC ve své technické zprávě o zamlžených sklech důrazně varuje, že mechanické stírání rukou přenáší na sklo mastnotu a pot, což vytváří ideální kondenzační jádra pro další kapky vody. K vyřešení problému je nutné pochopit fyziku proudění vzduchu a pracovat s ventilací vozu systematicky.
Přimrzlá ruční brzda nemusí znamenat poruchu. Důležité je správné uvolnění a bezpečné parkování Fyzika v kabině: Proč se sklo zamlžuje právě na podzim a v zimě
Kondenzace vody na vnitřní straně autoskel je čistě fyzikální jev spojený s takzvaným rosným bodem. Teplý vzduch v sobě dokáže udržet podstatně větší množství vodní páry než vzduch studený. Když nasednete do auta, přinášíte s sebou zdroj tepla a vlhkosti. Každý dospělý člověk při klidovém dýchání vyprodukuje za hodinu přibližně padesát až sto gramů vodní páry. K tomu připočtěte mokré zimní bundy, promočené deštníky a sníh či břečku ulpívající na podrážkách bot.
Vzduch uvnitř auta se velmi rychle nasytí vlhkostí. Jakmile se tento vlhký vzduch dotkne studeného čelního okna, které je ochlazováno venkovním mrazem a větrem, okamžitě se ochladí pod teplotu rosného bodu. Přebytečná vlhkost, kterou studený vzduch u skla již nedokáže pojmout v plynném stavu, zkondenzuje v podobě mikroskopických kapiček vody na skleněné ploše. Pokud je navíc interiér vozu trvale vlhký a v noci udeří silnější mráz, tato zkondenzovaná vrstva vody na skle zmrzne. Ráno vás pak čeká velmi nepříjemné překvapení v podobě škrábání námrazy zevnitř vozu, odkud led padá přímo na palubní desku a do výdechů ventilace.
Zapněte klimatizaci i v mrazu: Proč je mýtus o její zbytečnosti nebezpečný
Mezi českými řidiči stále přežívá zakořeněný mýtus, že klimatizace v autě slouží výhradně k chlazení v parném létě a v zimě by měla zůstat vypnutá, aby se šetřilo palivo. Tento pohled je zásadním omylem. Autoklimatizace totiž nepředstavuje pouze chladicí jednotku, ale především mimořádně výkonný odvlhčovač vzduchu.
Jak vysvětluje německý autoklub
ADAC ve svém rozboru zimního provozu klimatizace, nasávaný venkovní vzduch nejprve prochází přes studený výparník klimatizace. Na jeho lamelách se prudce srazí vzdušná vlhkost, která zkondenzuje do kapek a odteče odtokovou hadičkou pod automobil. Teprve poté vzduch putuje přes výměník topení, kde se ohřeje. Do kabiny vozu tak proudí teplý, ale zároveň dokonale vysušený vzduch, který funguje jako obrovská houba. Okamžitě do sebe absorbuje veškerou vlhkost ze zamlžených oken.
Je však dobré znát technické limity systému. Většina moderních kompresorů klimatizace je chráněna bezpečnostním teplotním čidlem, které kompresor automaticky odpojí při poklesu venkovní teploty zhruba pod tři až čtyři stupně Celsia. Děje se tak z důvodu ochrany výparníku před zamrznutím sražené vody, což by mohlo jednotku mechanicky poškodit. I tak je důležité mít tlačítko klimatizace se symbolem vločky trvale aktivované, protože systém začne vzduch odvlhčovat ihned, jakmile teplota v motorovém prostoru a okolí čidel stoupne.
Správné nasměrování proudění vzduchu na čelní sklo a boční okna urychlí odmlžení interiéru. Zrádné tlačítko vnitřní cirkulace a jak správně nastavit výdechy
Jednou z nejčastějších chyb, které vedou k bleskovému zamlžení všech oken během jízdy, je nevhodné použití tlačítka vnitřní recirkulace vzduchu. Mnoho řidičů v dobré víře zapne vnitřní okruh v domnění, že se auto rychleji vytopí, protože ventilátor prohání již jednou ohřátý vzduch z kabiny. V zimním období je to však recept na okamžitou ztrátu výhledu.
Britská motoristická organizace
RAC v metodice rychlého odmlžení skel zdůrazňuje, že při aktivované vnitřní cirkulaci se v uzavřené kabině hromadí veškerá vlhkost z dechu posádky a mokrých oděvů. Vlhkost nemá kudy uniknout a během dvou minut promění okna v mléčné tabule. V zimě musí být vnitřní okruh zásadně vypnutý. Ventilace musí neustále nasávat čerstvý vzduch zvenčí, který má v mrazivých dnech nízkou absolutní vlhkost, po ohřátí v topení pojme vlhkost z interiéru a přetlakovými klapkami v zadní části vozu ji odvede pryč.
Důležité je také správné nasměrování samotných výdechů ventilace. Pokud máte vůz s automatickou klimatizací, stačí stisknout vyhrazené tlačítko pro odmrazování a odmlžení čelního skla. Řídicí jednotka automaticky zapne kompresor, nastaví maximální otáčky ventilátoru, otevře klapku na čelní sklo a vypne vnitřní okruh. U manuální klimatizace musíte tento krok provést sami: otočte volič směru proudění vzduchu čistě na čelní sklo, zvyšte otáčky ventilátoru alespoň na tři čtvrtiny výkonu a boční kruhové výdechy namiřte na boční okénka v místech, kde potřebujete vidět do zpětných zrcátek.
Auto přes kabely naskočilo. Baterie vás přesto může druhý den ráno znovu nechat ve štychu Kabinový filtr a ucpané odtoky pod stěrači: Skryté zdroje vlhkosti
Pokud dodržujete všechna pravidla větrání, máte zapnutou klimatizaci, a přesto se vaše auto neustále mlží nebo dokonce po nasednutí cítíte nepříjemný zatuchlý zápach, příčina leží hlouběji v technice. Nejčastějším viníkem bývá zanedbaný kabinový neboli pylový filtr.
V technickém doporučení autoklubu
ADAC k výměně kabinových filtrů se uvádí, že filtr zanesený listím, prachem a organickými nečistotami dokáže v podzimním období absorbovat obrovské množství vody. Místo aby filtr vzduch čistil, funguje jako nasáklá mokrá houba, přes kterou ventilátor žene vzduch přímo do interiéru. Průchodnost starého filtru navíc klesá na méně než polovinu, ventilátor nemá dostatečný tah a nedokáže vyvinout potřebný proud vzduchu k osušení skla. Výměna filtru jednou ročně, ideálně právě na podzim před začátkem plískanic, je naprostým základem bezproblémového zimního provozu.
Druhým kritickým místem je prostor pod předním oknem kolem mechanismu stěračů. V tomto takzvaném torpédu se během podzimu usazuje spadané listí a jehličí ze stromů. Pokud se ucpou gumové odtokové kanálky na bocích motorového prostoru, dešťová voda neodtéká pod auto, ale hromadí se v korýtku pod oknem. Hladina vody může stoupnout natolik, že začne přetékat přes sací hrdlo ventilace přímo do vzduchotechniky a na koberec pod nohama spolujezdce. Vyčištění odtoků pod čelním sklem zabere několik minut a ušetří tisíce korun za vysoušení vytopeného interiéru.
Vysoká vlhkost v kabině auta způsobuje při poklesu teplot pod nulu namrzání skel zevnitř. Mokré koberečky, sníh na botách a námraza zevnitř skla
Trvalým zdrojem potíží s mlžením oken jsou textilní velurové autokoberečky. Na jaře a v létě působí útulně, v zimním provozu se však chovají jako rezervoár vody. Při každém nastoupení vnesete na botách dávku sněhu a břečky. Vytopené auto sníh rozpustí, voda vsákne do hustého vlasu koberečku a po vypnutí motoru se začne odpařovat do vychládající kabiny. Ráno je pak sklo zamlžené nebo potažené vrstvou ledu.
Jak radí britská asociace
The AA v praktických radách pro zimní jízdu, základním krokem při přípravě vozu na zimu je výměna textilních koberců za gumové vaničky se zvýšeným okrajem. Voda z tajícího sněhu zůstane na nepropustném pryžovém povrchu a lze ji před odstavením auta jednoduše vylít ven. Velmi účinným návykem je také oklepávání bot o prahy ještě před usednutím na sedadlo.
Pokud už máte koberec pod podlahou vlhký, vyplatí se nasadit jednoduché odvlhčovací triky. Výborně fungují látkové sáčky naplněné silikagelem nebo bezprašným silikátovým stelivem pro kočky, které umístíte pod přední sedadla. Tyto materiály mají obrovskou schopnost vázat vlhkost ze vzduchu. Jednou za dva týdny stačí sáček vzít domů a vysušit na teplém radiátoru.
Srovnání metod odmlžení a odstranění vlhkosti z auta
Ne každý způsob řešení zamlžených skel přináší žádoucí výsledek. V následující tabulce najdete přehledné hodnocení běžných postupů od rychlých zásahů po dlouhodobou prevenci.
Metoda a postup Rychlost účinku Vliv na bezpečnost a výhled Časté chyby a provozní rizika Zapnutá klimatizace s topením Velmi rychlý (do 2 minut) Dokonalé vysušení vzduchu a čisté sklo Vypínání klimatizace v zimě kvůli úspoře paliva Vnější přívod vzduchu na maximum Rychlý (2 až 4 minuty) Stabilní odvádění vlhkosti z dechu posádky Zapnutí vnitřní recirkulace a uzavření kabiny Mechanické utření hadrem či rukou Okamžitý, ale dočasný Vznik mastných šmouh a nebezpečné oslnění Přenos mastnoty a potu na sklo, rychlé opětovné zamlžení Výměna kabinového filtru za nový Trvalý preventivní efekt Zvýšení průtoku vzduchu o desítky procent Ponechání starého filtru plného tlejícího listí a plísně Gumové koberce místo textilních Dlouhodobý efekt Prevence zadržování roztátého sněhu v autě Nevylévání nahromaděné vody z gumových vaniček Silikátové pohlcovače pod sedadly Pozvolný noční účinek Zabránění rannímu namrzání skla zevnitř Zapomenutí na pravidelnou regeneraci a vysušení sáčků Dokonale čisté sklo: Proč mastný film z plastů přitahuje vodu
Málokterý řidič si uvědomuje, že čistota skla má přímý vliv na rychlost jeho zamlžování. Na vnitřní straně autoskel se v průběhu roku usazuje velmi specifický druh nečistoty. Jde o tenký mastný film, který vzniká uvolňováním těkavých změkčovadel a plastifikátorů z palubní desky a plastových výplní interiéru. K tomu se přidává prach, kouř a výpary z ventilace.
Tento mikroskopický mastný povlak dramaticky snižuje povrchové napětí skla. Vodní kapky se na mastném povrchu neudrží jako souvislý průhledný film, ale shlukují se do milionů drobných čoček, které rozptylují světlo a vytvářejí neprůhlednou mlhu. Důkladné odmaštění čelního skla kvalitním čističem na autoskla s obsahem alkoholu a čistou utěrkou z mikrovlákna dokáže zázraky. Na chemicky čistém skle kondenzace ulpívá podstatně hůře a proud teplého vzduchu ji odstraní za zlomek běžného času.
Postup pro bleskové ranní odmlžení v pěti krocích
Až zítra ráno sednete do oroseného auta, zapomeňte na chaotické utírání a postupujte podle této prověřené posloupnosti:
Nastartujte motor a ihned zapněte klimatizaci tlačítkem se symbolem vločky nebo nápisem A/C. Nastavte teplotu topení na maximum a zvolte nejvyšší možnou rychlost ventilátoru. Otočte proudění vzduchu výhradně na čelní sklo a zkontrolujte, že je vypnuté tlačítko vnitřní recirkulace vzduchu. Na první minutu jízdy pootevřete boční okénka na centimetrovou štěrbinu, aby mohl přebytečný vlhký vzduch rychle opustit kabinu. Jakmile se sklo vyčistí, stáhněte ventilátor na komfortní úroveň, ale směrování na sklo a klimatizaci nechte běžet dál.
Díky těmto jednoduchým návykům zajistíte bezpečný výhled za každého počasí a ochráníte interiér vozu před zatuchlinou a ranní vnitřní námrazou.
Zdroje fotografií Zamlžené čelní sklo auta v noci: Foto: AhmadElq, licence CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Výdech ventilace na palubní desce auta: Foto: Shixart1985, licence CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Námraza na skle auta zevnitř: Foto: Famartin, licence CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.