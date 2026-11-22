Sobotní večer, na zahradě praská oheň a u branky zastaví policejní auto. Hlídka se rozhlédne, nic nezjistí a odjede. Za pár týdnů se to opakuje.
Mnoho lidí pak zvažuje jen hádku přes plot, nebo rovnou soud. Tišší cestu zná málokdo, a přitom ji zvládne každý, kdo umí napsat dopis.
Mýtus o beztrestném volání
Často zaznívá, že policie přijet musí a tomu, kdo ji volá zbytečně, se nic nestane. Bývalý velitel policie v Písku Martin Červenka v listopadu 2026 pro Seznam Zprávy řekl, že pokuta za zlomyslné volání na tísňovou linku se na takového volajícího v praxi těžko vztahuje, když pokaždé hlásí jiné podezření.
Přečtěte si také: Češi mohou mít na spořáku 4,02 % bez podmínek. Nad 200 000 Kč ale úrok spadne až na 0,1 % Pokuta za zlomyslné volání na tísňovou linku se na souseda, který pokaždé hlásí jiné podezření, v praxi vztahuje jen těžko. Ilustrační foto. Zdroj: cottonbro studio / Pexels.
Seznam Zprávy ve stejné době popsaly případ stěžovatelky z malé vesnice. Podle sousedů opakovaně volala policii, mimo jiné kvůli hluku z opékání buřtů u domu vzdáleného desítky metrů za stromy. Hlídky nic nezjistily. Kde se případ odehrál a jak ho sousedé popisují, uvádí reportáž ve zdrojích pod článkem.
Co zákon považuje za naschvál
Na sousedské schválnosti pamatuje zákon o některých přestupcích. Kdo druhého záměrně křivě nařkne z přestupku, škodí mu schválně nebo se k němu chová jinak hrubě, riskuje podle pravidel platných v listopadu 2026 pokutu do 20 000 Kč. Pokud stejný přestupek zopakuje do 12 měsíců od pravomocného rozhodnutí o vině, hrozí mu podle týchž pravidel až 30 000 Kč.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze září 2022 ale k postihu nestačí, že se stížnost nepotvrdila. Úřad musí prokázat, že oznamovatel věděl, že obviňuje nepravdivě.
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Oprávněné ani jen nepotvrzené oznámení přestupkem není. Zbytečné výjezdy sice podle Červenky odčerpávají hlídky, při skutečném ohrožení se ale volat má. „Nejpodstatnější stále je, aby se lidé nebáli zavolat,“ uvedl pro Seznam Zprávy v pořadu Ve stínu.
Věta, kterou úřad nepřehlédne
Takové sousedské spory projednává obecní úřad, případně komise, kterou pro přestupky ustavil starosta. Postup je jednoduchý:
Sepište oznámení písemně a pošlete ho obecnímu úřadu. Popište každou příhodu: datum, čas, místo, průběh a jména svědků. Oznámení uzavřete větou, že chcete být o jeho vyřízení vyrozuměni. Uschovejte si kopii oznámení, odpověď úřadu i cokoli dalšího, co příhody zachycuje, včetně písemností od policie. Přečtěte si také: Kolik je vám let, tolik procent dolů: GrandOptical do 13. prosince zlevňuje vybrané obruby, osmdesátiletí ušetří 80 %
Podle pravidel platných v listopadu 2026 vám úřad do 30 dnů musí sdělit, že řízení zahájil, že k němu neshledal důvody, nebo že věc postoupil jinému úřadu. Podrobné zdůvodnění zákon nevyžaduje. Pokud jste policii oznámili přestupek, který prošetřuje sama, třeba rušení nočního klidu nebo poškození věci, sdělí vám na požádání ve stejné lhůtě, co podnikla. Žádost vám zajistí jen jednorázovou zprávu, jestli se úřad věcí začal zabývat. Průběh řízení sledovat nemůžete, pokud se do něj nepřihlásíte jako poškozený. Pokutu tím nezaručíte, protože schválnost nebo vědomě nepravdivé obvinění musí úřad prokázat.
Kdo v písemném oznámení požádá o vyrozumění, dozví se od obecního úřadu do 30 dnů, jak s věcí naložil. Ilustrační foto. Zdroj: Tima Miroshnichenko / Pexels. Když úřad mlčí, hlídejte čas
Když odpověď ve lhůtě nepřijde nebo úřad věc odloží, obraťte se na nadřízený úřad a žádejte, aby proti nečinnosti zakročil. S oznámením čekat, až se to přežene, se nevyplácí. Podle pravidel platných v listopadu 2026 musí úřad řízení zahájit do roka od spáchání, protože samotné oznámení promlčecí dobu nepřeruší.
Opékat smíte, s mírou
Obtěžovat ovšem můžete i vy. Grilování na vlastní zahradě zákon nezakazuje. Kouř, pach ani hluk ale nesmějí k sousedovi pronikat víc, než odpovídá místním poměrům, a podstatně mu omezovat užívání pozemku. Každý případ soud posuzuje zvlášť a rozhoduje, jak často se griluje a kde. Pár letních večerů u ohně na zahradě je pro něj něco jiného než celoroční kouř z balkonu v bytovém domě.
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Dlouhodobé obtěžování může skončit žalobou. Když soud žalobě vyhoví, uloží sousedovi, aby se obtěžování zdržel. Důkazy přitom musí přinést ten, kdo žaluje. Před takovým krokem zvažte radu advokáta nebo mediaci, při které nestranný mediátor pomáhá sousedům dohodnout se sami.
Jako důkaz se nabízí i záznam z kamery. Podle pravidel Úřadu pro ochranu osobních údajů smí snímat váš dům, pozemek a přiměřeně jeho hranici. Do soukromí sousedů, tedy do jejich zahrady nebo domu, ale mířit nesmí. Pokud by záběr sloužil spíš k zastrašování souseda než k ochraně domu, úřad to může posoudit jako přestupek proti občanskému soužití.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://www.ochrance.cz/uploads-import/Letaky/Sousedske-spory.pdf, https://www.ochrance.cz/letaky/prestupky/prestupky.pdf, https://uoou.gov.cz/verejnost/qa-otazky-a-odpovedi/kamerove-systemy, https://www.epravo.cz/top/clanky/spravni-pravo-trestni-obcanske-souziti-a-nepravdive-obvineni-zprestupku1-115721.html, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-obtezuje-vas-kour-z-grilu-pravnik-radi-jak-resit-sousedske-spory-234774, https://pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/sikanozni-trestni-oznameni-obrana-protiutok, https://dostupnyadvokat.cz/blog/prestupky-proti-obcanskemu-souziti, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-ve-stinu-udani-a-policie-nekolikrat-denne-stezovatelka-z-cicovic-jde-proti-vsem-320324, https://cnn.iprima.cz/hluk-kour-ci-vykaly-na-klikach-vice-nez-polovina-cechu-nekdy-musela-resit-spory-se-sousedy-445250, https://www.arecenze.cz/clanky/bylo-to-6-let-naprosteho-pekla-vzpomina-diskutujici-na-sousedy-zjistovali-jsme-jak-se-proti-schvalnosti-branit/
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