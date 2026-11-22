Představte si, že sedíte v kokpitu a sklo před vámi najednou zmizí. Venku je mráz, vichr a vzduch, ve kterém se špatně dýchá. Britský kapitán Tim Lancaster to zažil v červnu 1990 a navíc z letadla napůl vylétl. Všechno začalo v 5 300 metrech a od té chvíle rozhodovala každá vteřina.
Kolik času má tělo v řídkém vzduchu
Ve výšce kolem 5 500 metrů je tlak vzduchu poloviční než u moře. Podíl kyslíku ve vzduchu se nemění, jen se ho s každým nádechem dostane do plic polovina. Nad 5 000 metry proto člověk hůř uvažuje a ztrácí pozornost, a často to sám nepozná. Chlad tyto potíže ještě zhoršuje.
Letečtí lékaři mluví o době užitečného vědomí, tedy o čase, kdy člověk bez kyslíku ještě jedná rozumně. Podle podkladů Ústavu leteckého zdravotnictví Praha je to v této výšce v průměru asi 20 minut při aktivitě a 30 minut v klidu. Jednotliví lidé se ale liší.
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Dvoumotorový BAC One-Eleven britské letecké společnosti letěl 10. června 1990 z Birminghamu do Málagy s 81 cestujícími a šesti členy posádky. Asi 13 minut po vzletu, kdy ještě stoupal nad Didcotem, se v 5 300 metrech utrhlo levé čelní sklo na straně kapitána.
Tlakový rozdíl vymrštil Lancastera ze sedadla a otvorem po skle napůl ven. Ramenní popruhy si oba piloti po ustálení stoupání uvolnili, což britský úřad AAIB označil za zcela v pořádku. Břišní pás si kapitán povolil z pohodlí, když se letoun blížil cestovní hladině, a ani to vyšetřovatelé za chybu neoznačili. Lancaster měl pravou nohu zaklíněnou mezi řídicím sloupkem a horní hranou přístrojové desky, levou opřenou o sedák. Podle AAIB ho zpočátku zřejmě zadržely právě nohy, pak už jen ruce stewarda. Horní polovinu těla mu proud vzduchu tiskl k trupu letadla.
Letadlo kleslo za 148 sekund
Druhý pilot Alastair Aitchison převzal řízení a nouzově klesal zhruba o 1 400 metrů za minutu. V řevu větru nerozuměl, co mu řídící letového provozu odpovídají, a domluva se protáhla. Pak ho navedli na nejbližší letiště Southampton.
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Podle analýzy leteckých lékařů pro AAIB výška v kabině během dekomprese nejspíš nepřekročila zhruba 4 000 metrů. Spolu s rychlým klesáním to nevyvolalo hypoxii, která by ochromila cestující nebo posádku uvnitř letadla. Kapitána venku se tento závěr netýkal.
Okamžik Výška Co se dělo 0. minuta asi 5 300 m utrhne se sklo, kapitán vylétne napůl ven po 148 sekundách asi 3 350 m druhý pilot vyrovná letadlo ke konci klesání asi 900 m kapitán začne kopat nohama 22. minuta Southampton přistání, hasiči kapitána vyprostí
Od utržení skla do přistání uplynulo podle časů AAIB 22 minut. Kapitán byl venku zhruba 20 minut, většinu z nich ale mnohem níž, než kde všechno začalo.
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V okamžiku nehody letělo letadlo rychlostí asi 555 km/h a při klesání až 630 km/h. Teplota vzduchu v té výšce byla podle meteorologických údajů ve zprávě AAIB kolem −17 °C. Drobnému kapitánovi vítr strhl košili z těla. Podle AAIB ho ohrožovala výška, mráz a síla proudu vzduchu.
Steward Nigel Ogden ho chytil kolem pasu. Když byl vyčerpaný a měl omrzlé ruce, pomohl mu hlavní steward John Heward. Poslední směnu převzal Simon Rogers. Připoutal se na sklopné sedadlo a kapitánovy kotníky nepustil, dokud letadlo nepřistálo. Nikdo nevěřil, že kapitán ještě žije. Pustit ho ale nemohli: vítr by uvolněné tělo mohl mrštit na letadlo a poškodit ho.
Na většinu letu si Lancaster nevzpomíná. Probral se, až když ho hasiči na zemi vyprošťovali. Pamatuje si jen, že ležel na horní straně trupu a soustředil se na dýchání. Čelem proti větru to nešlo, a tak se podle svých slov otočil k proudu vzduchu zády. Někdy potom omdlel.
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Kapitán vyvázl se zlomenou pravou paží a zápěstím, zlomeným levým palcem, pohmožděninami, omrzlinami a v šoku. Ogden měl podle AAIB tržné rány, pohmožděniny a omrzliny paží. Lancaster se do kokpitu vrátil za necelých pět měsíců a létal až do penze v roce 2008.
Příčinu našli vyšetřovatelé v údržbě. Sklo vyměnili 27 hodin před letem a 84 z 90 šroubů bylo o 0,66 mm tenčích, zbylých šest kratších. Podle AAIB vedoucí směny obešel předpisy dopravce a jeho práci nikdo druhý nekontroloval. Kterého dopravce se nehoda týkala, uvádějí zdroje pod článkem.
Čelní sklo vyměněné 27 hodin před letem drželo na šroubech, které byly tenčí nebo kratší, než měly být. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Z celého příběhu plyne pro cestující jednoduchá rada: kdykoli v letadle sedíte, mějte zapnutý pás.
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Zdroje: https://fss.aero/accident-reports/dvdfiles/GB/1990-06-10-UK.pdf, https://skybrary.aero/index.php/accidents-and-incidents/ba11-en-route-didcot-uk-1990, https://code7700.com/case_study_british_airways_5390.htm, https://www.rnz.co.nz/news/world/482469/delays-and-lost-luggage-have-nothing-on-british-airways-pilot-sucked-from-the-windscreen, https://gizmodo.com/how-a-captain-got-sucked-out-of-a-exploded-cockpit-wind-5789432, https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2021/02/Prezentace-hypoxie-Dosel.pdf, https://www.faa.gov/pilots/safety/pilotsafetybrochures/Hypoxia.pdf, https://www.faa.gov/pilots/training/airman_education/topics_of_interest/hypoxia, https://en.wikipedia.org/wiki/British_Airways_Flight_5390