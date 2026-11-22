Hodně lidí je přesvědčeno, že důchod se jim spočítá podle toho, kolik let chodili do práce. Úřad ale hledí hlavně na to, kolik let pojištění člověk nasbíral a jak vysoké měl během nich výdělky. Na výši důchodu to podle svých slov poznala i herečka Jaroslava Obermaierová. Totéž může potkat každého, kdo má v záznamech díru nebo léta platí jen nejnižší zálohy. Jen povinné minimum přitom platí většina podnikatelů.
Co se do důchodu doopravdy počítá
Starobní důchod má dvě části. Základní výměra je pro všechny stejná. Procentní výměra se liší člověk od člověka a závisí na délce pojištění a výši výdělků.
Každý celý rok pojištění procentní výměru zvedne, rok bez pojištění ve výpočtu chybí. Týká se to i podnikání. Období, za které podnikatel pojistné nezaplatil, se mu do doby pojištění nezapočítá.
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Na řádný starobní důchod je v roce 2026 potřeba 35 let pojištění. Počítají se do nich i náhradní doby. Péče o dítě do čtyř let se započítá celá, evidence na úřadu práce jen omezeně a pro splnění podmínky 35 let jen z 80 %.
Víc než půl století na jevišti a před kamerou
Obermaierová, která mimo jiné hraje Vilmu Nyklovou v seriálu Ulice, řekla v listopadu 2024 pro CNN Prima NEWS, že po valorizacích bere necelých 16 000 Kč měsíčně. Hned po přiznání důchodu to bylo kolem 10 000 Kč. Průměrný starobní důchod byl ke konci června 2026 21 803 Kč. Herečka tedy i po pozdějších valorizacích zůstává několik tisíc korun pod průměrem, i když přesnou dnešní částku neuvedla. Podle tiskové zprávy MPSV ze září 2026 se průměr od ledna 2027 po valorizaci ještě zvýší:
Údaj Částka Období důchod herečky podle jejích slov necelých 16 000 Kč podzim 2024 průměrný starobní důchod 21 803 Kč konec června 2026 průměrný starobní důchod po valorizaci 22 196 Kč od ledna 2027 Přečtěte si také: Pojišťovna může ukrojit i z brigády důchodců. U 1 typu dohody to ale pod 12 000 Kč nehrozí
Na výši penze se podle ní podepsalo několik let, kdy jako umělkyně neplatila sociální pojištění. Umělci to tehdy podle jejích slov platit nemuseli. V jednom rozhovoru ale připustila, že se to projevilo jen mírně. „Víte co, já si nestěžuji, beru to tak, jak to je,“ dodala.
Přitom v Národním divadle tančila už jako dítě, pracuje od dvaceti let a ani v osmdesáti, zhruba 15 let po odchodu do důchodu, hrát nepřestala.
Podnikatelé na minimu riskují totéž
Podnikatel s hlavní činností dnes musí platit aspoň minimální zálohy. Už v roce 2016 ministerstvo práce odhadovalo, že víc než polovina podnikatelů s hlavní činností platí jen povinné minimum a vyšší zálohy si určí málokdo. Podle letošních rozborů v odborném tisku hradí jen předepsané zálohy pořád většina živnostníků.
Přečtěte si také: Kolik je vám let, tolik procent dolů: GrandOptical do 13. prosince zlevňuje vybrané obruby, osmdesátiletí ušetří 80 % Živnostníci, kteří léta platí jen minimální zálohy na pojištění, si tím snižují budoucí důchod. Ilustrační foto. Zdroj: Alex Gruber / Unsplash.
Důchod se jim počítá z vyměřovacího základu, který tvoří jen část zisku. Kdo léta odvádí minimum, dopadne proto pro důchod hůř než zaměstnanec s minimální mzdou. Od července 2026 se minimální záloha pro hlavní činnost snížila, nižší platba ale znamená i nižší budoucí penzi.
Podobně dopadne i ten, kdo léta bral nízkou mzdu, nebo ten, komu zaměstnavatel část výplaty dával bokem, protože z peněz načerno se do důchodu nic nepočítá. Kdo odejde do penze předčasně, má ji navíc nižší. Část kariéry odpracovaná v cizině sníží český důchod, zahraniční důchod se ale vyplácí zvlášť.
Jak zjistit, co vám v záznamech chybí
Česká správa sociálního zabezpečení vám jednou za rok zdarma vystaví informativní osobní list důchodového pojištění. Kromě evidovaných dob v něm uvidíte i mezery mezi doklady, které úřad nemá podložené. Doby pojištění si můžete ověřit také na ePortálu ČSSZ.
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Když chybí záznam od zaměstnavatele, který neodeslal evidenční list, řešte to s ním. Pokud firma zanikla, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení. Ta umí evidenční list i zrekonstruovat.
Co se dá ještě doplatit
V roce 2026 lze dobrovolné pojištění bez udání důvodu platit zpětně nejvýš za jeden rok před podáním přihlášky. Podmínkou je aspoň rok předchozího pojištění z výdělečné činnosti. Dobu studia po dosažení plnoletosti a evidenci na úřadu práce lze dopojistit zpětně bez časového omezení.
Podnikatelé si mohou dobrovolně platit vyšší zálohy a budoucí důchod si tím zvednout. Další možností je vlastní spoření, třeba doplňkové penzijní spoření.
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Než začnete cokoli doplácet, proberte svou situaci s okresní správou sociálního zabezpečení. Vezměte si s sebou informativní osobní list, ať přesně víte, o kterých letech je řeč.
Zdroje: https://cnn.iprima.cz/domaci/herecka-obermaierova-prozradila-vysi-sve-penze-v-praze-z-ni-zadny-duchodce-nemuze-vyzit-rika-452199, https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/744129/herecka-obermaierova-78-si-stezuje-duchod-mi-nestaci-na-maledivy.html, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/informace-pro-osvc-o-zmene-pojistneho-na-duchodove-pojisteni-od-1-7-2026, https://www.mpsv.cz/cms/documents/11abd82c-3731-cd9c-a971-0d6fb3266f17/TZ_MPSV_upozornuje_OSVC_na_mozny_nizky_duchod.pdf, https://www.finance.cz/clanky/553195-osvc-minimalni-vymerovaci-zaklad-a-duchod, https://www.finance.cz/clanky/552636-nizky-starobni-duchod-v-roce-2025-kdo-ho-pobira/, https://www.e15.cz/finexpert/duchody/chcete-jako-osvc-duchod-aspon-15-tisic-korun-pozor-na-past-do-ktere-se-riti-vetsina-zivnostniku-1436639, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/jste-ve-veku-kdy-uvazujete-o-odchodu-do-duchodu-a-pritom-si-nejste-jisti-zda-mate-odpracovane-potrebne-roky-zadejte-cssz-o-informativni-list-duchodove, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/starobni-duchod, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/dobrovolna-ucast-na-pojisteni, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2026, https://www.e15.cz/finexpert/duchody/chybi-vam-roky-k-duchodu-existuje-legalni-cesta-jak-je-ziskat-zpetne-pripravte-si-ale-desitky-tisic-1434595, https://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=2877530, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/pocet-osvc-dal-roste-cssz-pro-zacinajici-podnikatele-vydava-noveho-pruvodce-socialnim-zabezpecenim, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.dotyk.cz/zabava/jaroslava-obermaierova-nizky-duchod-ulice/