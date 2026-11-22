Po ranní sprše se zrcadlo zamlží a po kachlících stékají kapky. Je to jasné znamení, že koupelnu je potřeba vyvětrat. V ložnici a v kuchyni přichází taková chvíle jindy během dne. Kdo ji pozná, snáz předejde plísni v rozích a zbytečně neprotopí peníze.
Správnou hodinu určuje váš den
Doporučení pro ložnici, kuchyň a koupelnu se řídí denním režimem. Větrat se má hned potom, co v místnosti přibude vlhko nebo zplodiny, tedy po vstávání, po sprše, při vaření a před spaním. Kdo vstává v šest, bude proto větrat jindy než ten, kdo vstává v osm.
Takhle by mohl vypadat třeba zimní den člověka, který vstává v půl sedmé:
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Příklad času Místnost Proč právě teď 6:30 ložnice po noci je vzduch vydýchaný a vlhký 6:50 koupelna po sprše je všude pára 18:00 kuchyň při vaření vzniká pára, na plynu i zplodiny 22:00 ložnice před spaním přijde vhod čerstvý vzduch Koupelna hned po sprše
Páru ze sprchy nebo z vany je potřeba dostat ven dřív, než se srazí na stěnách. Otevřete okno dokořán na 5–10 minut a dveře do bytu nechte zavřené, aby se vlhko nerozšířilo do dalších místností.
Pomůže i stěrka na okna. Setřete s ní po sprše vodu z obkladů a podlahy, hlavně tam, kde se dá větrat jen málo.
Přečtěte si také: Profesorka angličtiny: Nestačí jazyku rozumět, musíme se naučit i mluvit Ložnice ráno i večer
Během noci v ložnici přibývá vlhkosti z dechu i z pocení. V malé nevětrané místnosti navíc stoupá oxid uhličitý, a když je ho příliš, může se člověk ráno probudit unavený nebo s bolestí hlavy.
Okno otevřete dokořán hned po vstávání, ideálně na 5–10 minut. Podruhé ložnici nárazově vyvětrejte večer před ulehnutím, opět s oknem otevřeným naplno.
Teplý vlhčí vzduch z vytopené části bytu se na chladnějších stěnách ložnice sráží a může tam vzniknout plíseň. Dveře do ložnice proto nechávejte zavřené.
Přečtěte si také: Jak často je třeba prát povlečení, polštáře a čistit matrace? Kuchyň větrejte už u plotny
Okno otevřete dokořán už během vaření a nechte ho otevřené ještě 5–10 minut po dovaření. Dveře do kuchyně přitom zůstanou zavřené, aby pára nešla do zbytku bytu. Digestoř pusťte, jakmile postavíte hrnec na plotnu, a vypněte ji až několik minut po vypnutí sporáku.
Kuchyň je nejlepší větrat už během vaření a okno nechat otevřené ještě chvíli po dovaření. Ilustrační foto. Zdroj: Jorryn Morais / Pexels.
Proč na tom u plynového sporáku záleží, ukázalo malé orientační měření britské spotřebitelské organizace Which? v pěti domácnostech z listopadu 2024. Oxid dusičitý se víc než zdvojnásobil už při pomalém vaření na jednom hořáku. Se zavřenými okny a zapnutou digestoří zůstával zvýšený často několik hodin a znečištění se dostalo i do vedlejší místnosti. Když byla okna při smažení a ještě 10 minut po něm otevřená, průměrná špička jemných částic PM2,5 byla kolem 27 µg/m³. Při smažení se zavřenými okny a dveřmi vycházela průměrná špička nejméně na 100 µg/m³, přestože digestoř běžela.
Máte-li v bytě kotel, karmu nebo kamna, které berou vzduch ke spalování z místnosti, buďte s odtahovou digestoří opatrní. Když do bytu nepřitéká dost vzduchu, může digestoř vytvořit podtlak, který z komína vtáhne do bytu jedovaté spaliny. Přívod vzduchu proto zajistěte a poraďte se s kominíkem. Digestoř, která vzduch jen přefiltruje a vrátí do kuchyně, tohle riziko nemá.
Přečtěte si také: Máte v šuplíku starý telefon? Vybrali jsme modely, které se prodávají za tisíce Kč Smog, mráz a termostat
Při smogu a inverzi v topné sezoně bývá venkovní vzduch podle Státního zdravotního ústavu nejhorší ráno a večer po západu slunce. Nejlepší podmínky pro větrání jsou brzy odpoledne. I za smogu se má větrat, jen krátce a intenzivně, zhruba 3–4 minuty. Lidé s astmatem či jinými dýchacími nebo srdečními potížemi by se o větrání a pobytu venku v takových dnech měli poradit s lékařem.
Ventilačku si v zimě odpusťte. Trvale sklopené okno vám topení výrazně prodraží a ostění kolem něj může prochladnout natolik, že na něm začne kondenzovat voda a uchytí se plíseň. Lepší je otevřít na pár minut dokořán, nejlépe s průvanem přes protilehlá okna. Zimní vzduch zvenku nese jen málo vody. Když se v bytě ohřeje, pojme ještě spoustu vodní páry, a proto už krátké vyvětrání vlhko účinně odvede.
Ještě než sáhnete po klice okna, otočte hlavici radiátoru úplně dolů nebo na symbol ochrany proti mrazu. Studený vzduch by ji jinak oklamal a radiátor by začal topit naplno. Po zavření okna hlavici vraťte na obvyklé číslo. Jestli větráte dost, zjistíte na vlhkoměru, jehož pořízení doporučuje veřejný ochránce práv. Státní zdravotní ústav i ombudsman považují za optimální vlhkost v bytě 45–55 %. Příliš vlhký vzduch může podporovat plísně, příliš suchý víc namáhá dýchací cesty.
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