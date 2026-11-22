Zavoláte na kočku z kuchyně, že je večeře, a ona se ani neotočí. Jen ocas na opěradle gauče se několikrát zhoupne. Je to pozdrav, nebo vás odhání? Kdo měl dřív psa, sáhne po známém výkladu a tenhle omyl je častý i pochopitelný. Kočka tím pohybem ale často říká něco jiného, než by člověk čekal.
Kočky svého člověka slyší
Vědci z Tokijské univerzity pustili 20 kočkám nahrávky hlasů, které je volaly jménem. Mezi autory studie byla Atsuko Saito a v roce 2013 ji otiskl časopis Animal Cognition. Kočky reagovaly hlavně tím, že natočily hlavu a uši. Mňoukání a pohyb ocasem se při pokusu objevovaly spíš výjimečně.
Hlas majitele přitom poznaly. U 15 z 20 koček slábla reakce s každým dalším cizím hlasem, a když zazněl majitel, znovu výrazně zesílila. Způsob odpovědi se ale nezměnil ani u známého hlasu, kočky dál hlavně poslouchaly a otáčely hlavu.
Přečtěte si také: Instaloval tepelné čerpadlo bez fotovoltaiky: první účet za elektřinu ukázal, jestli se investice vyplatila
Dodejme, že šlo o malou skupinu zvířat a o nahrávky. Doma při živém povídání může kočka reagovat jinak, třeba i ocasem.
Psí logika u kočky neplatí
Lidé zvyklí na psy berou vrtění ocasem jako pozvánku k hlazení a hraní. Čím energičtěji ale ocasem mává kočka, tím spíš dává najevo, že si máte držet odstup. Kdo kočku čte jako psa, snadno si podráždění splete s radostí.
Kočičí pozdrav vypadá jinak. Ocas vztyčený kolmo vzhůru, často se zahnutou špičkou a hladkou srstí, znamená přátelství a sebejistotu vůči lidem i jiným kočkám. Podle disertační práce Charlotte Cameron-Beaumont z University of Southampton z roku 1997 se tento signál zřejmě vyvinul až u domácí kočky, nejspíš během domestikace, a souvisí s otíráním o druhého.
Přečtěte si také: Profesorka angličtiny: Nestačí jazyku rozumět, musíme se naučit i mluvit Ocas vztyčený kolmo vzhůru se zahnutou špičkou je kočičí pozdrav a projev přátelství. Ilustrační foto. Zdroj: Ahmet Yüksek / Pexels. Uši a tělo řeknou víc
Než začnete luštit pohyby ocasu, podívejte se kočce na hlavu. Nejvážnější varování vysílá kočka, která stáhne uši dozadu a naplocho a vousky přitom vysune dopředu: brání se, nebo je připravená zaútočit. Uši přitisknuté dolů prozrazují strach. Naopak uši nastražené dopředu znamenají, že kočka bedlivě sleduje, co se děje, i když v tom může být kus napětí.
Při hlazení sledujte celou kočku. Tyto signály říkají, že je čas přestat:
ocas začne cukat, uši se přitisknou nebo stáčejí dozadu, zornice se rozšíří, tělo se napne a kočka znervózní, kočka prudce otočí hlavu k ruce, která ji hladí. Nenápadné signály a pohled do očí Přečtěte si také: Jak často je třeba prát povlečení, polštáře a čistit matrace?
Kočičí psycholožka Kateřina Štiblická upozorňuje i na nenápadnější projevy nelibosti: když se ke kočce blíží vaše ruka, zvíře třeba ztuhne, uhne hlavou stranou nebo se začne olizovat. Podle jejích slov pro CNN Prima News tím říká: „Prosím, nech mě na pokoji, já se s tebou nechci bavit.“
Svou roli má i to, jak se díváte vy. Upřené zírání může kočka brát jako výzvu, přátelštější je dívat se kousek vedle ní a pomalu mrkat.
Rychlost pohybu napoví hodně
Když se ocas při vašich slovech rozhýbe, všímejte si, jak rychle se pohybuje a jakou částí. Čím rychlejší pohyb, tím je kočka rozrušenější.
Přečtěte si také: Máte v šuplíku starý telefon? Vybrali jsme modely, které se prodávají za tisíce Kč
Pohyb ocasu Co může znamenat Cukání špičkou Hra a lov, ale také frustrace nebo mírné podráždění Pomalé plynulé kývání ze strany na stranu Kočka pozorně něco sleduje, třeba míček zakutálený pod skříň nebo odlesk na zdi, a možná se chystá skočit Prudké švihání celým ocasem, bouchání o zem Silné rozrušení nebo frustrace, kočku je lepší nechat být
Pomalé kývání při mluvení tak může znamenat, že kočka myslí na něco jiného než na vás. Význam každého pohybu ale určí až uši, postoj těla, zvuky a to, co se kolem právě děje.
Kdy přestat a kdy k veterináři
Jakmile se varovné signály objeví, kontakt hned ukončete. Když budete pokračovat, obvykle přijde syčení, vrčení, škrábnutí nebo kousnutí. Kočku nedržte a nechte ji odejít. Fyzicky ji netrestejte a nekřičte na ni. Trest i křik problém spíš zhorší a křik může kočku ještě víc vydráždit. Leží-li vám na klíně, neshazujte ji ze sebe prudce, pád ji může zranit.
Přečtěte si také: Tento podnik na Hané má michelinskou hvězdu už 2. rok. Stůl seženete i bez protekce
Zbystřete, když se kočka začne při doteku nově nebo náhle chovat podrážděně. Může za tím být bolest či nemoc. Kočky bolest dávají najevo jen nenápadně, a potíže proto může mít i zvíře, které má chuť k jídlu a čile pobíhá po bytě. S takovou změnou chování je rozumné zajít k veterináři.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Instaloval tepelné čerpadlo bez fotovoltaiky: první účet za elektřinu ukázal, jestli se investice vyplatila.
Zdroje: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23525707/, https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/articles/a_00138.html, https://vet.ed.ac.uk/sites/default/files/2024-09/Feline%20body%20language.pdf, https://cnn.iprima.cz/konejsive-signaly-u-kocek-mohou-pomoci-predejit-agresi-jak-se-v-nich-vyznat-107111, https://petplan.co.uk/pet-information/cat/advice/tail, https://www.zoetispetcare.com/blog/article/what-cats-tail-telling-you, https://www.aspca.org/pet-care/general-pet-care/overstimulation-and-petting-induced-aggression, https://eprints.soton.ac.uk/463206/, https://chats.pagesjaunes.fr/actualites/chat-qui-remue-la-queue-3-indices-pour-comprendre-ce-qu-il-ressent