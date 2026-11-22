"Lanovka má za sebou zátěžovou zkoušku, při které ji místo běžných závaží zatížily sudy plzeňského piva. Celkem jich na lanovce cestovalo 257 o hmotnosti 16.065 kilogramů. Každý sud vážil přibližně až 63 kilogramů," uvedla zástupkyně skiareálu Zuzana Ondokuzmayis.
Zátěžová zkouška je jedním z důležitých kroků před uvedením nové lanovky do provozu. Prověřuje její funkčnost a chování při zatížení, které odpovídá plnému obsazení.
"Nová lanovka Přehradní je dalším důležitým krokem k propojení našich areálů. Bezpečnost je pro nás na prvním místě, proto před spuštěním prochází všemi předepsanými zkouškami," řekl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.
Centrálním prvkem první etapy propojení je šestimístná lanovka Přehradní. Uzlem areálu je bývalé parkoviště P1 u Labské přehrady, kde vznikl propojovací terminál. Z něj bude možné pokračovat novou lanovkou na Hromovku a v sezoně 2027/2028 kabinovou lanovkou na Medvědín.
Z Medvědína vede nová sjezdovka Lesní k terminálu P1. Od prosince odtud budou moci lyžaři pokračovat lanovkou Přehradní směrem na Hromovku a do Svatého Petra. Součástí propojení jsou dva mosty, jeden přes Labe, druhý přes silnici do Vrchlabí.
Projekt propojení areálů bude hotový příští rok, kdy z terminálu P1 povede desetimístná kabinová lanovka směrem na Medvědín. Ta na zimní sezonu 2027/2028 dokončí obousměrné propojení obou částí areálu. Projekt propojení areálů by měl vyjít celkem na 1,2 miliardy korun.
On-line ceny jednodenních skipasů ve Špindlerově Mlýně budou v nadcházející sezoně srovnatelné s minulým rokem. "V některých termínech může dojít k mírnému meziročnímu navýšení v nižších jednotkách procent, které je částečně vyváženo zvýhodněnými cenami v závěru sezony," uvedla Ondokuzmayis. Nejvíce dají lidé za lyžování opět v době vánočních svátků, kdy je zájem nejvyšší. Pevná cena na pokladně zůstává stejná, tedy 1990 korun.
Skiareál Špindlerův Mlýn provozuje společnost Melida. Jejími akcionáři jsou společnosti SMMR, Tatry Mountain Resorts (TMR), Skidor a NVT Development.